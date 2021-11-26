КОРЧИНСКИЙ (КРАКОВСКО-КОРЧИНСКИЙ) ПРИВИЛЕЙ

Корчинский (Краковско-корчинский) привилей — жалованная грамота Владислава II Ягайло, предоставленная польской шляхте перед его коронацией в Кракове в феврале 1386.

В грамоте будущий польский король провозгласил, что подтверждает только те привилеи Казимира III Великого , Людовика Венгерского и королевы Ядвиги, которые принесли пользу Польскому королевству и его жителям. Тем самым он оставил за собой возможность издать указ, который мог бы пересмотреть прежние законы под тем условием, что они не отвечали интересам королевства. Ягайло дал обещание не конфисковывать поместья шляхты, которыми она владела на основе прежних жалованных грамот. Король гарантировал польской шляхте исключительное право на занятие должностей в Польше. Гродовые и негродовые староства не могли передаваться иностранцам и лицам из княжеского рода, но только местной польской шляхте.

При этом выбор чиновников должен был быть согласован со шляхтой отдельных земель («de consilio [...] nobilium illius terre, in qua talis honor consistit»). По мнению исследователей, речь шла о согласовании кандидатов не с земскими сеймиками, которые в Малой Польше в это время еще не функционировали, но с судебными вече. В позднейших привилегиях Владислава Ягайлы это положение не учитывалось.

Король также обещал не уделять экспектатив, т. е. назначений на будущие вакантные должности. Рыцарству за участие в войне належала награда за понесенные убытки и выплата выкупа в случае пленения.

Король подтверждал установленный в Кошицком привилее размер налога в 2 гроша с крестьянского лана в светских и духовных владениях. В последнем случае налог с монастырских владений был сокращен, поскольку согласно привилею Людовика Венгерского 1381 духовенство должно было платить 4 гроша с лана («duos grossos de singulis kmethonibus prelatorum, nobiliu, ceterarumque ecclesiasticarum personarum regni Poloniae predicti»).

К. п. также отменял институт королевского юстициария, следившего за выполнением судебных постановлений, тем самым ограничив действия королевских судов в отношении уголовных преступлений («iura quoque iusticiariorum et ipsos iustificiarios in regno Polonie cum sius officiis omnino deponimus et tenore presencium penitus amovemus»).

24 июня 1386 К. п. был подтвержден на сейме в Новом Корчине. В октябре 1456, во время Тринадцатилетней войны с Тевтонским орденом сын Ягайлы, Казимир IV Ягеллончик на съезде в Корчине издал очередной привилей, по которому высшие сановники получали право влиять на принятие решений, относящихся к их землям. Король также обязался созывать посполитое рушение только с разрешения провинциальных сеймиков.

Ист.: Codex epistolaris saeculi decimi quinti / Wyd. A. Lewicki. Vol. 2. 1382—1445. Kraków 1891. S. 8—9.

Лит.: Uruszczak W. Species privilegium sunt due, unum generale, aliud speciale. Przywileje w dawnej Polsce // Studia z dziejów państwa i prawa polskiego. Т. 11. 2008. S. 19—38.