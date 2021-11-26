СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ

Великий князь Киевский с 945 по 972 год.

Формально унаследовал киевский престол еще в 945 году, однако вплоть до начала 960-х годов реальная власть была сосредоточена в руках его матери, княгини Ольги . В 964-972 годах провел серию военных походов против Хазарского каганата, ясов, касогов, вятичей, Болгарии и Византии.

Биография

Точная дата и место рождения Святослава неизвестны. Наиболее вероятная дата – 942 год. В 945 году после убийства своего отца, князя Игоря, вступил на престол. Согласно Повести временных лет , принимал непосредственное участие в последовавшем вскоре после его вступления на престол конфликте с древлянами. Во время решающего сражения малолетний князь бросил в сторону врага копье, которое упало под ноги его коню. Данный эпизод послужил сигналом к атаке киевских сил, которые разбили древлян.

Информация о детских годах Святослава довольно противоречива. Согласно русским источникам, он находился рядом с матерью в Киеве, согласно запискам византийском императора Константина Багрянородного , какое-то время Святослав княжил в Новгороде. Также по информации императора, Святослав сопровождал княгиню Ольгу во время ее визита в Константинополь.

Ольга, принявшая во время поездки крещение, пыталась склонить к переходу в христианство и сына, однако встретила его решительный отпор.

"Так и Ольга часто говорила: "Я познала Бога, сын мой, и радуюсь; если и ты познаешь - тоже станешь радоваться". Он же не внимал тому, говоря: "Как мне одному принять иную веру? А дружина моя станет насмехаться" (Повесть временных лет).

Самостоятельное правление

С 964 вплоть до 972 год основное внимание Святослава сосредотачивается на внешней политике. В 964-965 годах он организует масштабный восточный поход, основной целью которого становится Хазарский каганат. Согласно Повести временных лет, в течение двух лет Святославу удается привести к повиновению вятичей, захватить хазарский город Саркел , а также разгромить ясов и касогов .

"Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и столицу их и Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов" (Повесть временных лет).

В это же время под власть Руси переходит территория Тмутаракани, что, по мнению ученых, стало одним из результатов похода Святослава. Ибн Хаукаль в своей «Книге путей и стран» также сообщает о нападении «русов» на Волжскую Булгарию и дагестанские владения Хазарии.

"Булгар — город небольшой, нет в нем многочисленных округов, и был известен тем, что был портом для упомянутых выше государств. И опустошили его русы, и напали на Хазаран, Самандар и Итиль ... В Хазарии есть область, в ней город, называемый Самандар, он между ней и Дербентом. Были в нем многочисленные сады; говорят, что содержали они около 40 тысяч виноградников. Я спрашивал о нем в Джурджане в 58 году у недавно [бывшего] в нем, и сказал [тот]: «Там виноградник и сад, что был милостыней для бедных, а если и осталось там, то только лист на стебле. Напали на них русы, и не осталось в городе ни винограда, ни изюма» (Ибн Хаукаль).

Соотнесение этих событий вызывает споры у историков. Согласно одной точке зрения, имел место один масштабный поход в 964-965 годах, согласно другой – захват Булгара и Итиля произошел позже, ориентировочно в 968-969 годах.

Балканские походы

В 967 году внимание Святослава переключилось на Балканский полуостров. В этом году Святослав вторгается на территории Болгарии. Согласно византийским источникам, вторжение произошло с подачи императора Никифора I Фоки. По Льву Диакону , причиной стали требования дани со стороны болгар, по Иоанну Скилице – потакание с их стороны набегам венгров на территорию Византии. Император послал к Святославу патрикия Калокира с большим грузом золота (по Льву Диакону около 450 кг) для того, чтобы последний подговорил князя напасть на болгар. Армии Святослава удалось добиться серьезных успехов, по Повести временных лет, было захвачено около 80 болгарских городов. Столь существенный успех Святослава вызвал беспокойство со стороны византийцев, которые начали вести переговоры о совместном выступлении против русов, однако Святославу вскоре пришлось вернуться в Киев.

В это время печенеги , воспользовавшиеся отсутствием князя с дружиной, осадили город. Ситуация была настолько плачевной, что княгиня Ольга планировала сдать город, если помощь не подоспеет вовремя. Одному из киевских отроков, знавшему печенежский язык, удалось, прикинувшись кочевником, пробраться сквозь осаждавшую армию и переправиться через Днепр, где находилась дружина воеводы Претича. Претич, узнав о критической ситуации в Киеве, воспользовался элементом внезапности и высадился на правом берегу Днепра, оттеснив печенегов. В дальнейшем в ходе переговоров с печенежским ханом, он выдал свою дружину за авангард войска Святослава, благодаря чему ему удалось заключить мир с кочевниками.

Несмотря на формальное заключения мира, ситуация оставалась напряженной, печенежские отряды продолжали находиться в окрестностях Киева, в связи с чем Святославу все же пришлось вернуться из Болгарии.

И послали киевляне к Святославу со словами: "Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?". Услышав это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в Киев; приветствовал мать свою и детей и сокрушался о перенесенном от печенегов. И собрал воинов, и прогнал печенегов в степь, и наступил мир" (Повесть временных лет).

Согласно Повести временных лет, Святослав желал как можно скорее вернуться в Болгарию и даже перенести туда столицу, однако из-за пожеланий матери и необходимости урегулировать внутренние дела, ему пришлось задержаться в Киеве. После смерти Ольги он распределил своих сыновей по княжеским столам, старшему Ярополку достался Киев, среднему Олегу – Коростень, а младшему Владимиру – Новгород.

Война с Византией

После этого Святослав вновь отправился на Балканы, где вступил в конфликт сначала с Болгарией, а затем с Византией. Описание произошедших событий в русских и византийских источниках существенно отличаются. Согласно Повести временных лет, Святослав прибыл в Болгарию в 971 году, согласно Льву Диакону, в 969 году. Лев Диакон отмечает жестокость, которую Святослав проявлял в Болгарии, в частности, в Филлиополе, где, по его словам, Святослав истребил 20 тыс. жителей. Косвенно жестокость князя при походе в Болгарию подтверждают и русские летописи.

"И пошел Святослав к столице, воюя и разбивая города, что стоят и доныне пусты" (Повесть временных лет).

Из-за смерти императора Никифора и общей нестабильной ситуации в империи совместное выступление болгар и византийцев против Святослава было отложено, однако вскоре Святослав самостоятельно вторгся в Византию. Причины нападения до конца не ясны, Лев Диакон связывает их с интригами Калокира, который после смерти Никифора стал вести свою игру. Также вполне вероятно, что вторжение было инициативой самого Святослава. Согласно Диакону, непосредственным поводом для вторжения стал отказ нового императора Иоанна Цимисхия заплатить выкуп за захваченные Святославом города.

Описания боевых действий в русских и византийских источниках прямо противоположны. Согласно Повести временных лет, византийцы предложили выплатить Святославу дань, рассчитав ее сумму по числу воинов князя. Святослав назвал им число в 20 тыс., хотя сам располагал вдвое меньшим количеством воинов. Греки, узнавшие таким образом численность противника, выставили против Святослава армию в 100 тыс. солдат. Святослав, обнаруживший многократный перевес сил на стороне врага, обратился к воинам с напутственной речью:

"Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим - должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвым не ведом позор. Если же побежим - позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь" (Повесть временных лет).

Вдохновленное войско смогло одержать победу, после чего Святослав подошел к Константинополю, взял с императора богатую дань и возвратился в Переяславль, где по здравому размышлению решил заключить мир с императором.

Византийские источники представляет принципиально иную картину боевых действий. Согласно нему, войско Святослава вместе с союзными печенегами и венграми насчитывало 60 тыс. человек. В европейской части империи им противостоял Варда Склир с войском в 10-12 тыс. человек. Около Адрианополя в 971 году произошло генеральное сражение, в котором со стороны Святослава участвовало около 30 тыс. человек, а со стороны Византии около 10-ти. Согласно Иоанну Скилице, Варда послал в атаку отряд Иоанна Алакаса, который притворным наступлением заманил печенежскую часть войска в засаду. Печенеги были почти полностью перебиты, после чего последовало сражение с основной частью армии. В ходе сражения Варде удалось убить знатного русского воина, после чего русичи обратились в бегство.

Развить успех византийцам не удалось из-за вспыхнувшего в Малой Азии восстании Варды Фоки . Византийское войско под командованием самого императора выступило в Болгарию только в 972 году. Согласно Диакону, армия Цимисхия насчитывала около 30 тыс. Человек, из них примерно половина составляла конница. В апреле императорская армия захватила Преслав, который оборонял болгаро-русский гарнизон под командованием царя Болгарии Бориса II и Сфенкела, воеводы Святослава. Сфенкелу с небольшим отрядом удалось отступить к Святославу, который находился в то время в Доростоле.

Неподалеку от города разыгралось кровопролитное сражение, которое не выявило победителей. После захода солнца Святослав с войском отошел в Доростол, который осадили греки. Осада продолжалась около трех месяцев. Византийцы не решались брать штурмом хорошо укрепленную крепость, русичи регулярно делали вылазки, в которых погибли несколько знатных военачальников с обеих сторон. Наконец, в июле 972-го после крупного сражения, не выявившего победителей, был заключен мирный договор. Святослав обещал покинуть Балканы, а византийцы гарантировали им свободный выход и снабжали продовольствием для дороги.

Повесть временных лет содержит текст договора между Святославом и Цимисхием, который, по мнению историков является списком с византийского документа. Договор содержит обещания Святослава не «собирать воинов» против Византии и Болгарского царства.

Гибель

Информация о гибели Святослава весьма схожа как в русских, так и византийских источниках. После заключения договора Святослав с войском отправился в Киев. Большая часть армии, возглавляемая Свенельдом, передвигалась по суше, но Святослав, несмотря на предостережения воеводы, решил добираться в Киев по воде. На одном из днепровских порогов Святослав попал в засаду печенегов, возглавляемых ханом Курей. Согласно Повести временных лет, информацию о пути передвижения Святослава печенегам передали болгары, по версиям некоторых историков, это также могли сделать византийцы. В ходе схватки Святослав бы убит, а Куря, по легенде, сделал из его черепа чашу.

Личность и внешний облик

Повесть временных лет описывает Святослава как неприхотливого в быту, храброго и воинственного нравом человека. Перед объявлением войны он имел обычай отправлять противнику гонцов с предупреждением.

"Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, - такими же были и все остальные его воины. И посылал в иные земли со словами: "Хочу на вас идти" (Повесть временных лет).

В «Истории» Льва Диакона сохранилось описание внешности князя:

"Умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос — признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он угрюмым и диким. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось от одежды его приближенных только чистотой".

Некоторые исследователи подвергают сомнению достоверность описания Диакона, отмечая его схожесть с описанием внешности Атиллы Приском Панийским, подозревая таким образом Диакона в заимствовании.

Оценки правления

Фигура Святослава вызывала зачастую довольно полярные оценки среди историков. Карамзин сравнивал Святослава с Александром Македонским , Рыбаков также подчеркивал масштаб его военной деятельности. По его мнению, походы Святослава "представляют собой как бы единый сабельный удар, прочертивший на карте Европы широкий полукруг от Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному Кавказу и Причерноморью до балканских земель Византии".

Соловьев, отдавая должное военным талантам князя, отмечает его полную незаинтересованность во внутренней политике: "Святослав представлен образцом воина и только воина, который с своею отборною дружиною покинул Русскую землю для подвигов отдаленных, славных для него и бесполезных для родной земли".

В свою очередь Шахматов подчеркивал, что в своим военных походах Святослав руководствовался прежде всего «хищническими инстинктами», а не интересами государства.

Память

Памятники Святославу установлены в Киеве (2003), Запорожье (2005) и Белгороде (2005). На острове Хортица также установлена мемориальная доска.

В культуре

Пьесы:

Княжнин Я.Б. «Ольга» (1770).

Живопись:

И.А. Акимов. «Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев». 1773 г.

К.В. Лебедев. «Встреча Святослава с византийским императором Цимисхием на берегу Дуная». Около 1880 г.

Литература:

Вельтман А.Ф. Райна, королева Болгарская. 1843.

Скляренко С.Д. Святослав. 1958.

Каргалов В.В. Святослав Игоревич: исторический роман. М., 2004.

Кочин Н.И. Князь Святослав. М., 2005

Мазин А.В. Варяг: Князь; Герой. М.-СПб, 2008.

Кинематограф:

Легенда о княгине Ольге (реж. Ю.Ильенко, 1983)