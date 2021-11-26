ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ - город в центральной части Украины, в Киевской области, центр Переяслав-Хмельницкого района.

Население 27,9 тысяч человек (2013 год). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Тру­беж, при впа­де­нии в неё реки Аль­та.

Ос­но­ван под названием Пе­ре­яс­лавль в 993 году ки­ев­ским князем Вла­ди­ми­ром Свя­то­сла­ви­чем на мес­те по­бе­ды над пе­че­не­га­ми. Вплоть до середины XIII века в ис­точ­ни­ках упо­ми­на­ет­ся как Пе­ре­яс­лавль, Пе­ре­яс­лавль Рус­ский (в ис­то­рио­гра­фии так­же Юж­ный), с XV века Пе­ре­яс­лав. Упо­ми­на­ние го­ро­да в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» под 907 годом при­зна­ёт­ся ли­бо позд­ней встав­кой ле­то­пис­ца, ли­бо на­зва­ни­ем од­но­имённого го­ро­да, на­хо­див­ше­го­ся на другом мес­те (его сле­ды не най­де­ны). Ук­ре­п­ле­ния де­тин­ца (площадь около 10 гектар) по­строе­ны в конце X века, а околь­но­го го­ро­да (площадь около 80 гектар) ме­ж­ду 1136 и 1142 годами (по ини­циа­ти­ве князя Ан­д­рея Вла­ди­ми­ро­ви­ча Доб­ро­го). С мо­мен­та ос­но­ва­ния не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям пе­че­не­гов , с 1060-х годов - по­лов­цев, од­на­ко ни ра­зу не был ими взят. По за­ве­ща­нию Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го стал треть­им «по ран­гу» горо­дом Древнерусского государства. Центр Пе­ре­яс­лав­ско­го кня­же­ст­ва (1054-1239 годы). Со 2-й тре­ти XI века центр епар­хии, в 1070-1080-х годах мест­ные ие­рар­хи но­си­ли ти­тул ми­тро­по­ли­тов. В конце 1080-х годов сфор­ми­ро­вал­ся ан­самбль епи­скоп­ской час­ти де­тин­ца [ка­фед­раль­ный Ми­хай­лов­ский со­бор (ос­вя­щён в 1090 году; ны­не фун­да­мен­ты му­зее­фи­ци­ро­ва­ны), Епи­скоп­ские во­ро­та с над­врат­ной церкви Святого великомученика Фео­до­ра Стра­ти­ла­та, церковь Святого апостола Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го]. При­мер­но в то же вре­мя по­стро­ен так называемый Спас­ский храм-усы­паль­ни­ца (фун­да­мен­ты му­зее­фи­ци­ро­ва­ны). В 1098 году князь Вла­ди­мир Все­во­ло­до­вич Мо­но­мах за­ло­жил 3-не­фную церковь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (ос­тат­ки ис­сле­до­ва­ны в 1958 году, об­на­ру­же­ны фраг­мен­ты фре­сок и мо­за­ик). В XII веке в го­ро­де ве­лось ле­то­пи­са­ние, как епи­скоп­ское, так и кня­же­ское. Круп­ный ре­мес­лен­ный центр (об­на­ру­же­ны ос­тат­ки мас­тер­ской по про­изводству стек­ла и других про­из­водств). На­чи­ная с 1132 года не­од­но­крат­но ста­но­вил­ся объ­ек­том борь­бы русских кня­зей, ви­дев­ших в за­ня­тии пе­ре­яс­лав­ско­го сто­ла один из важ­ней­ших ша­гов на пу­ти к кня­же­нию в Кие­ве. В 1149 году близ го­ро­да со­стоя­лось сра­же­ние ме­ж­ду вой­ска­ми ки­ев­ско­го князя Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча и рос­то­во-суз­даль­ско­го князя Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го, по­бе­да в ко­то­ром при­нес­ла по­след­не­му ки­ев­ский стол. 3 марта 1239 года, во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия, взят и пол­но­стью раз­гром­лен за­вое­ва­те­ля­ми. Жизнь здесь на­дол­го за­мер­ла.

В 15 в. на тер­ри­то­рии околь­но­го го­ро­да воз­ник­ло не­боль­шое по­се­ле­ние. В 1585 по при­ви­лею ко­ро­ля Сте­фа­на Ба­то­рия ки­ев­ский вое­во­да кн. К. К. Ост­рож­ский воз­вёл на де­тин­це де­ре­во-зем­ля­ной за­мок. То­гда же Пе­ре­яс­лав по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во и стал цен­тром ста­рос­тва в со­ста­ве Ки­ев­ско­го вое­вод­ст­ва Ре­чи По­спо­ли­той. В 1591 во вре­мя вос­ста­ния под рук. К. Ко­син­ско­го го­род был за­хва­чен за­по­рож­ски­ми ка­за­ка­ми и со­жжён, но вско­ре вос­ста­нов­лен. Ак­тив­ное раз­ви­тие по­лу­чи­ла тор­гов­ля (в осо­бен­но­сти се­лит­рой). Пол­ко­вой го­род Пе­ре­яс­лав­ско­го пол­ка (ме­ж­ду 1625 и 1638 – 1781). В 1635 ос­но­ва­на иезу­ит­ская шко­ла (с 1645 года кол­ле­ги­ум; дей­ст­во­ва­ла до 1648 года). С на­ча­лом Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов Пе­ре­яс­лав - один из важ­ней­ших цен­тров ка­за­ков, ба­за ка­зац­кой ар­тил­ле­рии и ме­сто сбо­ра войск. Не­од­но­крат­но из­би­рал­ся для про­ве­де­ния пе­ре­го­во­ров, под­пи­са­ния ди­пло­ма­тических ак­тов и при­ня­тия важ­ней­ших ре­ше­ний (Пе­ре­яс­лав­ское со­гла­ше­ние 1649 года о пе­ре­ми­рии с Ре­чью По­спо­ли­той; Пе­ре­яс­лав­ские ста­тьи 1659 года гет­ма­на Ю.Б. Хмель­ниц­ко­го с российским пра­ви­тель­ст­вом; Пе­ре­яс­лав­ские ста­тьи 1674 года ка­за­ков и стар­шин 10 пол­ков Пра­во­бе­реж­ной Ук­раины­ с князем Г.Г. Ро­мо­да­нов­ским об ус­ло­ви­ях пе­ре­хо­да Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны под власть русского ца­ря). Здесь со­стоя­лась Пе­ре­яс­лав­ская ра­да 1654 года , го­род во­шёл в со­став Русского государства. Центр епар­хии (1701-1803 годы, ре­зи­ден­ция епи­ско­пов су­ще­ст­во­ва­ла до 1847 года). До по­след­ней четверти XVIII века го­род со­хра­нял своё во­енное зна­че­ние.

Уезд­ный го­род Ки­ев­ской гу­бер­нии (1781-1796 годы, 1921-1923 годы; до 1796 года Ки­ев­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Ма­ло­рос­сий­ской гу­бер­нии (1796-1802 годы), Пол­тав­ской гу­бер­нии (1802-1921 годы). С начала XIX века про­ис­хо­дил бы­ст­рый рост еврейской об­щи­ны го­ро­да, к началу XX века со­став­ля­ла до тре­ти его на­се­ле­ния. В декабре 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В мар­те-декабре 1918 года за­нят ав­ст­ро-германскими вой­ска­ми, в декабре 1918 года пе­ре­шёл под кон­троль Ук­ра­ин­ской ди­рек­то­рии. В феврале-августе 1919 года под кон­тро­лем РККА, в августе-декабре 1919 года - Воо­ружённых сил Юга Рос­сии. 15 декабря 1919 года, в хо­де Ки­ев­ской опе­ра­ции во вре­мя Юж­но­го и Юго-Вос­точ­но­го фрон­тов на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов, за­нят час­тя­ми РККА. Рай­он­ный центр Зо­ло­то­нош­ско­го округа Пол­тав­ской губернии УССР (1923-1925 годы), Ки­ев­ско­го округа УССР (1925-1930 годы), УССР (1930-1932 годы), с 1932 года Ки­ев­ской области УССР (с 1991 года Ук­раи­ны). В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 17 сентября 1941 по 21-22 сентября 1943 годы. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в хо­де Бит­вы за Днепр 1943 года. В том же го­ду пе­ре­име­но­ван в Переяслав-Хмельницкий. В 1954 году стал од­ним из главных мест про­ве­де­ния празд­нич­ных тор­жеств по по­во­ду 300-ле­тия Пе­ре­яс­лав­ской ра­ды.

Со­хра­ни­лись ан­самб­ли мо­на­сты­рей: Воз­не­сен­ско­го (ос­но­ван в XVI веке, за­крыт в 1920-е годы; Свя­то-Воз­не­сен­ский со­бор, 1695-1700 годы; зда­ние Пе­ре­яс­лав­ско­го кол­ле­гиу­ма в сти­ле ук­ра­ин­ско­го ба­рок­ко, 1753-1757 годы; ко­ло­коль­ня, 1770-1776 годы) и Свя­то-Ар­хан­ге­ло-Ми­хай­лов­ско­го (ос­но­ван в 2011 году; храм Ар­хи­стра­ти­га Божь­е­го Ми­хаи­ла, 1646-1666 годы, рес­тав­ри­ро­ван в 2010-2011 годах; ко­ло­коль­ня - 1745 год); Тро­иц­кая церковь (1804 год, ко­ло­коль­ня - 1864 год), Бо­ри­сог­леб­ская церковь (1839 год), церковь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1889-1896 годы), зда­ния зем­ст­ва (1860-е годы), си­на­го­ги (1900 год), жен­ской гим­на­зии (1905 год), муж­ской гим­на­зии (1906-1908 годы). В 1954 году при­нят но­вый план за­строй­ки Переслава-Хмельницкого (архитектор В.И. За­бо­лот­ный); по­строе­ны Дом Со­ве­тов в сти­ле нео­клас­си­циз­ма (ны­не ад­ми­ни­ст­ра­ция го­ро­да) и другие зда­ния центральной пло­ща­дей. Па­мят­ни­ки: в честь 300-ле­тия Пе­ре­яс­лав­ской ра­ды (1961 год, скуль­п­то­ры В.П. Ви­най­кин и др., архитектор В.Г. Гнез­ди­лов), «На­ве­ки вме­сте» на мес­те про­ве­де­ния Пе­ре­яс­лавской ра­ды 1654 года (1982 год, скуль­п­то­ры Б.Е. Кли­муш­ко и др., архитектор Н.М. Фе­щен­ко) и др. На тер­ри­то­рии Переслава-Хмельницкого, на пра­во­бе­ре­жье реки Тру­беж (в 0,5 км от современного устья), го­ро­ди­ще (площадь по­се­ле­ния около 10 га), ос­тат­ки древнерусского города Устье (по дан­ным Лав­рен­ть­ев­ской ле­то­пи­си, сжи­гал­ся по­лов­ца­ми в 1096 и 1135).

В го­ро­де - Государственный пе­да­го­гический университет имени Г.С. Ско­во­ро­ды (ос­но­ван в 1986 году как фи­ли­ал Ки­ев­ско­го пе­да­го­гического института).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, главным образом об­слу­жи­ва­ние ту­ри­стов. Клю­че­вой ту­ри­стический объ­ект - Национальный ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фический за­по­вед­ник «Пе­ре­яс­лав» (ос­но­ван в 1979 году, современное название и ста­тус с 1999 года), в со­ста­ве ко­то­ро­го му­зеи: народной ар­хи­тек­ту­ры и бы­та Среднего Прид­не­про­вья (1964 год; вклю­ча­ет де­ревянную церковь Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва из села Ост­рой­ки, 1606 год, де­ре­вян­ные 3-гла­вые церк­ви из сёл Пи­щи­ки, 1651 год, Су­хой Яр, 1775 год, и др.), де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства Ки­ев­щи­ны (1976 год), кос­мо­са (1979 год), ар­хи­тек­ту­ры древнерусского Пе­ре­яс­ла­ва (1982 год), ис­то­рии пче­ло­вод­ст­ва Среднего Прид­не­про­вья (1982 год), хле­ба (1984 год), ис­то­рии украинских об­ря­дов (1989 год), коб­зар­ст­ва (1989 год), народного су­хо­пут­но­го транс­пор­та Среднего Прид­не­про­вья (1993 год), «Поч­то­вая стан­ция» (1993 год), украинского руш­ни­ка (1995 год), ис­то­рии Украинской пра­во­слав­ной церк­ви, ар­хео­ло­ги­че­ский, три­поль­ской куль­ту­ры (2003 год), ка­зац­кой сла­вы (2003 год), па­мя­ти По­лес­ско­го района (2004 год; один из наи­бо­лее по­ст­ра­дав­ших ра­йо­нов в ре­зуль­та­те ава­рии на Чер­но­быль­ской АЭС), ис­то­рии лес­но­го хо­зяй­ст­ва Среднего Прид­не­про­вья (2007 год), «Заповіта» Т.Г. Шев­чен­ко (2008 год, ос­но­ван в 1946 году как ис­то­рический му­зей), а так­же ме­мо­ри­аль­ные му­зеи - В.И. За­бо­лот­но­го (1962 год), Г.С. Ско­во­ро­ды (1972 год; в зда­нии Пе­ре­яс­лав­ско­го кол­ле­гиу­ма), Шо­лом-Алей­хе­ма (1978 год), Н.Н. Бе­нар­до­са (1981 год); дио­ра­ма «Бит­ва за Днепр в рай­оне Пе­ре­яс­ла­ва и соз­да­ние Бук­рин­ско­го плац­дар­ма осе­нью 1943 года» (1975 год; раз­ме­ща­ет­ся в Свя­то-Воз­не­сен­ском со­бо­ре).

На тер­ри­то­рии Переяслава-Хмельницкого и близ не­го рас­по­ло­жен ряд ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков, в том числе ком­плекс мо­гиль­ни­ков и по­се­ле­ний чер­ня­хов­ской куль­ту­ры, со­дер­жав­ших ма­те­риа­лы, опор­ные для изу­че­ния её функ­цио­ни­ро­ва­ния на Днеп­ров­ском Ле­во­бе­ре­жье. В 15 км от Переяслава-Хмельницкого, у села Го­ро­ди­ще, - ос­тат­ки древнерусского го­ро­да (круг­лая кре­пость диа­мет­ром 57 м, ук­ре­п­лён­ная мощ­ным де­ре­во-зем­ля­ным ва­лом, площадь около 15 гектар; по обос­но­ван­ной вер­сии М.П. Ку­че­ры, яв­ля­ет­ся ос­тат­ка­ми города Пе­со­чен, впер­вые упо­мя­ну­то­го в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» в 1092 году; по мне­нию П.А. Рап­по­пор­та, - города Устье).

Дополнительная литература:

Кар­гер М.К. Па­мят­ни­ки пе­ре­яс­лавль­ско­го зод­че­ст­ва XI–XII вв. в све­те ар­хео­ло­ги­че­ских ис­сле­до­ва­ний // Со­вет­ская ар­хео­ло­гия. 1951. Вып. 15;

Гра­бов­ский И.А., Дне­ст­ров И. Н. Пе­ре­яс­лав-Хмель­ниц­кий. Ар­хи­тек­тур­но-ис­то­ри­че­ский очерк. К., 1954;

Ма­лев­ская М. В., Рап­по­порт П. А. Цер­ковь Ми­хаи­ла в Пе­ре­яс­лав­ле // Зо­граф. Бео­град, 1979. Вып. 10;

Рап­по­порт П.А. Рус­ская ар­хи­тек­ту­ра X– XIII вв. Л., 1982;

Сікорський М.I., Швид­кий Д. Т. На землі Переяс­лавсь­кій. Київ, 1983;

Iваненко А.О. Пе­ре­яс­лавсь­кий полк: територія, струк­ту­ра, на­се­лен­ня // Наукові праці Кам’янець-Подільського дер­жав­но­го педагогічного університету. Історич­ні нау­ки. 1999. Т. 3;

Юр­чен­ко О., Вов­ко­дав С. До пи­тан­ня про і­с­нування Пе­ре­яс­ла­ва в другій половині XIII – XIV ст. // Наукові за­пис­ки з української іс­то­рії. Пе­ре­яс­лав-Хмель­ниць­кий, 2004. Вип. 15

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)