ГОР
ГОР, Хор - в религии и мифологии Древнего Египта божество, воплощённое в соколе.
Др.-егип., букв. – высота, небо, в религии и мифологии Древнего Египта божество, воплощённое в соколе; покровитель власти фараона (который считался его земным воплощением). Были распространены культы нескольких богов Г., почитавшихся в разл. номах (областях) и имевших общие черты; изображались чаще всего в виде сокола (или человека с головой сокола) или крылатого солнечного диска. Согласно наиболее распространённой версии мифа, Г. был сыном богини Исиды, зачатым ею от старшего брата и мужа Осириса (коварно убитого другим их братом – злым богом Сетом). Рождённый в болотах дельты Нила, Г., возмужав, приходит на суд богов и в споре с Сетом добивается признания себя единственным наследником Осириса. В битве с Сетом он сначала терпит поражение, Сет вырывает у него глаз – «чудесное око Г.», однако после долгой борьбы Г. побеждает Сета и лишает его мужского начала. Своё око он даёт проглотить Осирису, и тот оживает. Воскресший Осирис, однако, принимает решение передать свой трон на земле Г., а сам становится царём загробного царства.