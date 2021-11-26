ГОРА́

Мон­тань­я­ры (франц. montagnards, от montagne – го­ра), 1) в пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 в. на­зва­ние ле­вой де­мо­кра­тич. груп­пи­ров­ки Кон­вен­та, со­сто­яв­шей гл. обр. из яко­бин­цев и за­ни­мав­шей в за­ле за­се­да­ний верх­ние ска­мьи (от­сю­да и назв.). Г. воз­гла­ви­ла в Кон­вен­те борь­бу про­тив жи­рон­ди­стов. Её ли­дер М. Ро­бес­пь­ер был од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей нар. вос­ста­ния 31.5–2.6.1793, по­кон­чив­ше­го с вла­стью жи­рон­ди­стов. 2) Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848 во Фран­ции Г. – назв. груп­пы де­мо­кра­тич. де­пу­та­тов Уч­ре­дит. со­б­ра­ния, счи­тав­ших се­бя на­след­ни­ка­ми идей мон­тань­я­ров кон. 18 в. В февр. 1849 «Но­вой Го­рой» был на­зван блок де­мо­кра­тов и со­циа­ли­стов (А. О. Лед­рю-Рол­лен, Ф. Пиа и др.), об­ра­зо­ван­ный для за­щи­ты рес­пуб­ли­ки и по­лу­чив­ший 13.5.1849 на вы­бо­рах в Зако­но­дат. со­б­ра­ние 180 мест из 750.

Автор: Ки­се­лё­ва Е.В.

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