ВЛАДИМИР СВЯТОЙ

Владимир Святославич, Владимир Святой, в крещении Василий (около 962 г., Киев – 15 июля 1015 г., село Берестово под Киевом) – великий князь русский (978 – 1015 гг.), ранее – князь новгородский (969 – 977 и 978 г.), крупный государственный деятель Древней Руси, креститель Руси, причислен к лику святых.

Сын великого князя русского Святослава Игоревича и княжеской ключницы Малуши. В язычестве имел 5 жен – дочь полоцкого князя Рогволода Рогнеду, «чехиню», «грекиню» (вдову его брата Ярополка Святославича), «другую чехиню» и «болгарыню». Став христианином, с 989 г. находился в браке с византийской принцессой Анной, сестрой императоров Василия II Болгаробойцы и Константина VIII.

В 977 – 978 гг. воевал со своим братом Ярополком, вытеснившим его из Новгорода. С помощью наемников-варягов в 978 г. (главный источник по истории княжения Владимира, «Повесть временных лет» (ПВЛ), сообщает ошибочную дату – 980 г.) захватил Полоцкое княжество (умертвив при этом полоцкого князя Рогволода и изнасиловав его дочь Рогнеду), а затем и Киев (организовав при этом убийство Ярополка).

В первые годы княжения в Киеве проявил себя прежде всего военным вождем. Объединил в составе Древнерусского государства практически все (за исключением вошедшего в состав Венгрии Закарпатья) восточнославянские земли – присоединив в результате военных походов земли волынян (979 г., по ПВЛ – 981 г.), вятичей (по ПВЛ – в 981 г.) , радимичей (по ПВЛ – 984 г.) и белых хорватов (992 г.). В 983 г. (по ПВЛ) совершил поход на ятвягов, в 985 г. (по ПВЛ) – на волжских булгар.

С целью сплочения государства (чему мешали различия в верованиях восточнославянских племен) провел около 978 г. (по ПВЛ – в 980 г.) религиозную реформу. Суть ее заключалась в установлении общего для всех восточных славян пантеона из 8 божеств, главным из которых был объявлен княжеско-дружинный бог Перун. Но, видимо, убедившись в том, что результата эта реформа не дает, решил принять в качестве государственной какую-либо монотеистическую религию – по определению предусматривавшую признание одного Бога для всех на Земле. С этой целью организовал посольства в государства, чье население исповедовало ислам, иудаизм и христианство в его восточном (православие) и западном (католицизм) вариантах. Около 986 г. выбрал православие и начал переговоры с православной Византией относительно женитьбы на принцессе Анне (чтобы избежать участи вассала Византии, этой обычной судьбы монархов, принимавших крещение от византийцев). Получил согласие императоров Василия II и Константина VIII в обмен на оказание военной помощи против мятежа военачальника Варды Фоки. Весной 988 г. нанятые Владимиром варяги разбили Варду Фоку, но императоры не выполнили своего обещания, и тогда Владимир осадил византийский город Херсонес (Корсунь) – который и взял весной 989 г. Получив в результате в жены Анну, он крестился и в том же 989 г. (по ПВЛ – в 988 г.) осуществил крещение Руси, т.е. официальное принятие Русью христианства.

В первые годы после крещения Руси осуществлял христианизацию различных ее областей. По сообщению армянского хрониста Асохʼика, был вынужден при этом подавлять сопротивление «светлых князей» – глав союзов племен, входивших в Древнерусское государство на правах автономии. В итоге вместо племенных князей различными областями Руси стали править сыновья Владимира, и Древнерусское государство утратило характер федерации, превратившись в унитарное.

После крещения Руси зарекомендовал себя как крупный государственный деятель, занимавшийся не столько военными походами (как его предки), сколько обустройством внутренней жизни Древнерусского государства. Положил начало письменному законодательству (приняв «Урок вирнику», «Урок мостнику», «Церковный устав Владимира»), организовал борьбу с разбойниками, создал первые на Руси школы, построил в 990-х гг. укрепленные линии на границе со степью – по рекам Десне, Осетру, Трубежу, Суле и Стугне, – защитившие Русь от участившихся в конце Х в. набегов кочевников-печенегов. Зарекомендовал себя также как правитель, стремившийся жить по христианским нормам – помогая неимущим и гуманизируя законодательство путем отказа от смертной казни.

Последние годы правления Владимира ознаменовались ухудшением внутри- и внешнеполитической ситуации. В 1013 г., после раскрытия заговора старшего сына Владимира Святополка туровского, на Русь вторглись союзники Святополка – войска польского короля Болеслава I Храброго и печенеги. В 1014 г. от Киева отложился (перестав платить полагающуюся дань) другой сын Владимира – Ярослав новгородский. Смерть застигла Владимира при подготовке похода на Ярослава.

Правление Владимира Святого стало началом расцвета Древнерусского государства. Благодаря осуществленному Владимиром крещению Руси (ставшему основанием для канонизации его как святого равноапостольного князя) Русь вошла в орбиту восточнохристианской великой культуры – принадлежность к которой обусловила как главные особенности отечественной культуры, так и, в значительной степени, исторические судьбы Руси/России.