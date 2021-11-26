ГОРА́
Монтаньяры (франц. montagnards, от montagne – гора), 1) в период Французской революции 18 в. название левой демократич. группировки Конвента, состоявшей гл. обр. из якобинцев и занимавшей в зале заседаний верхние скамьи (отсюда и назв.). Г. возглавила в Конвенте борьбу против жирондистов. Её лидер М. Робеспьер был одним из руководителей нар. восстания 31.5–2.6.1793, покончившего с властью жирондистов. 2) Во время Революции 1848 во Франции Г. – назв. группы демократич. депутатов Учредит. собрания, считавших себя наследниками идей монтаньяров кон. 18 в. В февр. 1849 «Новой Горой» был назван блок демократов и социалистов (А. О. Ледрю-Роллен, Ф. Пиа и др.), образованный для защиты республики и получивший 13.5.1849 на выборах в Законодат. собрание 180 мест из 750.
Автор: Киселёва Е.В.