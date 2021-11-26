АСКОЛЬД и ДИР

IX век, легендарные «бояре» Рюрика .

В Повести временных лет им приписывается неудачный поход на Константинополь (в 14-й год правления византийского императора Михаила III ; в летописи датируется 6374/866; в литературе часто отождествляется с походом руси 860, известным по греческим хроникам). Польский историк XV в. Я. Длугош называл их братьями; основания для такого утверждения неизвестны. Согласно легенде, записанной в Повести временных лет под 862, по дороге в Грецию они остановились в Киеве. Узнав, что в городе нет князя, собрали у себя много варягов и стали «владети польскою (т. е. полянской) землею». Однако в 882 Олег обманом захватил Киев и убил А. и Д., заявив им: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», — и показал младенца Игоря, сказав: «А это сын Рюрика». Согласно летописи, Д. похоронен за церковью Св. Ирины, а А. — на Угорской горе, «где теперь Ольмин двор». То, что над могилой А. некий Ольма якобы поставил церковь Св. Николы, дает некоторые основания полагать, что А. в Греции крестился под именем Николай.

С именем А. Б.А. Рыбаков связывает создание древнейшей русской летописи, начатой в 867 — в год так называемого Фотиева крещения русов. Опираясь на поздние легендарные данные (иногда вопреки прямым указаниям летописи), А. и Д. называют последними представителями полянской династии Киевичей, свергнутыми пришлыми варягами; встречается также догадка, будто в летописи первоначально речь шла только об А., а имя Д. было присоединено к нему искусственно, а также что они — на самом деле один человек, которого звали Асколдырь (что значит якобы «скряга»). В «Истории России» В.Н. Татищева содержится ряд непроверяемых сообщений, касающихся одного Аскольда.

Автор статьи: Мамина С.В.

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