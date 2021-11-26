АНДРЕЙ Ольгердович

Князь Полоцкий, Трубчевский и Псковский, четвертый сын великого князя Литовского Ольгерда и его первой жены Марии, княгини Витебской, старший брат Владислава Ягайла.

В 1342, когда Псков принял покровительство Ольгерда, чтобы противостоять Ливонскому ордену , туда был направлен сын литовского князя Вигунд, принявший при крещении в Пскове имя А. В 1349 псковичи изгнали А., так как Псковом управлял его наместник, а сам князь жил в Литве. В 1377 Ольгерд умер, назначив Ягайла великим князем Литовским. А. получил княжества Полоцкое и Трубчевское. Не желая уступать власти младшему брату, он бежал в Псков, жители которого, с согласия великого князя Московского Дмитрия Ивановича, посадили его на княжение. В 1379 А., опираясь на поддержку своего зятя, серпуховского князя Владимира Андреевича, захватил у Литвы Стародуб и Трубчевск. Князь Трубчевский, Димитрий Ольгердович , брат А., также перешел на службу к московскому князю. В 1380 А. с псковскими полками участвовал в Куликовской битве . Через несколько лет службы у московского князя, А. возвратился в Литву и отнял Полоцк у Скиргайла Ольгердовича. Вскоре (1386) был пленен Скиргайлом и заключен в польский Хенцынский замок, в котором А. просидел до 1393, когда ему удалось бежать. Последние годы жизни А. служил Витовту и пал в битве на Ворскле (1399).

Автор статьи: Мамина С.В.