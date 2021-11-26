КНЯЖЕСКИЕ СЪЕЗДЫ

КНЯЖЕСКИЕ СЪЕЗДЫ - при­ня­тый в на­учной ли­те­ра­ту­ре тер­мин для обо­зна­че­ния пе­рио­дических. кня­же­ских встреч-со­ве­тов - од­но­го из клю­че­вых по­ли­тических ин­сти­ту­тов в Древнерусском го­су­дар­ст­ве , русских зем­лях и кня­же­ст­вах в XI - начале XV веков.

Основные функ­ции Княжеских съездов: ор­га­ни­за­ция вла­сти внут­ри ро­да Рю­ри­ко­ви­чей (вы­бор ки­ев­ско­го кня­зя, раз­дел и ус­та­нов­ле­ние по­ряд­ка на­сле­до­ва­ния вла­де­ний; при­ми­ре­ние отдельных кня­зей, уре­гу­ли­ро­ва­ние кон­флик­тов кня­же­ских кла­нов и коа­ли­ций), а так­же про­ве­де­ние внеш­не­по­ли­тических ак­ций, уре­гу­ли­ро­ва­ние внеш­не­по­ли­тических во­про­сов, в ча­ст­но­сти, с по­ло­вец­ки­ми ха­на­ми (в ко­че­вом ми­ре бы­то­вал ти­по­ло­ги­че­ски иден­тич­ный ин­сти­тут пе­рио­дических встреч ха­нов и ной­о­нов), с польскими, чешскими и венгерскими пра­ви­те­ля­ми.

Княжеские съезды бы­ли со­ве­та­ми пра­вя­щей ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей (или от­дель­ных её «до­мов»), ка­ж­дый пред­ста­ви­тель ко­то­рой об­ла­дал по­тен­ци­аль­ным пра­вом на власть и воз­мож­но­стью об­ра­тить­ся к об­ще­му для всех со­брать­ев «кня­жо­му пра­ву». В XI - 1-й тре­ти XIII веков про­во­ди­лись со­глас­но ус­той­чи­вой про­це­ду­ре и при со­блю­де­нии ус­то­яв­шей­ся об­ряд­но­сти. Кня­зья встре­ча­лись в за­ра­нее ус­лов­лен­ном или оп­ре­де­лён­ном са­мой си­туа­ци­ей мес­те, за­тем на­чи­на­лось «стоя­ние на ко­нях» на­про­тив друг дру­га, пе­ре­го­во­ры че­рез по­слов; в слу­чае их бла­го­при­ят­но­го ис­хо­да на­чи­на­лась са­ма встре­ча. Ино­гда для это­го по­да­вал­ся специальный знак - «би­линч» (от тюркского - знак, при­ме­та). Кня­зья за­час­тую встре­ча­лись вне городских стен (в шат­рах), в не­боль­ших го­ро­дах и сё­лах, ре­же - в сто­ли­цах кня­жеств ( Кие­ве , Чер­ни­го­ве, Вла­ди­ми­ре, Рос­то­ве). Мес­та для княжеских съездов вы­би­ра­лись с осо­бым смыс­лом; например, чер­ни­гов­ские Оль­го­ви­чи в XII веке не­од­но­крат­но со­би­ра­лись в селе Оль­жи­чи (воз­мож­но, их ро­до­вое вла­де­ние). Фор­му­ла ле­то­пи­си «сесть с брать­я­ми на еди­ном ков­ре» (как пред­ло­жил князь Вла­ди­мир Все­во­ло­до­вич Мо­но­мах князю Да­ви­ду Иго­ре­ви­чу на Ви­ти­чев­ском съез­де 1100 года), по всей ви­ди­мо­сти, яв­ля­лась не толь­ко ме­та­фо­рическим обо­зна­че­ни­ем кол­лек­тив­но­го со­ве­та, но и от­ра­жа­ла ре­аль­ную «по­ход­ную» об­ста­нов­ку съез­да. Ре­чи кня­зья про­из­но­си­ли в со­от­вет­ст­вии с пе­ре­го­вор­ным эти­ке­том, ко­то­рый пре­ду­смат­ри­вал ис­поль­зо­ва­ние ус­той­чи­вых ри­то­рических и пра­во­вых фор­мул. Ме­ж­ду­кня­же­ская ди­пло­ма­тия до середины XIII века. но­си­ла пре­иму­ще­ст­вен­но изу­ст­ный ха­рак­тер, за­тем ча­ще ста­ли упот­реб­лять­ся письменные гра­мо­ты, фик­си­ро­вав­шие до­го­во­ры. По дос­ти­же­нии кон­сен­су­са ка­ж­дый князь це­ло­вал крест, что скре­п­ля­ло до­го­вор: кня­зья предъ­яв­ля­ли кре­сты клят­во­пре­ступ­ни­кам или ли­цам, их пред­став­ляв­шим, в слу­чае на­ру­ше­ния клят­вы. Княжеские съезды не­ред­ко со­про­во­ж­да­лись или за­вер­ша­лись пи­ром и вза­им­ны­ми по­дар­ка­ми.

В ис­то­рио­гра­фии вы­ска­зы­ва­лись различные взгля­ды по во­про­су о ро­ли лиц не­кня­же­ско­го дос­то­ин­ст­ва, при­сут­ст­во­вав­ших на Княжеских съездах. Б.Д. Гре­ков и его по­сле­до­ва­те­ли счи­та­ли, что на Княжеские съезды на рав­ных вы­сту­па­ли не толь­ко кня­зья-Рю­ри­ко­ви­чи, но и другие пред­ста­ви­те­ли феодальной эли­ты, пре­ж­де все­го боя­ре и епи­ско­пы. Дру­гие ис­сле­до­ва­те­ли (в ча­ст­но­сти, Я.Н. Ща­пов) при­шли к вы­во­ду, что в боль­шин­ст­ве съез­дов XI-XII веков уча­ст­во­ва­ли кня­зья и ино­гда их пред­ста­ви­те­ли (по­слы, со­вет­ни­ки), но не ду­хов­ные ли­ца. Боя­ре и дру­жин­ни­ки ча­ще все­го вы­сту­па­ли на пе­ре­го­во­рах как со­вет­ни­ки, по­слы или те­ло­хра­ни­те­ли кня­зя; при этом они, ве­ро­ят­но, об­ла­да­ли пра­вом «со­ве­ща­тель­но­го го­ло­са». Си­туа­ция прин­ци­пи­аль­но из­ме­ни­лась во 2-й пололвине XIII - начале XV веков, ко­гда княжеские съезды окон­ча­тель­но транс­фор­ми­ро­ва­лись в со­ве­ты феодальной зна­ти.

Пер­вый на­дёж­но за­фик­си­ро­ван­ный в ис­точ­ни­ках княжеские съезды со­сто­ял­ся в 1026 году в Го­род­це (ско­рее все­го, в городе Го­ро­дец-Ос­тер­ский, ны­не Ос­тёр), где за­клю­чи­ли мир ки­ев­ский князь Яро­слав Вла­ди­ми­ро­вич Муд­рый и чер­ни­гов­ский князь Мсти­слав Вла­ди­ми­ро­вич. На этой встре­че бы­ли под­ве­де­ны ито­ги мно­го­лет­ней вой­ны за власть сы­но­вей ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча, а дос­тиг­ну­тые до­го­во­рён­но­сти ста­ли пре­це­ден­том мир­но­го уре­гу­ли­ро­ва­ния ме­ж­ду­кня­же­ских от­но­ше­ний (ссыл­ки на ус­ло­вия ми­ра ис­поль­зо­ва­лись в по­ли­тических пе­ре­го­во­рах русский кня­зей да­же в 1195 году). На съез­де в Выш­го­ро­де (1072 год) осу­ще­ст­в­ля­лось, по пред­по­ло­же­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, со­став­ле­ние и ре­дак­ти­ро­ва­ние Рус­ской прав­ды. В конце XI - начале XII веков княжеские съезды ста­ли про­во­дить ча­ще, что бы­ло свя­за­но как с ре­ше­ни­ем клю­че­вых во­про­сов по­ли­тической жиз­ни Древнерусского государства так и с уси­лив­шей­ся по­ло­вец­кой опас­но­стью. Осо­бое ме­сто за­нял Лю­беч­ский съезд 1097 года, по­сле не­го про­шли Ви­ти­чев­ский съезд (10 августа 1100), съезд на реке Зо­лот­ча (1101 год), До­лоб­ские съез­ды (1103 и 1111 годы), к это­му же пе­рио­ду от­но­сит­ся съезд на реке Же­лянь, за­пись о ко­то­ром вхо­дит в ком­плекс граф­фи­ти Со­фий­ско­го со­бо­ра в Кие­ве.

На Ви­ти­чев­ском съез­де 1100 года, со­б­ран­ном для уре­гу­ли­ро­ва­ния кон­флик­та во­круг Те­ре­бовль­ско­го и Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ско­го кня­жеств, воз­ник­ше­го по­сле Лю­беч­ско­го съез­да, ки­ев­ский князь Свя­то­полк Изя­сла­вич, пе­ре­яс­лав­ский князь Вла­ди­мир Все­во­ло­до­вич Мо­но­мах, чер­ни­гов­ский князь Да­вид Свя­то­сла­вич и нов­го­род-се­вер­ский князь Олег Свя­то­сла­вич за­клю­чи­ли ме­ж­ду со­бой мир. 30 августа на встре­чу явил­ся князь Да­вид Иго­ре­вич, ини­циа­тор на­па­де­ния на те­ре­бовль­ско­го князя Ва­силь­ко Рос­ти­сла­ви­ча в 1097 году. Од­на­ко пе­ре­го­во­ры за­шли в ту­пик, по­сле че­го все кня­зья де­мон­ст­ра­тив­но от­да­ли­лись от Да­ви­да Иго­ре­ви­ча, встав от­дель­но «на ко­нях» со свои­ми дру­жи­на­ми. Кня­зья, вме­сте об­су­ж­дая его судь­бу, не до­пус­ка­ли его к се­бе, лич­но к не­му боль­ше не об­ра­ща­лись, а ре­ше­ние съез­да со­об­щи­ли ему че­рез сво­их при­бли­жён­ных. Да­вид Иго­ре­вич стал «от­ре­чён­ным», то есть кня­зем-из­го­ем, по­те­рял пра­во ре­чи на съез­де. На том же съез­де Ва­силь­ко Рос­ти­сла­вич был ли­шён Те­ре­бов­ля и дол­жен был ос­тать­ся на по­пе­че­нии бра­та - Во­ло­да­ря Рос­ти­сла­ви­ча - или ки­ев­ско­го кня­зя (бра­тья Рос­ти­сла­ви­чи не под­чи­ни­лись это­му ре­ше­нию и от­стоя­ли свои вла­де­ния). Ре­ше­ния съез­да 1100 года под­твер­ди­ли по­ли­ти­ко-юри­дическую нор­му кня­же­ско­го пра­ва, со­глас­но ко­то­рой «муж» от­ве­ча­ет за пре­сту­п­ле­ние «го­ло­вой», а князь - во­ло­стью. На До­лоб­ском съез­де 1103 года Вла­ди­мир Все­во­ло­до­вич Мо­но­мах, Свя­то­полк Изя­сла­вич и их со­вет­ни­ки-дру­жин­ни­ки при­ня­ли ре­ше­ние ор­га­ни­зо­вать по­ход про­тив по­лов­цев вес­ной, ко­гда ко­чев­ни­ки ос­лаб­ле­ны по­сле зи­мов­ки. К по­хо­ду при­сое­ди­ни­лись и другие русские кня­зья. На До­лоб­ском съез­де 1111 года Свя­то­полк Изя­сла­вич и Вла­ди­мир Мо­но­мах вновь на­стоя­ли на вне­уроч­ном (вес­ной, в раз­га­ре по­сев­ной) по­хо­де на по­лов­цев, ко­то­рый сно­ва за­вер­шил­ся раз­гро­мом ко­чев­ни­ков. На До­лоб­ских съез­дах сло­жи­лась но­вая во­енная док­три­на русских кня­зей, пред­по­ла­гав­шая от­каз от обо­ро­нительной так­ти­ки и ор­га­ни­за­цию даль­них по­хо­дов для унич­то­же­ния по­ло­вец­ких ко­че­вий.

В XII - 1-й тре­ти XIII веках тра­ди­ция про­ве­де­ния княжеских съездов со­хра­ни­лась. Про­во­ди­лись и мас­штаб­ные съез­ды стар­ших кня­зей (1115 год, 1135 год, 1145 год, 1150 год, 1154 год, 1155 год, 1159 год, 1170 год, 1195 год, 1203 год, 1223 год), и встре­чи пред­ста­ви­те­лей отдельных кня­зей, кня­же­ских кла­нов и коа­ли­ций (1142 год, 1147 год, 1158 год, 1159 год, 1194 год, 1206 год, 1207 год, 1216/1217 год).

По­ми­мо соб­ст­вен­но княжеских съездов, русские кня­зья ре­гу­ляр­но про­во­ди­ли съез­ды со­вместно с по­ло­вец­ки­ми ха­на­ми (ка­ж­дой вес­ной и при сме­не ки­ев­ско­го кня­зя). Впер­вые в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» по­доб­ный съезд упо­ми­на­ет­ся в 1054/1055 годах, ко­гда мир за­клю­чи­ли пе­ре­яс­лав­ский князь Все­во­лод Яро­сла­вич и по­ло­вец­кий хан Бо­луш.

По­сле мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия княжеские съезды про­во­ди­лись в Северо-Восточной Ру­си вплоть до начала XV века. В ис­то­рио­гра­фии они из­уче­ны не­до­ста­точ­но, от­сут­ст­ву­ет их пол­ный пе­ре­чень, не про­ве­де­на ре­кон­ст­рук­ция про­це­ду­ры. На них в ка­че­ст­ве пол­но­прав­ных уча­ст­ни­ков при­сут­ст­во­ва­ли не толь­ко кня­зья-Рю­ри­ко­ви­чи, но и пред­ста­ви­те­ли бо­яр­ст­ва, цер­ков­ные иерар­хи, та­тар­ские пос­лы (не­ред­ко кон­тро­ли­ро­ва­ли ор­га­ни­за­цию и ход княжеских съездов от име­ни ха­нов Зо­ло­той Ор­ды) и др. А.Н. На­со­нов от­ме­тил ти­по­ло­гическую бли­зость княжеских съездов это­го вре­ме­ни и монгольских ку­рул­та­ев. Предс­та­ви­тель­ные княжеские съезды про­шли в 1296 году во Вла­ди­ми­ре, в 1300/1301 годах в Дмит­ро­ве, в 1340 году в Мо­ск­ве; в но­ябре 1374 года в Пе­ре­яс­лав­ле, в мар­те 1375 года (на них вы­ра­ба­ты­ва­лась об­щая по­зи­ция русских кня­зей по от­но­ше­нию к Ма­маю). Од­ним из по­след­них за­фик­си­ро­ван­ных в ле­то­пи­сях княжеский съезд стал съезд 01 ноября 1380 года пос­ле Ку­ли­ков­ской бит­вы 1380 года .

Ин­сти­тут княжеского съезда, на­ря­ду со схо­жи­ми польскими ин­сти­ту­та­ми, стал про­об­ра­зом ари­сто­кра­тических сей­мов в Великом княжестве Ли­тов­ском. Тра­ди­ция со­вме­ст­но ре­шать важ­ней­шие внут­ри- и внеш­не­по­ли­тические во­про­сы во­пло­ти­лась в дея­тель­но­сти со­ве­щательных ор­га­нов - Бо­яр­ской ду­мы, а позд­нее - Зем­ских со­бо­ров и др.

Иллюстрации:

Ви­ти­чев­ский съезд 1100 года. Ми­ни­а­тю­ра Рад­зи­вил­лов­ской ле­то­пи­си. XV век. Биб­лио­те­ка РАН (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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