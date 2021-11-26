ГЕДИМИНОВИЧИ

ГЕДИМИНОВИЧИ - княжеская династия, потомки великого князя литовского Гедимина .

Управ­ля­ли Ве­ли­ким кня­же­ст­вом Ли­тов­ским (ВКЛ) с XIV века по 1572 год (на­ря­ду с Гед­рой­ца­ми, Голь­шан­ски­ми, Свир­ски­ми, Ямон­то­ви­ча­ми и др. от­но­си­лись к чис­лу древ­ней­ших кня­же­ских ро­дов); сред­няя ветвь Гедиминовичей - Ягел­ло­ны - ко­ро­ли в Поль­ше (1386-1572 годы), Венг­рии (1440-1444 годы; 1490-1526 годы) и Че­хии (1471-1526 годы). В русских кня­же­ст­вах и зем­лях, позд­нее - в Русском государстве пред­ста­ви­те­ли рода счи­та­лись треть­и­ми по знат­но­сти по­сле Рю­ри­ко­ви­чей и Чин­ги­си­дов.

Бра­тья Ге­ди­ми­на, сы­но­вья князя Пу­ку­ве­ра-Бу­ди­ви­да: Ви­тень (? - 1316 год), ли­товский князь (около 1295-1316 годов); Во­ин (? - по­сле 1326 года), князь по­лоц­кий; Фё­дор (? - по­сле 1331 года), князь ки­ев­ский. По­сле из­вес­тия о ги­бе­ли в бою под Пско­вом в 1342 году сы­на Вои­на - князя Люб­ко - све­де­ния о по­том­ках Пу­ку­ве­ра-Бу­ди­ви­да, по­ми­мо на­след­ни­ков Ге­ди­ми­на, в ис­точ­ни­ках не встре­ча­ют­ся. Вслед­ст­вие это­го ди­на­стия и по­лу­чи­ла на­зва­ние Ге­ди­ми­но­ви­чи.

От трёх бра­ков у Ге­ди­ми­на из­вест­но 7 сы­но­вей. От пер­вой же­ны - князь Кер­но­ва и Сло­ни­ма Мо­ни­вид (? - после 1341 года); На­ри­мант (в кре­ще­нии Глеб) (?-1348 год), князь грод­нен­ский (с 1326 года). В 1331 году Ге­ди­мин до­бил­ся для не­го от нов­го­род­цев боль­шо­го корм­ле­ния, со­сто­яв­ше­го из го­ро­дов Ла­до­га, Оре­хо­вец, Ко­ре­ла, по­ло­ви­ны Ко­по­рья, Ко­рель­ской зем­ли, ко­то­рые князь На­ри­мант мог пе­ре­да­вать сво­им де­тям в слу­чае, ес­ли они в ка­че­ст­ве слу­жи­лых кня­зей ос­та­ва­лись бы в Нов­го­ро­де (пра­вил в 1333-1338 годах, ча­ще бы­вал в ВКЛ, бу­ду­чи од­но­вре­мен­но со 2-й половины 1330-х годов до 1341 года кня­зем по­лоц­ким), с 1341 года фак­тический со­пра­ви­тель сво­его бра­та Яв­ну­та в ВКЛ, по­сле пе­ре­во­ро­та, уст­ро­ен­но­го его бра­тья­ми - Оль­гер­дом и Кей­сту­том в 1345 году, бе­жал из Виль­но в Смо­ленск, а за­тем в Ор­ду, где не до­бил­ся ожи­дае­мой по­мо­щи, по­сле че­го воз­вра­тил­ся в ВКЛ.

Бра­тья вер­ну­ли На­ри­ман­ту Пин­ское княжество, за­ве­щан­ное ему от­цом. По­гиб в бою с кре­сто­нос­ца­ми в бит­ве на реке Стра­ва. Сы­но­вья от вто­рой же­ны по име­ни Оль­га, по­ми­мо Оль­гер­да и Кей­сту­та - Яв­нут (в кре­ще­нии Ио­анн) (? - по­сле 1366 года), великий князь ли­тов­ский (1341-1345 годы), в 1345 году бе­жал из Виль­но в Мо­ск­ву, где при­нял вме­сте с дру­жи­ной пра­во­сла­вие, по­сле сво­его воз­вра­ще­ния в ВКЛ (около 1347 года) по­лу­чил в удел Изя­слав­ское княжество и стал ос­но­ва­те­лем ро­да кня­зей Иже­слав­ских (Изя­слав­ских), угас­ше­го во 2-й половине XVI века.

Сы­но­вья от треть­ей же­ны по име­ни Ев­на (? - 1344 год): Корь­ят (в кре­ще­нии Ми­ха­ил) (? - по­сле 1366 года), пра­ви­тель Но­во­груд­ка, имел ти­тул великого кня­зя, кти­тор Лав­ри­шев­ско­го Ус­пен­ско­го монастыря, гла­ва по­соль­ст­ва от Оль­гер­да в Ор­ду (1349 год), на­хо­дил­ся в пле­ну в Мо­ск­ве при дво­ре великого князя Се­мёна Ива­но­ви­ча Гор­до­го (1349-1350 годы), позд­нее - уча­ст­ник пе­ре­го­во­ров и раз­ме­же­ва­ний по­гра­нич­ных зе­мель с Ма­зо­ви­ей (1358 год) и Поль­шей (1366 год); Лю­барт (в кре­ще­нии Дмит­рий) (? - около 1383/1384 года), князь луц­кий (бла­го­да­ря бра­ку с до­че­рью вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го кн. Ан­д­рея Юрь­е­ви­ча). По­сле смер­ти тес­тя в 1320-х годах на­ря­ду с Юри­ем-Бо­ле­сла­вом Трой­де­но­ви­чем за­явил свои пра­ва на всё Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ское княжество, в про­ти­во­вес ма­зо­вец­ким князь­ям при­знал се­бя вас­са­лом венгерского ко­ро­ля Кар­ла Ан­жуй­ско­го, ти­ту­ло­вал­ся великим князем луц­ким и вла­ди­мир­ским, про­во­дил по­ли­ти­ку в рус­ле по­ли­ти­ки ВКЛ, яв­лял­ся уча­ст­ни­ком пе­ре­го­во­ров и раз­ме­же­ва­ний по­гра­нич­ных зе­мель с Ма­зо­ви­ей (1358 год) и Поль­шей (1366 год), са­мо­сто­я­тель­но под­дер­жи­вал свя­зи с кон­стан­ти­но­поль­ски­ми пат­ри­ар­ха­ми. Вто­рым бра­ком (1350 год) был же­нат на рос­тов­ской княж­не Оль­ге Кон­стан­ти­нов­не, двою­род­ной се­ст­ре великих кня­зей вла­ди­мир­ских - Се­мё­на Ива­но­ви­ча Гор­до­го и Ива­на II Ива­но­ви­ча Крас­но­го. В 1377 году вме­сте с Кей­сту­том и Юри­ем На­ри­ман­то­ви­чем пред­при­нял не­удач­ную по­пыт­ку пе­ре­во­да во­лын­ских зе­мель из-под венгерской опе­ки под власть ВКЛ.

Все Гедеминовичи, за ис­клю­че­ни­ем ос­тав­ших­ся в язы­че­ст­ве Мо­ни­ви­да и Кей­сту­та, бы­ли кре­ще­ны по пра­во­слав­но­му об­ря­ду. Это по­зво­ли­ло им при по­мо­щи ря­да ди­на­стических бра­ков взять под свой кон­троль наи­бо­лее важ­ные кня­же­ния в Западной и Юго-Западной Ру­си. Здесь Гедеминовичи ста­ли ос­но­ва­те­ля­ми удель­ных ди­на­стий.

Стар­шая ветвь Гедеминовичей про­ис­хо­дит от На­ри­ман­та-Гле­ба, имев­ше­го несколько сы­но­вей, чи­сло и стар­шин­ст­во ко­то­рых до сих пор дис­кус­си­он­но. Из них из­вес­тен Алек­сандр На­ри­ман­то­вич (? - после 1350 года) - на­ме­ст­ник от­ца в Оре­хов­це (1333-1338 годы). Его по­том­ка­ми яв­ля­лись кня­зья Ко­рец­кие, стар­шая ветвь ко­то­рых (по­том­ки сы­на Алек­сан­дра На­ри­ман­то­ви­ча - Се­мё­на Алек­санд­ро­ви­ча; на­хо­ди­лись на служ­бе в Русском государстве) угас­ла во 2-й половине XVI века, а млад­шая (по­том­ки дру­го­го сы­на Алек­сан­дра На­ри­ман­то­ви­ча - Ва­си­лия Алек­санд­ро­ви­ча; уна­сле­до­ва­ли в ВКЛ Ко­рецк на Во­лы­ни) пре­рва­лась в 1657 году со смер­тью без­дет­но­го князя Са­муэ­ля Ка­ро­ля Ко­рец­ко­го. На ру­бе­же XVI-XVII веков к Алек­санд­ру На­ри­ман­то­ви­чу воз­ве­ли свой род кня­зья Ру­жин­ские (от города Ру­жин под Ко­ве­лем), про­ис­хо­ж­де­ние и ге­неа­ло­гия ко­то­рых за пе­ри­од с конца XIV века до 1-й половины XV века не сов­сем яс­ны.

Брат Алек­санд­ра На­ри­ман­то­ви­ча - Ми­ха­ил На­ри­ман­то­вич (? - около 1349 года), ос­но­ва­тель пин­ской ли­нии На­ри­ман­то­ви­чей, умер, оче­вид­но, поч­ти сра­зу же по­сле от­ца. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­ве­стен Юрий Ми­хай­ло­вич (? - по­сле 1410 года), князь слуц­кий, позд­нее - пин­ский, на­ме­ст­ник великого князя ли­тов­ско­го Ви­тов­та в Пско­ве (1410 год). На его пле­мян­ни­ке - Юрии Се­мё­но­ви­че (? - ме­ж­ду 1452 и 1471 годами), кня­зе пин­ском, пре­рва­лась стар­шая ветвь пин­ских На­ри­ман­то­ви­чей. В 4-м по­ко­ле­нии млад­шей вет­ви пин­ских На­ри­ман­то­ви­чей наи­бо­лее из­вест­ны: Алек­сандр Ива­но­вич Нос (? - по­сле 1433 года), ве­ро­ят­но, сын го­ро­дец­ко­го князя Ива­на Ми­хай­ло­ви­ча, один из наи­бо­лее вид­ных сто­рон­ни­ков великого князя Свид­ри­гай­ло, ко­то­ро­го вме­сте с князем Д. Ф. Ост­рож­ским он ос­во­бо­дил из за­клю­че­ния в Кре­мен­це (1418 год), ак­тив­ный про­тив­ник пе­ре­да­чи Во­лы­ни из со­ста­ва ВКЛ в со­став Поль­ши; Ми­ха­ил Кон­стан­ти­но­вич (? - по­сле 1452 года), сын князя Кон­стан­ти­на Кур­ча, князь оль­шан­ский и бу­ни­ский (1439-1448 годы), кти­тор Унев­ско­го монастыря (с 1443 года), сто­рон­ник Свид­ри­гай­ло, ста­рос­та города Вла­ди­мир-Во­лын­ский (1446-1451 годы), в 1452 году по­лу­чил от ко­ро­ля Ка­зи­ми­ра IV под­твер­жде­ние на свои на­след­ст­вен­ные вла­де­ния Бу­ремль, Но­во­сёл­ки, Кор­сов, Озырь, Стра­тын и Змей­нец в Луц­ком по­ве­те и Но­вое се­ло - в Пе­ре­мышль­ском по­ве­те.

От его стар­ше­го сы­на - Фё­до­ра Ми­хай­ло­ви­ча (умер по­сле 1464 года) про­ис­хо­дил угас­ший в 4-м по­ко­ле­нии во 2-й половине XVI века род кня­зей Бу­рем­ских (по мес­теч­ку Бу­рем­ля в Ду­бен­ском по­ве­те на Во­лы­ни), а от млад­ше­го - Ва­си­лия Ми­хай­ло­ви­ча (умер по­сле 1464 года) по­шёл род кня­зей Кур­це­ви­чей, оши­боч­но счи­тав­ших с ру­бе­жа XVI-XVII веков, что их пред­ком был сын Ге­ди­ми­на - князь Корь­ят.

Оль­герд, сын Ге­ди­ми­на, - ро­до­на­чаль­ник са­мой мно­го­численной вет­ви Гедиминовичей, ко­то­рая об­ра­зу­ет несколько ли­ний. Из его де­тей от пер­во­го бра­ка с ви­теб­ской княж­ной Ма­ри­ей Яро­слав­ной (? - 1346 год) наи­бо­лее из­вест­ны: Ан­д­рей Оль­гер­до­вич, к чис­лу его по­том­ков на ру­бе­же XVI-XVII веков при­пи­са­лись кня­зья По­лу­бен­ские, вы­во­див­шие свою ветвь от его 4-го сы­на - Фё­до­ра Ан­д­рее­ви­ча, све­де­ний о ко­то­ром нет в бо­лее ран­них ис­точ­ни­ках; в на­учной литературе иногда встре­ча­ет­ся мне­ние о про­ис­хо­ж­де­нии от Ан­д­рея Оль­гер­до­ви­ча ро­да кня­зей Лу­ком­ских, что, од­на­ко, так­же не под­твер­жда­ет­ся ран­ни­ми ис­точ­ни­ка­ми; Дмит­рий Оль­гер­до­вич, ро­до­на­чаль­ник су­ще­ст­вую­щей ны­не фа­ми­лии Тру­бец­ких; Кон­стан­тин Оль­гер­до­вич (? - до 30.10.1393 года), князь чер­ни­гов­ский и чер­то­риж­ский (с 1377 года), уча­ст­ник пе­ре­го­во­ров с Тев­тон­ским ор­де­ном (1383 год), ко­ро­на­ции Ягай­ло в Кра­ко­ве (1386 год), раз­гро­ма под Мсти­слав­лем на реке Вех­ра (Вих­ра) войск великого князя смо­лен­ско­го Свя­то­сла­ва Ива­но­ви­ча (29.04.1386 года), от не­го про­ис­хо­дит ны­не су­ще­ст­вую­щий род кня­зей Чар­то­рый­ских; Вла­ди­мир Оль­гер­до­вич (? - ме­ж­ду 1398 и 1399 годами), великий князь ки­ев­ский (до 1367-1395 годов), князь слуц­кий и ко­пыль­ский (с 1395 года), от его сы­на Алек­сан­д­ра-Олель­ко (умер в 1454 у ), же­на­то­го на до­че­ри великого князя мо­сков­ско­го Ва­си­лия I Дмит­рие­ви­ча - Ана­ста­сии Ва­силь­ев­не, про­ис­хо­дит угас­ший в начале XVII века круп­ней­ший в ВКЛ пра­во­слав­ный род маг­на­тов - кня­зей Слуц­ких-Олель­ко­ви­чей, а от др. сы­на - Ива­на (умер по­сле 1445 года) - кня­зья Бель­ские; Фё­дор Оль­гер­до­вич (? - ме­ж­ду 1394 и 1400 годами), пра­ви­тель Коб­ри­на (с 1377 года), Рат­но и Вет­лы (с 1386 года).

Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Алек­сандр Фёдо­ро­вич Ос­тей (? - 26.08.1382 года), на­хо­дил­ся на служ­бе у великого князя вла­ди­мир­ско­го и мо­с­ков­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го, по­гиб при обо­ро­не Мо­ск­вы во вре­мя Тох­та­мы­ша на­бе­га 1382 года; Ро­ман Фё­до­ро­вич (? - 1431 год), один из ли­товских слу­жи­лых кня­зей на корм­ле­нии в Нов­го­род­ской зем­ле (1392-1394 годы), по­лу­чил гра­мо­ту от Ви­тов­та на под­твер­жде­ние пра­ва вла­де­ния на­след­ст­вен­ны­ми Коб­ри­ным, Гру­шо­вым и Ню­ши­но со все­ми по­шли­на­ми и до­хо­да­ми, а так­же на дер­жа­ние Ка­ши­ры, Гро­хо­ва, Не­су­хо­жей, Ми­ле­но­ви­чей и Клец­ка на Во­лы­ни (14.02.1404 года), жил при дво­ре у Ягай­ло (1411-1417 годы), ро­до­на­чаль­ник кня­зей Коб­рин­ских, угас­ших по муж­ской ли­нии на его вну­ке Ива­не Се­мё­но­ви­че в 1490 году; Сан­гуш­ко Фё­до­ро­вич (? - ме­ж­ду 1454 и 1463 годами), пра­ви­тель Рат­но, Ко­ве­ля, Лю­бом­ля, Виж­вы, Ка­ши­ры и Крас­ни­чи­на, сто­рон­ник Сви­д­ри­гай­ло, ро­до­на­чаль­ник су­ще­ст­вую­ще­го ны­не ро­да кня­зей Сан­гуш­ко.

Из де­тей Оль­гер­да от вто­ро­го бра­ка с до­че­рью твер­ско­го князя Алек­сан­дра Ми­хай­ло­ви­ча - Уль­я­ной Алек­сан­д­ров­ной (? - 1392 год) наи­бо­лее из­вест­ны: Дмит­рий-Ко­ри­бут Оль­гер­до­вич, от по­том­ков ко­то­ро­го не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли вы­во­дят ге­неа­ло­гию кня­зей Не­свиж­ских, Зба­раж­ских, Виш­не­вец­ких, По­рыц­ких и Во­ро­нец­ких (од­на­ко па­мят­ная за­пись коро­лев­ской ра­ды 1505 года о пра­вах князя И. В. Яро­сла­ви­ча на вла­де­ние име­ни­ем Лос­ко сви­де­тель­ст­ву­ет, что Ко­ри­бу­то­ви­чи не име­ли на­след­ни­ков по муж­ской ли­нии); Скир­гай­ло (в кре­ще­нии Ио­анн) (? - 11.01.1397 года), со­пра­ви­тель Ягай­ло в ВКЛ (1387-1390 годы); Ягай­ло, ро­до­на­чаль­ник ко­ро­лев­ской ди­на­стии Ягел­ло­нов; Луг­вень (в кре­ще­нии Си­ме­он) (? - по­сле 1431 года), ро­до­на­чаль­ник 1-й вет­ви кня­зей Мсти­слав­ских.

Их млад­ший брат - На­ри­мант (?-1390 год), сто­рон­ник Ягай­ло, по­пал в плен к Ви­тов­ту при обо­ро­не города Виль­но и был каз­нён по его при­казу. Его сын - Пат­ри­кий На­ри­ман­то­вич (? - пос­ле 1408 года), до 1395 года вла­дел городом Зве­ни­го­род (ве­ро­ят­но, в Ки­ев­ском княжестве), в 1396 году вые­хал в Нов­го­род, в начале XV века прим­кнул к сто­рон­ни­кам дя­ди - Сви­дри­гай­ло, в со­ста­ве сви­ты ко­то­ро­го при­был в 1408 году в Мо­ск­ву. Из­вест­ны его сы­но­вья: Фё­дор Пат­ри­ке­евич (? - 1426 год), московский на­мест­ник в Нов­го­ро­де (1420-1421 годы), Пско­ве (1424-1425 годы), сын ко­то­ро­го Ва­си­лий Фё­до­ро­вич Ха­ва­ка стал ро­до­на­чаль­ни­ком князей Хо­ван­ских; Юрий Пат­ри­ке­евич (? - до 1457 года), московский боя­рин, ро­до­на­чаль­ник Пат­ри­ке­евых. Внук Юрия Пат­ри­ке­еви­ча - Д. В. Пат­ри­ке­ев (Ще­ня) стал пред­ком угас­ше­го в 3-м по­ко­ле­нии ро­да кня­зей Ще­ня­те­вых. Прав­ну­ки Юрия Пат­ри­ке­еви­ча: Ми­ха­ил Ива­но­вич Бул­га­ков Го­ли­ца (? - 1554 год), ро­до­на­чаль­ник Го­ли­цы­ных; Ан­дрей Ива­но­вич Бул­га­ков Ку­ра­ка (? - не ра­нее 1521 года), ро­до­на­чаль­ник Ку­ра­ки­ных. В конце 1-й тре­ти XVI века по­том­ки На­ри­ман­та Оль­гер­до­ви­ча в мест­ни­чес­ких це­лях ста­ли вы­во­дить своё про­ис­хож­де­ние от На­ри­ман­та Ге­ди­ми­но­ви­ча (при этом за­пи­сав Мо­ни­ви­да млад­шим бра­том На­ри­ман­та). Из­вест­ны ещё два сы­на Оль­гер­да от 2-го бра­ка: Ви­гунт (в кре­ще­нии Алек­сандр), князь кер­нов­ский и чи­чер­ский, со­пра­ви­тель Ягай­ло в ВКЛ (1390 год), и Сви­др­игай­ло.

Млад­шая ветвь пред­став­ле­на по­том­ка­ми Яв­ну­та, его пра­внук - Ми­ха­ил Ива­но­вич Изя­слав­ский (? - 1529 год), же­нив­шись на княж­не Уль­я­не Ива­нов­не, по­след­ней пред­ста­ви­тель­ни­це ро­да Луг­ве­ня-Си­ме­о­на, по­лу­чил в при­да­ное Мсти­слав­ское княжество. Его стар­ший сын - Фё­дор Ми­хай­ло­вич вы­ехал в 1526 году на служ­бу в Мо­ск­ву и стал ро­до­на­чаль­ни­ком московской ли­нии кня­зей Мсти­слав­ских.

Из сы­но­вей князя Кей­сту­та, со­пра­ви­те­ля Оль­гер­да, наи­бо­лее из­вест­ны великие кня­зья ли­тов­ские Ви­товт и Си­гиз­мунд. Дочь Ви­тов­та - Со­фья Ви­тов­тов­на. Сын Си­гиз­мун­да - Ми­ха­ил Си­гиз­мун­до­вич (в кре­ще­нии Бо­ле­слав) (? - до 10.02.1452 года), князь ста­ро­дуб­ский (1430-1440 годы), ки­ев­ский (1432 год), со­пра­ви­тель от­ца в ВКЛ (1432-1440 годы), в 1435 году одер­жал под Виль­ко­ми­ром ре­шаю­щую по­бе­ду над вой­ска­ми князя Сви­дри­гай­ло. По­сле смер­ти от­ца вы­сту­пил пре­тен­ден­том на власть в ВКЛ, од­на­ко не был под­дер­жан ли­товской зна­тью, в начале 1440-х годов по­тер­пел не­уда­чу в борь­бе с Ка­зи­ми­ром Ягел­лон­чи­ком; пре­тен­дент на венгерский пре­стол по­сле ги­бе­ли в 1444 году ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва Вар­нен­чи­ка; от­рав­лен в Чу­до­вом монастырь в Мо­ск­ве.

Из сы­но­вей Корь­я­та-Ми­хаи­ла, пра­вив­ших во 2-й половине XIV века в По­до­лье, Но­во­груд­ке и По­со­жье, из­вест­ны: Юрий Корь­я­то­вич (? - 1374/1375 год), князь по­доль­ский (с начала 1360-х годов), уча­ст­ник пе­ре­го­во­ров и раз­ме­же­ва­ний по­гра­нич­ных зе­мель с Поль­шей (1366 год), в 1374 году при­гла­шён гос­по­да­рем в Ва­ла­хию, где был че­рез не­ко­то­рое вре­мя от­рав­лен; Алек­сандр Корь­я­то­вич (? - 1382 год), князь вла­ди­ми­ро-во­лын­ский (до 1366 года), за­тем по­доль­ский, ти­ту­ло­вал­ся великим кня­зем и гос­по­да­рем По­доль­ской зем­ли; Кон­стан­тин Корь­я­то­вич (? - меж­ду 1388 и 1392 годами), князь по­доль­ский (с 1375 года); в 1366/1367 году Ка­зи­мир III, желая, что­бы Кон­стан­тин на­сле­до­вал поль­ский пре­стол, пред­ла­гал ему взять в жё­ны свою ма­ло­лет­нюю дочь Ан­ну, од­на­ко Кон­стан­тин не при­нял пред­ло­же­ния из-за не­об­хо­ди­мо­сти пе­ре­хо­да из пра­во­сла­вия в ка­то­ли­че­ст­во; Бо­рис Корь­я­то­вич (? - около 1386-1388 годов), князь по­доль­ский (с 1375 года), уча­ст­ник пе­ре­го­во­ров с Поль­шей (1379, 1385 годы) и Венг­ри­ей (1379 год), бла­го­да­ря ко­то­рым состоялся брак Ягай­ло с Яд­ви­гой Ан­жуй­ской; Фё­дор Корь­я­то­вич (? - до 1416 года), князь но­во­груд­ский и го­мель­ский (до 1388 года), по­доль­ский (1388-1393 годы), про­тив­ник по­ли­ти­ки Ви­тов­та, че­ка­нил собственную монету, из­гнан Ви­тов­том из По­до­лья в Венг­рию, в 1401 году вме­сте с бра­том Ва­си­ли­ем пы­тал­ся вновь вер­нуть ут­ра­чен­ные вла­де­ния, но был схва­чен ме­ст­ны­ми боя­ра­ми и вы­дан Ви­тов­ту, ос­во­бо­ж­дён по хо­да­тай­ст­ву Ягай­ло. Вер­нув­шись в Венг­рию, вла­дел городом Мун­кач в ко­ми­та­те Бе­рег, на­се­лён­ном ру­сина­ми. Род Корь­я­та-Ми­хаи­ла пре­сёк­ся на сы­не Бо­ри­са Корь­я­то­ви­ча - Ива­не Бо­ри­со­ви­че (? - 12.08.1399 года), кня­зе ки­ев­ском (с 1397 года), по­гиб­шем вме­сте с дядь­я­ми Дмит­ри­ем и Гле­бом Корь­я­то­ви­ча­ми в бит­ве с ор­дын­ца­ми на реке Вор­ск­ла.

Из сы­но­вей Лю­бар­та-Дмит­рия Ге­ди­ми­но­ви­ча от вто­ро­го бра­ка наи­бо­лее из­вес­тен Фё­дор (Фе­дот) Лю­бар­то­вич (? - по­сле 1431 года), князь луц­кий (1384-1386 годы), вла­ди­ми­ро-во­лын­ский (1384-1393 годы), нов­го­род-се­вер­ский (1393-1398 годы), сто­рон­ник Свид­ри­гай­ло, к ко­то­ро­му он ушёл в Венг­рию (1398 год), уча­ст­ник Грюн­вальд­ской бит­вы 1410 года. В 1431 году вновь по­лу­чил от ко­ро­ля Ягай­ло гра­мо­ту на Вла­ди­мир-Во­лын­ский. В русских ге­неа­ло­гических ис­точ­ни­ках на­чи­ная с 1-й тре­ти XVI века от не­го оши­боч­но вы­во­ди­лись кня­зья Коб­рин­ские и Сан­гуш­ки.

В начале XV - 1-й тре­ти XVI веков на руссскую служ­бу с семь­я­ми, а в ря­де слу­ча­ев - и с зем­ля­ми (например, Бель­ские, Тру­бец­кие и др.) пе­ре­шла зна­чительная часть Гедиминовичи, чьи вла­де­ния на­хо­ди­лись на русско-ли­товском по­ру­бе­жье. Они ор­га­нич­но во­шли в со­став пра­вя­щей по­ли­тической эли­ты Русского государства, по­сколь­ку на­чи­ная с XIV века бы­ли тес­но свя­за­ны с ней как ре­лигиозными, так и ди­на­стическими свя­зя­ми. По­яв­ле­ние на служ­бе в Мо­ск­ве про­ис­шед­ших от Гедиминовичей кня­зей Ко­рец­ких, Хо­ван­ских, Пат­ри­кее­вых, Бель­ских, Тру­бец­ких и Мсти­слав­ских при­ве­ло к воз­ник­но­ве­нию здесь ле­ген­дар­ной ге­неа­ло­гии великих кня­зей ли­тов­ских, со­глас­но ко­то­рой Гедиминовичи - по­том­ки Рю­ри­ко­ви­чей, правив­ших с конца X века в По­лоц­ке. В Русском государстве эта вер­сия про­ис­хо­ж­де­ния Гедиминовичей бы­ла офи­ци­аль­но за­фик­си­ро­ва­на в «Го­су­да­ре­ве ро­до­слов­це» (1550-е годы) и «Бар­хат­ной кни­ге», а позд­нее и в «Общем гер­бов­ни­ке». Од­на­ко этот факт сле­ду­ет вос­при­ни­мать как ге­неа­ло­гический курь­ёз.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)