КРЕЩЕНИЕ РУСИ
КРЕЩЕНИЕ РУСИ - комплекс взаимообусловленных событий преимущественно конца X века, связанных с личным крещением киевского князя Владимира Святославича, его окружения и населения крупнейших городов Древне-русского государства.
А также с предпринятыми княжеской властью мерами по созданию основ церковной жизни на Руси. Иногда термин «Крещение Руси» употребляется в широком смысле, обозначая длительный процесс постепенного проникновения христианства в Древнерусское государство в IX-X веках и христианизации народной жизни на местах (внутренней миссии), продлившейся десятилетия, а в некоторых областях - не одно столетие после крещения князя Владимира. При широком понимании термина главными этапами Крещения Руси (помимо крещения Владимира и непосредственно последовавших за этим событий) считаются: т. н. первое Крещение Руси в 860-е годы, которое принято связывать с именами киевских князей Аскольда и Дира, сопровождалось созданием на Руси епископии (или архиепископии), впоследствии погибшей; неудачная попытка Крещения Руси, предпринятая киевской княгиней Ольгой после её личного крещения в Константинополе в 946 или 957 году; активное церковное строительство и меры по организационному оформлению Церкви, расширению епархиальной и приходской структур, предпринимавшиеся при киевском князе Ярославе Владимировиче Мудром и при его преемниках.
По совокупности данных исторических источников Крещение Руси предстаёт как целенаправленный выбор князя Владимира, обусловленный его личными религиозными исканиями и комплексом внутри- и внешнеполитических причин (неудовлетворённость языческими культами в качестве национально- консолидирующего фактора, необходимость вступления Древнерусского государства в число христианских держав и др.). В отношении обстоятельств и времени крещения князя Владимира в древнерусских источниках нет единства. Согласно «Корсунской легенде» - преданию, которое с рубежа XI-XII веков вошло в древнерусское летописание, а затем и в Житие святого Владимира, князь принял крещение в захваченном им городе Корсунь (в черте современного Севастополя; смотри Херсонес), центре византийских владений в Крыму, в 988 году (однако фактически взятие Корсуни произошло, вероятнее всего, в 989 году); там же состоялось бракосочетание Владимира с сестрой византийских императоров Василия II Болгаробойцы и Константина VIII Анной. Существует и другая традиция, зафиксированная также уже в XI веке, которая приурочивает крещение Владимира к Киеву и ко времени за 2 года до взятия Корсуни.
Крещение князя и Древнерусского государства представлено в источниках в сложном международном контексте, прежде всего в связи с тесным военно-политическим союзом с Византией. Сохранившееся в летописи сказание об «испытании вер» князем Владимиром повествует о посольствах в Киев от мусульман из Волжской Булгарии, с латинского Запада, от иудаизированных хазар и из Византии, убеждавших князя принять их веру. Владимир отправил собственные посольства «в болгары», «в немцы», «в греки», чтобы «испытать их службу». После возвращения посольств он остановил свой выбор на христианстве византийского обряда, поразившего послов красотой богослужения. Несмотря на очевидную эпическую стилизацию этого сказания, данные иностранных источников позволяют полагать, что в нём в традиционной литературнойформе говорится о вполне реальных внешнеполитических контактах Владимира, имевших религиозную подоплёку.
За крещением князя и его дружины последовало организованное госудрственной властью массовое крещение жителей крупнейших городов, прежде всего Киева и Новгорода. На первые годы после крещения (не позднее 997 года) приходится учреждение в Древнерусском государстве митрополии с центром в Киеве, подчинённой Константинопольскому патриархату (гипотеза исследователей начала XX века А.А. Шахматова и М.Д. Присёлкова об открытии Киевской митрополии только около 1037-1039 годов ныне не находит поддержки). Одновременно с митрополией в ней было учреждено не менее 3 епархий: в Новгороде, в Белгороде Киевском, а также, вероятно, в Полоцке и/или Чернигове. Первыми епископами были греки. В соответствии с церковной традицией (закрепившейся не ранее XVI века) первым митрополитом Киевским принято считать святителя Михаила, однако византийские источники дают основания предполагать, что первым митрополитом был Феофилакт, переведённый на Русь из Севастийской митрополии (северо-восток Малой Азии).
С 990-х годов на Руси разворачивается деревянное храмостроительство. Согласно «Похвале князю Владимиру» (1040-е годы), написанной будущим митрополитом Иларионом, при Владимире возникли и первые монастыри. В 995-996 годах в Киеве была освящена первая каменная Десятинная церковь, вероятно служившая княжеским дворцовым собором. С освящением этой церкви древнерусские источники связывают меры государственной власти по материальному обеспечению церковной организации: на её нужды должна была отчисляться десятая часть от совокупных княжеских доходов - десятина, которая собиралась при Десятинном храме. Следствием Крещения Руси в законодательной области стало разделение по византийскому образцу княжеской и церковной (митрополичьей, епископской) юрисдикций, которое древнерусская традиция также относит ко времени правления князя Владимира Святославича. В сфере церковного права оказались брачно-семейные отношения, преступления против нравственности, суд над клириками и членами их семей и т. д. Все эти установления нашли отражение в княжеских уставах X-XII веков Важнейшей задачей стало обеспечение соборных и приходских храмов русских священнослужителями (для чего детей знати насильственно отбирали «на учение книжное»), а также богослужебными книгами.
Основные направления христианизации государства и общества, обозначившиеся в ходе Крещения Руси, были продолжены в XI-XII веках. Епархиальная структура сделалась более дробной, число епархий возросло до 12. О развитии в этот период приходской системы трудно судить из-за отсутствия данных; вероятно, оно следовало за развитием государственно-административной структуры, т. к. приходской храм находился обычно в административном центре (погосте). Совершенствовалось церковно-государственное взаимодействие в области суда. Возраставшие потребности в богослужебных книгах обеспечивались скрипториями, действовавшими при крупных городских монастырях и, вероятно, при епископских кафедрах. Всё это имело следствием и более активную христианизацию сельского населения. Последние сведения о языческих выступлениях в крупных городах (Новгород, Ростов, Ярославль) относятся к 1070-м годам (вместе с тем, непосредственная связь летописных «волхвов» со славянским язычеством иногда оспаривается). С этого времени язычество как общественный фактор более не прослеживается; с таковой его ролью не следует смешивать сохранение остатков языческих представлений в быту как сельского, так и городского населения (что часто именуется «двоеверием», хотя этот термин не вполне адекватен).
Как эпохальное событие в истории Церкви, народа и государства в 1888 году в Российской империи отмечалось 900-летие Крещения Руси; огромное церковное и общественное значение имело празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 году, положившее начало радикальным переменам в религиозной жизни СССР.