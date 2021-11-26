ГОР

ГОР, Хор - в ре­ли­гии и ми­фо­ло­гии Древ­не­го Егип­та бо­же­ст­во, во­пло­щён­ное в со­ко­ле.

Др.-егип., букв. – вы­со­та, не­бо, в ре­ли­гии и ми­фо­ло­гии Древ­не­го Егип­та бо­же­ст­во, во­пло­щён­ное в со­ко­ле; по­кро­ви­тель вла­сти фа­рао­на (ко­то­рый счи­тал­ся его зем­ным во­пло­ще­ни­ем). Бы­ли рас­про­стра­не­ны куль­ты не­сколь­ких бо­гов Г., по­чи­тав­ших­ся в разл. но­мах (об­лас­тях) и имев­ших об­щие чер­ты; изо­бра­жа­лись ча­ще все­го в ви­де со­ко­ла (или че­ло­ве­ка с го­ло­вой со­ко­ла) или кры­ла­то­го сол­неч­но­го дис­ка. Со­глас­но наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ной вер­сии ми­фа, Г. был сы­ном бо­ги­ни Иси­ды, за­ча­тым ею от стар­ше­го бра­та и му­жа Оси­ри­са (ко­вар­но уби­то­го дру­гим их бра­том – злым бо­гом Се­том). Ро­ж­дён­ный в бо­ло­тах дель­ты Ни­ла, Г., воз­му­жав, при­хо­дит на суд бо­гов и в спо­ре с Се­том до­би­ва­ет­ся при­зна­ния се­бя един­ст­вен­ным на­след­ни­ком Оси­ри­са. В бит­ве с Се­том он сна­ча­ла тер­пит по­ра­же­ние, Сет вы­ры­ва­ет у не­го глаз – «чу­дес­ное око Г.», од­на­ко по­сле дол­гой борь­бы Г. по­бе­ж­да­ет Се­та и ли­ша­ет его муж­ско­го на­ча­ла. Своё око он да­ёт про­гло­тить Оси­ри­су, и тот ожи­ва­ет. Вос­крес­ший Оси­рис, од­на­ко, при­ни­ма­ет ре­ше­ние пе­ре­дать свой трон на зем­ле Г., а сам ста­но­вит­ся ца­рём за­гроб­но­го цар­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)