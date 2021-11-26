КНЯЖЕСКИЕ СЪЕЗДЫ
КНЯЖЕСКИЕ СЪЕЗДЫ - принятый в научной литературе термин для обозначения периодических. княжеских встреч-советов - одного из ключевых политических институтов в Древнерусском государстве, русских землях и княжествах в XI - начале XV веков.
Основные функции Княжеских съездов: организация власти внутри рода Рюриковичей (выбор киевского князя, раздел и установление порядка наследования владений; примирение отдельных князей, урегулирование конфликтов княжеских кланов и коалиций), а также проведение внешнеполитических акций, урегулирование внешнеполитических вопросов, в частности, с половецкими ханами (в кочевом мире бытовал типологически идентичный институт периодических встреч ханов и нойонов), с польскими, чешскими и венгерскими правителями.
Княжеские съезды были советами правящей династии Рюриковичей (или отдельных её «домов»), каждый представитель которой обладал потенциальным правом на власть и возможностью обратиться к общему для всех собратьев «княжому праву». В XI - 1-й трети XIII веков проводились согласно устойчивой процедуре и при соблюдении устоявшейся обрядности. Князья встречались в заранее условленном или определённом самой ситуацией месте, затем начиналось «стояние на конях» напротив друг друга, переговоры через послов; в случае их благоприятного исхода начиналась сама встреча. Иногда для этого подавался специальный знак - «билинч» (от тюркского - знак, примета). Князья зачастую встречались вне городских стен (в шатрах), в небольших городах и сёлах, реже - в столицах княжеств (Киеве, Чернигове, Владимире, Ростове). Места для княжеских съездов выбирались с особым смыслом; например, черниговские Ольговичи в XII веке неоднократно собирались в селе Ольжичи (возможно, их родовое владение). Формула летописи «сесть с братьями на едином ковре» (как предложил князь Владимир Всеволодович Мономах князю Давиду Игоревичу на Витичевском съезде 1100 года), по всей видимости, являлась не только метафорическим обозначением коллективного совета, но и отражала реальную «походную» обстановку съезда. Речи князья произносили в соответствии с переговорным этикетом, который предусматривал использование устойчивых риторических и правовых формул. Междукняжеская дипломатия до середины XIII века. носила преимущественно изустный характер, затем чаще стали употребляться письменные грамоты, фиксировавшие договоры. По достижении консенсуса каждый князь целовал крест, что скрепляло договор: князья предъявляли кресты клятвопреступникам или лицам, их представлявшим, в случае нарушения клятвы. Княжеские съезды нередко сопровождались или завершались пиром и взаимными подарками.
В историографии высказывались различные взгляды по вопросу о роли лиц некняжеского достоинства, присутствовавших на Княжеских съездах. Б.Д. Греков и его последователи считали, что на Княжеские съезды на равных выступали не только князья-Рюриковичи, но и другие представители феодальной элиты, прежде всего бояре и епископы. Другие исследователи (в частности, Я.Н. Щапов) пришли к выводу, что в большинстве съездов XI-XII веков участвовали князья и иногда их представители (послы, советники), но не духовные лица. Бояре и дружинники чаще всего выступали на переговорах как советники, послы или телохранители князя; при этом они, вероятно, обладали правом «совещательного голоса». Ситуация принципиально изменилась во 2-й пололвине XIII - начале XV веков, когда княжеские съезды окончательно трансформировались в советы феодальной знати.
Первый надёжно зафиксированный в источниках княжеские съезды состоялся в 1026 году в Городце (скорее всего, в городе Городец-Остерский, ныне Остёр), где заключили мир киевский князь Ярослав Владимирович Мудрый и черниговский князь Мстислав Владимирович. На этой встрече были подведены итоги многолетней войны за власть сыновей киевского князя Владимира Святославича, а достигнутые договорённости стали прецедентом мирного урегулирования междукняжеских отношений (ссылки на условия мира использовались в политических переговорах русский князей даже в 1195 году). На съезде в Вышгороде (1072 год) осуществлялось, по предположению ряда исследователей, составление и редактирование Русской правды. В конце XI - начале XII веков княжеские съезды стали проводить чаще, что было связано как с решением ключевых вопросов политической жизни Древнерусского государства так и с усилившейся половецкой опасностью. Особое место занял Любечский съезд 1097 года, после него прошли Витичевский съезд (10 августа 1100), съезд на реке Золотча (1101 год), Долобские съезды (1103 и 1111 годы), к этому же периоду относится съезд на реке Желянь, запись о котором входит в комплекс граффити Софийского собора в Киеве.
На Витичевском съезде 1100 года, собранном для урегулирования конфликта вокруг Теребовльского и Владимиро-Волынского княжеств, возникшего после Любечского съезда, киевский князь Святополк Изяславич, переяславский князь Владимир Всеволодович Мономах, черниговский князь Давид Святославич и новгород-северский князь Олег Святославич заключили между собой мир. 30 августа на встречу явился князь Давид Игоревич, инициатор нападения на теребовльского князя Василько Ростиславича в 1097 году. Однако переговоры зашли в тупик, после чего все князья демонстративно отдалились от Давида Игоревича, встав отдельно «на конях» со своими дружинами. Князья, вместе обсуждая его судьбу, не допускали его к себе, лично к нему больше не обращались, а решение съезда сообщили ему через своих приближённых. Давид Игоревич стал «отречённым», то есть князем-изгоем, потерял право речи на съезде. На том же съезде Василько Ростиславич был лишён Теребовля и должен был остаться на попечении брата - Володаря Ростиславича - или киевского князя (братья Ростиславичи не подчинились этому решению и отстояли свои владения). Решения съезда 1100 года подтвердили политико-юридическую норму княжеского права, согласно которой «муж» отвечает за преступление «головой», а князь - волостью. На Долобском съезде 1103 года Владимир Всеволодович Мономах, Святополк Изяславич и их советники-дружинники приняли решение организовать поход против половцев весной, когда кочевники ослаблены после зимовки. К походу присоединились и другие русские князья. На Долобском съезде 1111 года Святополк Изяславич и Владимир Мономах вновь настояли на внеурочном (весной, в разгаре посевной) походе на половцев, который снова завершился разгромом кочевников. На Долобских съездах сложилась новая военная доктрина русских князей, предполагавшая отказ от оборонительной тактики и организацию дальних походов для уничтожения половецких кочевий.
В XII - 1-й трети XIII веках традиция проведения княжеских съездов сохранилась. Проводились и масштабные съезды старших князей (1115 год, 1135 год, 1145 год, 1150 год, 1154 год, 1155 год, 1159 год, 1170 год, 1195 год, 1203 год, 1223 год), и встречи представителей отдельных князей, княжеских кланов и коалиций (1142 год, 1147 год, 1158 год, 1159 год, 1194 год, 1206 год, 1207 год, 1216/1217 год).
Помимо собственно княжеских съездов, русские князья регулярно проводили съезды совместно с половецкими ханами (каждой весной и при смене киевского князя). Впервые в «Повести временных лет» подобный съезд упоминается в 1054/1055 годах, когда мир заключили переяславский князь Всеволод Ярославич и половецкий хан Болуш.
После монголо-татарского нашествия княжеские съезды проводились в Северо-Восточной Руси вплоть до начала XV века. В историографии они изучены недостаточно, отсутствует их полный перечень, не проведена реконструкция процедуры. На них в качестве полноправных участников присутствовали не только князья-Рюриковичи, но и представители боярства, церковные иерархи, татарские послы (нередко контролировали организацию и ход княжеских съездов от имени ханов Золотой Орды) и др. А.Н. Насонов отметил типологическую близость княжеских съездов этого времени и монгольских курултаев. Представительные княжеские съезды прошли в 1296 году во Владимире, в 1300/1301 годах в Дмитрове, в 1340 году в Москве; в ноябре 1374 года в Переяславле, в марте 1375 года (на них вырабатывалась общая позиция русских князей по отношению к Мамаю). Одним из последних зафиксированных в летописях княжеский съезд стал съезд 01 ноября 1380 года после Куликовской битвы 1380 года.
Институт княжеского съезда, наряду со схожими польскими институтами, стал прообразом аристократических сеймов в Великом княжестве Литовском. Традиция совместно решать важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы воплотилась в деятельности совещательных органов - Боярской думы, а позднее - Земских соборов и др.
Иллюстрации:
Витичевский съезд 1100 года. Миниатюра Радзивилловской летописи. XV век. Библиотека РАН (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.