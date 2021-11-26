ОЛЬГА
ОЛЬГА - киевская княгиня, правительница Древнерусского государства (не ранее 944 года - не ранее 959 года); русская святая.
Жена киевского князя Игоря, мать киевского князя Святослава Игоревича. Согласно преданию, зафиксированному в начальном летописании, Ольга происходила из Пскова. Летописную дату брака Ольги (903) нельзя признать сколько-нибудь вероятной, ни даже правдоподобной и следует сдвинуть ближе к 930-м – 940-м годам. После убийства древлянами князя Игоря Ольга возглавила управление Древнерусским государством, проявив себя деятельным и дальновидным политиком. Основные события её правления с большей или меньшей определённостью восстанавливаются по преданиям, вошедшим в начальное киевское летописание XI века (несмотря на явную эпическую и агиографическую стилизацию), и современным правлению Ольги зарубежным (византийским, латинским) источникам.
После убийства князя Игоря к Ольге сватался князь древлян Мал, однако она отказала ему, организовала карательный поход на древлян, уничтожив их столицу Искоростень. Пространное летописное повествование о войне с древлянами (о так называемых четырёх местях Ольги древлянам) носит все признаки устной героической традиции, из которой тем не менее видно, что Ольга упразднила династию местных князей, введя, очевидно, управление через киевских посадников, и «уставила» Древлянскую землю, то есть учредила порядок сбора новой, более тяжкой, дани, сама став её держательницей (треть дани шла Ольге, две трети - Киеву). Затем последовало «уставление» Новгородской земли, причём летописец особо выделил в этом отношении области по рекам Мста и Луга, до той поры, очевидно, менее всего затронутые новгородскими данями. В какой мере эта деятельность Ольги коснулась других земель Древнерусского государства неясно. В историографии за этими мерами прочно закрепилось название «реформ княгини Ольги», однако их суть не вполне выяснена. Распространённое представление, что Ольга, упразднив полюдье, организовала сеть погостов - пунктов, куда свозились дани, весьма уязвимо, так как этимология термина «погостъ» (место, связанное с «гощением») показывает, что он возник именно из практики полюдья (то есть собственно «гощения»).
Важным элементом политики Ольги была попытка христианизации княжеского семейства и социальной верхушки государства. Её логичным началом стало личное крещение Ольги во время визита в Константинополь, датировка которого в «Повести временных лет» (955), скорее всего, неточна (если не допускать неоднократных поездок княгини в византийскую столицу), а устанавливаемая по византийским источникам имеет 2 варианта (946 или 957). Христианское имя Ольги - Елена - получено в честь византийкой императрицы Елены, супруги императора Константина VII Багрянородного, что лишний раз подчёркивает политический характер крещения Ольги. Состав русской делегации в Константинополе показывает, что Ольга имела в виду не только церковные вопросы, но и обновление торгово-политического договора 944 года (смотри в статье Русско-византийские договоры) и, быть может, даже установление династического союза, скреплённого браком юного Святослава Игоревича. Очевидно, в целом эти переговоры оказались неудачны, так как в 959 году Ольга отправила посольство к германскому королю Оттону I Великому с просьбой прислать на Русь епископа и священников. Трудно предполагать, что в Константинополе отказались участвовать в устроении в Древнерусском государстве церковной организации. В связи с этим посольство в Германию, вероятно, следует расценивать как средство политического давления на Византию. Прибывший в 961 году в Киев немецкий епископ Адальберт столкнулся там, по собственному признанию, с непреодолимыми препятствиями и уже через год вынужден был вернуться на родину. Стало ли то следствием успеха замысла Ольги и каких-то уступок со стороны Византии при новом императоре Романе II, или прихода к власти именно в 960/961 годах возмужавшего Святослава Игоревича, не разделявшего христианских симпатий матери, сказать сложно. О какой-либо политической роли Ольги в период правления сына данных нет, но достаточно многочисленные сторонники её линии на внутреннее укрепление государства в противовес масштабным военным походам Святослава Игоревича, безусловно, сохранились, снова заняв ведущее положение в управлении страной при внуке Ольги - киевском князе Ярополке Святославиче.
Ольга завещала похоронить себя по христианскому обряду. Причислена к лику святых в чине святой равноапостольной (память 11 июля ст. ст.), хотя определённая дата канонизации неизвестна. Сложение церковного почитания прослеживается в течение XI-XIII веков.