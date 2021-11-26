ЛЕГЕНДА

ЛЕГЕНДА - жанр средневековой религиозной литературы.

1) На­зи­да­тель­ная ис­то­рия (или цикл ис­то­рий) из жиз­ни хри­сти­ан­ско­го свя­то­го. Вос­хо­дит к обы­чаю чи­тать в церк­вах и мо­на­сты­рях в день па­мя­ти свя­то­го эпи­зо­ды из его жи­тия. Бу­ду­чи близ­кой к жи­тию , Легенда обыч­но не вос­соз­да­ва­ла всю жизнь свя­то­го, но со­сре­до­то­чи­ва­лась на отдельных по­учительных мо­мен­тах из неё, в ко­то­рых осо­бен­но яр­ко про­яви­лись его доб­ро­де­те­ли и тво­ри­мые Бо­гом чу­де­са. Легенды су­ще­ст­во­ва­ли как в ви­де отдельных про­из­ве­де­ний, так и в сборниках (так называемых ле­ген­да­ри­ях). Сре­ди са­мых древ­них ла­тин­ских про­за­ических сборников легенд - «Диа­ло­ги о жиз­ни и чу­де­сах ита­лий­ских От­цов и о бес­смер­тии ду­ши» Гри­го­рия I Ве­ли­ко­го. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность по­лу­чил пе­ре­ве­дён­ный на мно­гие ев­ропейские язы­ки латинский сборник «Зо­ло­тая ле­ген­да» Яко­ва Во­ра­гин­ско­го, в ко­то­ром по­ве­ст­во­ва­ния из жиз­ни Ии­су­са Хри­ста, Де­вы Ма­рии, апо­сто­лов, свя­тых рас­по­ло­же­ны в по­ряд­ке цер­ков­но­го го­да.

В литературной об­ра­бот­ке (на ла­тин­ском, а впо­след­ст­вии и на других язы­ках) легенды мог­ли при­ни­мать различные жан­ро­вые фор­мы: эпические сти­хо­тво­ре­ния (древ­ней­шие об­раз­цы - у Гри­го­рия Тур­ско­го, Ве­нан­ция Фор­ту­на­та, Ал­куи­на и др.), дра­мы (в ми­рак­ле и др.), гим­на и др. К сю­же­там средневековых легенд об­ра­ща­лись многие пи­са­те­ли бо­лее позд­них эпох (Л. Тик, Г. Фло­бер, А. Франс, Т. Манн, П. Кло­дель и др.). В ши­ро­ком смыс­ле тер­ми­ном «легенда» обо­зна­ча­ют так­же круг тра­диционных ска­за­ний, свя­зан­ных с оп­ре­де­лён­ным ли­цом или ме­стом [например, кельтская легенда о ко­ро­ле Ар­ту­ре (смотри Ар­ту­ров­ские ле­ген­ды), ле­ген­ды о Фау­сте, Дон Жуа­не].

2) Жанр фольк­лор­ной не­ска­зоч­ной про­зы, ос­мыс­ляю­щий чу­дес­ные со­бы­тия, свя­зы­вае­мые с яв­ле­ния­ми жи­вой и не­жи­вой при­ро­ды, ми­ром лю­дей, со сверхъ­ес­те­ст­вен­ны­ми су­ще­ст­ва­ми (Бог, свя­тые, ан­ге­лы, не­чис­тые ду­хи). В от­ли­чие от ми­фов , легенды не­за­ви­си­мы от ри­туа­ла; в от­ли­чие от пре­да­ний, со­бы­тия легенды мо­гут от­но­сить­ся не толь­ко к про­шло­му, но и к на­стоя­ще­му и бу­ду­ще­му; в от­ли­чие от вол­шеб­ной сказ­ки, легенда рас­ска­зы­ва­ет о чу­де как о дос­то­вер­ном со­бы­тии. Русские фольк­лор­ные легенды бы­то­ва­ли как в уст­ной, так и в письменной фор­ме. Народные письменные легенды цер­ковь от­не­сла к «от­ре­чен­ным кни­гам» (апок­ри­фам), по­сколь­ку их со­дер­жа­ние не со­от­вет­ст­во­ва­ло официальному ве­ро­уче­нию.

В русском фольк­ло­ре вы­де­ля­ют­ся этио­ло­ги­че­ские, ре­лигиозно-на­зи­дательные и со­ци­аль­но-уто­пические легенды. Этио­ло­гические легенды име­ли по­зна­вательный ха­рак­тер, объ­яс­ня­ли про­ис­хо­ж­де­ние ми­ра, че­ло­ве­ка, жи­вот­ных. Осо­бен­но мно­го­чис­лен­на груп­па ре­лигиозно-на­зи­дательных легенд: о Бо­ге От­це, о Хри­сте, об ан­ге­лах и свя­тых; сю­жет­ные тол­ко­ва­ния цер­ков­но­го ка­лен­да­ря, имён свя­тых; рас­ска­зы, пре­дос­те­ре­гаю­щие от на­ру­ше­ния цер­ков­ных за­пре­тов, а так­же о свя­тых стар­цах и о юро­ди­вых. Со­ци­аль­но-уто­пические легенды, вы­ра­жая меч­ту на­ро­да о спра­вед­ли­вом об­щественном уст­рой­ст­ве, вы­сту­па­ли «со­дер­жа­тель­ной фор­мой идео­ло­гии на­род­ных дви­же­ний» (К.В. Чис­тов): сре­ди них - Ки­теж­ская ле­ген­да; легенда «о да­лё­ких зем­лях» (например, легенда о Бе­ло­во­дье, ко­то­рая сре­ди ураль­ских ста­ро­об­ряд­цев бы­ла на­столь­ко по­пу­ляр­на, что при­ве­ла к по­яв­ле­нию осо­бой сек­ты - бе­гу­нов); о «воз­вра­щаю­щем­ся из­ба­ви­те­ле».

В уст­ной тра­ди­ции хри­сти­ан­ские легенды не­ред­ко всту­па­ли во взаи­мо­дей­ст­вие с жан­ро­вы­ми ка­но­на­ми сказ­ки и при­ни­ма­ли её фор­му. От­час­ти это при­во­ди­ло к рас­ши­ре­нию ска­зоч­но­го ре­пер­туа­ра, а так­же к оформ­ле­нию но­во­го жан­ра - ле­ген­дар­ной сказ­ки («Мар­ко Бо­га­тый», «Без­руч­ка»), час­то при­бли­жав­шей­ся к анек­до­тическим рас­ска­зам («Со­ло­мон Пре­муд­рый», «Поп в коз­ли­ной шку­ре», «Илья-про­рок и Ни­ко­ла»). Сю­же­ты и об­ра­зы фольк­лор­ных легенды ис­поль­зо­ва­ли А.С. Пуш­кин , А.К. Тол­стой, Н.С. Лес­ков, П.И. Мель­ни­ков-Пе­чер­ский, Л.Н. Тол­стой, Ф.М. Дос­то­ев­ский. Пер­вый сборник русских фольк­лор­ных легенд из­дан А.Н. Афа­нась­е­вым в 1859 году.

Обо­зна­че­ние «легенда» при­ме­ня­ет­ся так­же к жи­во­пис­ным, а с XIX века - и к музыкально-дра­ма­тическим про­из­ве­де­ни­ям, свя­зан­ным с сю­же­та­ми легенд (дра­ма­тическая легенда «Осу­ж­де­ние Фау­ста» Г. Бер­лио­за; ора­то­рия «Ле­ген­да о святой Ели­за­ве­те» Ф. Лис­та; ба­лет «Ле­ген­да об Ио­си­фе» Р. Штрау­са; тан­це­валь­ная Л. «Дос­то­слав­ней­шее ви­де­ние» П. Хин­де­ми­та). Легенда мо­жет на­зы­вать­ся так­же пес­ня в народном ду­хе о со­бы­ти­ях да­лё­ко­го про­шло­го (раз­но­вид­ность во­каль­ной бал­ла­ды - у К. Лё­ве и др.) или ин­ст­ру­мен­таль­ное про­из­ве­де­ние по­ве­ст­во­вательного ха­рак­те­ра (легенды для скрип­ки с ор­ке­ст­ром Г. Ве­няв­ско­го; «Че­ты­ре ле­ген­ды» Я. Си­бе­лиу­са для ор­ке­ст­ра; легенда для фортепиано С.С. Про­кофь­е­ва).

Издания:

На­род­ные рус­ские ле­ген­ды, [со­б­ран­ные А. Н. Афа­нась­е­вым]. М., 1998;

Ни­же­го­род­ские хри­сти­ан­ские ле­ген­ды / Сост., вступ. ст., ком­мент. Ю. М. Ше­ва­рен­ко­вой. Н. Нов­го­род, 1998;

«На­род­ная Биб­лия»: вос­точ­но­сла­вян­ские этио­ло­ги­че­ские ле­ген­ды / Cост. и ком­мент. О. В. Бе­ло­вой. М., 2004;

О сла­ве не­бесной и веч­ной ра­до­сти: на­род­ные хри­сти­ан­ские ле­ген­ды. Сред­не­ве­ко­вая агио­гра­фия / Сост., пер., вступ. ст. и ком­мент. А. С. Джа­ну­мо­ва. М., 2008.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)