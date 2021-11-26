ДОВМОНТ

ДОВМОНТ - князь нальшанский (не позд­нее 1260-1266 годов), псков­ский (1266-1270 годы, 1271-1299 годы).

Бу­ду­чи вла­дель­цем Наль­шан и пра­ви­те­лем Наль­шан­ской зем­ли в Великом княжестве Ли­тов­ском (ВКЛ), вхо­дил в круг ли­товских кня­зей, под­чи­нён­ных вла­сти ли­товского ко­ро­ля Мин­дов­га , был же­нат на род­ной се­ст­ре его же­ны. В 1260 году вла­де­ния Довмонта бы­ли ра­зо­ре­ны от­ря­да­ми монгольского пол­ко­вод­ца ной­о­на Бу­рун­дая. В 1263 году, по­сле смер­ти Мар­ты, же­ны Мин­дов­га, суп­ру­га Довмонта бы­ла вы­зва­на ко дво­ру ко­ро­ля, ко­то­рый при­ну­дил её к со­жи­тель­ст­ву. Осе­нью то­го же го­да Довмонт уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции не­удав­ше­го­ся за­го­во­ра ли­товских кня­зей во гла­ве с же­майт­ским князем Тре­ня­той (Трой­на­том), це­лью ко­то­ро­го бы­ло убий­ст­во Мин­дов­га и его се­мьи. В 1264 году, по­сле ги­бе­ли Тре­ня­ты, Довмонт был вы­ну­ж­ден на­чать борь­бу с сы­ном Мин­дов­га – ли­товским князем Вой­шел­ком и его со­юз­ни­ка­ми из чис­ла аук­штайт­ских и наль­ша­н­ских кня­зей.

Оче­вид­но, в 1265 году Довмонт всту­пил в пе­ре­го­во­ры с Пско­вом (сю­да из Великого княжества Ли­тов­ского эмиг­ри­ро­ва­ли 300 его сто­рон­ни­ков с семь­я­ми) и Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­кой. В 1266 году, по­сле по­ра­же­ния от Вой­шел­ка, Довмонт с род­ст­вен­ни­ка­ми и дру­жи­ной в 70 человек вы­ехал из Великого княжества Ли­тов­ского в Псков, где кре­стил­ся в пра­во­сла­вие. Сме­нил на кня­же­нии в Пско­ве князя Свя­то­сла­ва Яро­сла­ви­ча. В том же го­ду Довмонт пред­при­нял с 270 ли­товскими и псков­ски­ми от­бор­ны­ми вои­на­ми по­ход в Великое княжество Ли­тов­ское (в Наль­шан­скую зем­лю) и вла­де­ния по­лоц­ко­го князя Гер­де­ня, раз­бил ли­товско-­по­лоц­кие вой­ска (700 человек) на псков­ском бе­ре­гу реки Западная Дви­на, на­про­тив острова Гаи­дов. Зи­мой 1266/1267 годов Довмонт со­вер­шил но­вый по­ход на Великое княжество Ли­тов­ское.

В 1267 году в ре­зуль­та­те со­вме­ст­но­го по­хо­да с нов­го­род­ской ра­тью во гла­ве с боя­ри­ном Ол­фе­ри­ем Сбы­сла­ви­чем Довмонт на­нёс но­вое по­ра­же­ние князю Гер­де­ню, ко­то­рый был убит в сра­же­нии. 23.01.1268 года вме­сте с пско­ви­ча­ми Довмонт уча­ст­во­вал в по­хо­де объ­е­ди­нён­ной ра­ти русских кня­зей во гла­ве с пе­ре­яс­лав­ским князем Дмит­ри­ем Алек­сан­д­ро­ви­чем на эстонские зем­ли Ли­вон­ско­го ор­де­на . В Ра­ко­вор­ской бит­ве 1268 года ко­ман­до­вал пол­ком пра­вой ру­ки, а за­тем со­вер­шил са­мо­сто­ятельный по­ход в глубь вла­де­ний Ли­вон­ско­го ор­де­на, «на Ви­руя­ны», вплоть до Бал­тий­ско­го мо­ря.

В 1269 году вы­дер­жал десятиднев­ную оса­ду Пско­ва от­ря­да­ми Ли­вон­ско­го ор­де­на и раз­бил оса­ж­дав­ших с по­мо­щью нов­го­род­ских войск под ко­мандованием суз­даль­ско­го князя Юрия Ан­д­рее­ви­ча; в 1270 году из-за ин­триг великогоо князя Яро­сла­ва Яро­сла­ви­ча сме­нён на кня­же­нии в Пско­ве на дру­го­го вы­ход­ца из Лит­вы – князя Ай­гу­ста. Од­на­ко уже сле­дую­щей вес­ной Довмонт был вновь на кня­же­нии в Пско­ве и 23.04.1271 года на реке Ми­ро­пов­на вме­сте с 60 пско­ви­ча­ми на пя­ти на­са­дах раз­бил вой­ско Ли­вон­ско­го ор­де­на (800 человек), кото­рое ра­зо­ря­ло по­гра­нич­ные псков­ские сё­ла. 08.06.1272 года, не до­жи­да­ясь шед­шей из Нов­го­ро­да по­мо­щи, у Пско­ва Довмонт на­нёс но­вое по­ра­же­ние вой­скам ли­вон­ско­го ма­ги­ст­ра, а за­тем в от­вет на ра­зо­ре­ние псков­ских по­гра­нич­ных во­лос­тей (до 8 сентября) опус­то­шил эстонские зем­ли Ли­вон­ско­го ор­де­на.

В 1278 году уча­ст­во­вал в по­хо­де великого князя Дмит­рия Алек­сан­д­ро­ви­ча на Ка­рель­скую зем­лю. 08.06.1278 года Довмонт вновь раз­бил ли­вон­цев под Пско­вом. В от­вет на ра­зо­ре­ние псков­ских по­гра­нич­ных сёл князь со­вер­шил по­ход на эстонские зем­ли Ли­вон­ско­го ор­де­на.

В 1280-1290-х годах Довмонт ак­тив­но под­дер­живал внеш­нюю по­ли­ти­ку нов­го­род­ских пра­ви­те­лей - великих кня­зей вла­ди­мир­ских Дмит­рия Алек­сан­д­ро­ви­ча и Ан­д­рея Алек­сан­д­ро­ви­ча. В феврале 1282 года , в от­вет на пле­не­ние нов­го­род­ца­ми 01.01.1282 года се­мьи великого князя Дмит­рия Алек­сан­д­ро­ви­ча и его дру­жи­ны , Довмонт со­вер­шил из кре­по­сти Ко­по­рье на­па­де­ние на Ла­до­гу, где ос­во­бо­дил двух ве­ли­ко­кня­же­ских до­че­рей, каз­ну и бо­яр великого кня­зя. Оче­вид­но, к это­му вре­ме­ни от­но­сит­ся за­клю­че­ние бра­ка ме­ж­ду ов­до­вев­шим Довмонтом и до­че­рью великого князя Дмит­рия Алек­сан­д­ро­ви­ча – Ма­ри­ей Дмит­ри­ев­ной.

В 1285 году вме­сте с пско­ви­ча­ми Довмонт со­вер­шил по­ход на Твер­ское княжество, где на тер­ри­то­рии во­лос­ти Олеш­ня по­тер­пел по­ра­же­ние от объ­е­ди­нён­ных войск го­ро­дов Северо-Восточной Ру­си и по­пал в плен, но был вско­ре от­пу­щен. В конце 1293 года в Пско­ве у Довмонт скры­вал­ся от на­па­де­ния ор­дын­ских от­ря­дов Дю­де­ня (Ту­да­на) великий князь вла­ди­мир­ский Дмит­рий Алек­сан­д­ро­вич. 04.03.1299 года Довмонт на­нёс оче­ред­ное по­ра­же­ние вой­скам Ли­вон­ско­го ор­де­на, за­хва­тив­шим псков­ский по­сад. В бит­ве на бе­ре­гу реке Ве­ли­кая у церкви Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла ры­ца­ри бы­ли раз­би­ты, а за­хва­чен­ные плен­ные позд­нее от­прав­ле­ны во Вла­ди­мир к великому князю Ан­д­рею Алек­сан­д­ро­ви­чу.

Довмонт скон­чал­ся во вре­мя мо­ра в Пско­ве, был по­хо­ро­нен в Тро­иц­ком со­бо­ре, вско­ре на­ча­лось его ме­ст­ное по­чи­та­ние как свя­то­го по­кро­ви­те­ля Пско­ва и русского во­ин­ст­ва. В начале XIV века во вре­мя рас­ши­ре­ния тер­ри­то­рии Пско­ва околь­ный го­род по­лу­чил назв. Дов­мон­тов, а ук­ре­п­ле­ния - Дов­мон­то­вы сте­ны. В 1373 году в Пско­ве бы­ла со­ору­же­на ка­мен­ная цер­ковь в честь Довмонта, а с XV века в псков­ском ле­то­пи­са­нии ста­ли фик­си­ро­вать­ся чу­де­са и ис­це­ле­ния от его мо­щей. Как за­щит­ник Ру­си Довмонт был по­став­лен древнерусскими книж­ни­ка­ми в один ряд с великим князем вла­ди­мир­ским Алек­сан­дром Яро­сла­ви­чем Нев­ским и его сы­ном – великим князем вла­ди­мир­ским Дмит­ри­ем Алек­сан­д­ро­ви­чем. Ка­но­ни­зи­ро­ван Русской Православной Церковью.

Из­вес­тен так­же сын Довмонта - Да­вид (Да­выд) (? - 1326 годы), князь го­ро­ден­ский, бли­жай­ший спод­виж­ник и пол­ко­во­дец ли­товского князя Ге­ди­ми­на .

Иллюстрация:

Дов­монт. Фраг­мент ико­ны «Бо­го­ма­терь Ми­рож­ская». Вторая половина XVI века. Псков­ский го­су­дар­ст­вен­ный объе­ди­нён­ный ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­ныйи ху­до­жест­вен­ный му­зей-за­по­вед­ник. Архив БРЭ.