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18.06.2026
Русь при Игоре, Ольге, Святославе
Чем различалось положение старших и младших дружинников в IX–X веках?
Старшие дружинники «кормились» на княжеском дворе, младшие получали право сбора дани.
Старшие дружинники владели сёлами и городами, младшие служили в коннице.
Старшие дружинники получали право сбора дани, младшие находились на княжеском довольствии.
Старшие дружинники командовали пехотой, младшие занимались сбором пошлин с купцов.
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