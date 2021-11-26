ДРЕВЛЯНЕ

ДРЕВЛЯНЕ - один из восточно-славянских племенных союзов; занимал территорию в Среднем Поднепровье во второй половине 1-го тысячелетия - начале 2-го тысячелетия.

Сло­жил­ся в бас­сей­нах рек по­лес­ской зо­ны - Те­те­рев, Случь (в её верх­нем те­че­нии) и Уж. Эт­но­куль­тур­ной под­ос­но­вой древлян ста­ла часть на­се­ле­ния праж­ской куль­ту­ры (имен­но на тер­ри­то­рии древлян в сред­нем те­че­нии Те­те­ре­ва вы­де­ля­ют­ся од­ни из наи­бо­лее ран­них па­мят­ни­ков - с ру­бе­жа IV-V веков - Кор­чак и другие), сме­нив­шей­ся на этой тер­ри­то­рии куль­ту­рой Лу­ка-Рай­ко­вец­кая . Около 883 года древляне по­ко­ре­ны ки­ев­ским князем Оле­гом, уча­ст­во­ва­ли в его по­хо­дах на Ви­зан­тию, од­на­ко по­сле смер­ти Оле­га (912 год) вы­шли из под­чи­не­ния ки­ев­ских кня­зей.

В «По­вес­ти вре­мен­ных лет» под­роб­но опи­са­ны кон­фликт ки­ев­ско­го князя Иго­ря с древлянами и их князем Ма­лом во вре­мя сбо­ра Иго­рем по­втор­ной да­ни (около 945 года), его ги­бель, а так­же ка­ра­тель­ные дей­ст­вия в от­вет на это его вдо­вы - ки­ев­ской княгини Оль­ги, ре­зуль­та­том ко­то­рых ста­ло не толь­ко взя­тие и унич­то­же­ние сто­ли­цы древлян - Ис­ко­ро­сте­ня (ны­не - город Ко­ро­стень) и около 30 дру­гих цен­тров, но и ар­хео­ло­ги­че­ски про­сле­жи­вае­мое раз­ру­ше­ние всей сис­те­мы за­се­ле­ния ре­гио­на. Во второй половине X века но­вым цен­тром древлян стал город Вру­чий (ны­не Ов­руч), впер­вые упо­мя­ну­тый в ле­то­пи­си под 977 годом. Во второй половине X века тер­ри­то­рия древлян вклю­че­на в со­став Древнерусского государства, а са­ми они по­сте­пен­но во­шли в со­став древнерусской на­род­но­сти. В XI веке ки­ев­ские кня­зья соз­да­ли но­вую, ад­ми­ни­ст­ра­тив­но управ­ляе­мую сис­те­му за­се­ле­ния «Де­рев­ской зем­ли», что при­ве­ло к то­му, что большая часть её на­се­ле­ния скон­цен­три­ро­ва­лась на юге, вдоль гра­ни­цы ле­са и ле­со­сте­пи (бу­ду­щая «Бо­ло­хов­ская зем­ля»), и на се­ве­ре, на Ов­руч­ском кря­же и во­круг не­го.

Древ­ней­шие по­гре­бе­ния древлян со­дер­жат кур­ган­ные и бес­кур­ган­ные тру­по­сож­же­ния в ур­нах. С X века кре­ма­ция сме­ни­лась тру­по­по­ло­же­ния­ми в кур­га­нах в раз­ных ва­ри­ан­тах - ям­ных и на го­ри­зон­те. И. П. Ру­са­но­ва вы­де­ли­ла осо­бен­ность по­гре­бе­ний древлян - ско­п­ле­ния зо­лы и уголь­ков в на­сы­пях вы­ше тру­по­по­ло­же­ний. Для древлян ха­рак­те­рен не­бо­га­тый ве­ще­вой ин­вен­тарь: пер­ст­не­об­раз­ные коль­ца двух ти­пов, оже­ре­лья из 2-4 бу­син, ре­же - лун­ни­цы и бу­бен­чи­ки. На тер­ри­то­рии рас­се­ле­ния древлян в Ов­ру­че и его ок­ру­ге про­из­во­ди­лись вы­со­ко­стан­дар­ти­зи­ро­ван­ные пи­ро­фил­ли­то­вые пряс­ли­ца, имев­шие ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Древнерусском государстве и по­став­ляв­шие­ся на экс­порт в ев­ропейские стра­ны.

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