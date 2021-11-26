КРАВЧИЙ
КРАВЧИЙ - думный чин.
Историографический термин, обозначающий совокупность чинов Боярской думы и приравнивавшихся к ним придворных, дворцовых и дворцово-путных должностей. Сложились в процессе становления Русского государства в виде монархии с сословным представительством. Принципы формирования двух наиболее значимых Думных чинов - бояр и окольничих - определились во 2-й половине XV - начале XVI веков. Лица, пожалованные в эти чины, имели право заседать в Думе (если не находились в опале), участвовать по распоряжению монарха в работе боярских (думских) комиссий на дипломатических переговорах, при решении судебных, местнических дел и др. По своему статусу обладали широкими прерогативами: судебными (право выносить решение индивидуально или в составе комиссии по делам о холопстве, по делам высшей уголовной юрисдикции и др., при необходимости - право личного доклада монарху), военными (получали преимущественно посты первых полковых воевод) и административно-управленческими (назначались наместниками в крупные города, главами Дворцов, с конца XVI века - первыми судьями ряда важнейших приказов, по преимуществу судных). В бояре и окольничие жаловали почти исключительно представителей высших слоёв титулованной и нетитулованной знати (последние назначения состоялись в апреле 1712 года).
Потребность иметь в составе Боярской думы близких советников монарха из числа сравнительно незнатных лиц и приказных людей (что изначально не предусматривалось существовавшей традицией) привела к постепенному становлению ещё двух Думных чинов. Чин думных дворян (или дворян в Думе) окончательно оформился к 1564 году. Количество думных дворян значительно возросло в 1570-е - начале 1580-х годов (входили в состав Особого двора царя Ивана IV Васильевича Грозного), а затем также резко сократилось после поражения их «партии» во главе с Б.Я. Бельским в дворцовой борьбе в 1584 году и в ближайшие годы. В конце XVI - середине XVII веков число думных дворян колебалось от 1-2 до 4-5 человек, в отдельные годы - до 7 человек (1610/1611, 1652/1653 годы); резко увеличилось в 1660-1670-е годы (от 14-17 до 33 человек) и особенно возросло в 1680-е годы (до 45 человек). Чин думных дьяков окончательно сложился к 1562 году в связи с их возросшей ролью в руководстве важнейшими приказами - Разрядным, Посольским, Поместным. Обычно эти ведомства возглавляли 2-4 думных дьяка (в 1660-1680-е годы от 7-9 до 14 человек). Последнее пожалование в чин думного дьяка состоялось в 1695 году (А.А. Виниус), а в чин думного дворянина - в январе 1712 года (С.Я. Тургенев).
В различной учётной документации в общем списке с собственно Думными чинами обычно фиксировались главы дворцовых, дворцово-путных ведомств и придворных служб. Казначей - глава Казны - важнейшего в последней трети XV – 2-й трети XVI веков центрального ведомства. Не позднее 1530-х годов. Казну, как правило, возглавляли 2 казначея, с середины XVI века первым казначеем назначали окольничего или же он получал этот чин вскоре по назначении; к концу XVi века в связи с большим сокращением функций и отчасти прерогатив Казны заметно понизился и статус поста казначея. Печатник - хранитель государственных печатей разлчиного назначения; с рубежа XV-XVI веков и по 2-ю треть XVI века должность обычно относилась к Казне; с 1560-х годов имел, как правило, чин думного дьяка, что сохранилось и в XVII веке.
Дворецкие - главы Большого и «областного» дворцов; большие дворецкие уже с конца XV века имели при назначении или вскоре после него Думный чин, что для «областных» дворецких стало обычным лишь во 2-й трети XVI века. Постельничие ведали «государевой постелей» (собственно постелью, так называемой постельной казной, раздеванием и одеванием государей, их охраной во время сна и др.), известны с последней трети XV века, в XVI веке эту должность занимали два лица (в XVII веке - нередко одно лицо); ведали также походным архивом монарха и имели государственную печать «для скорых и тайных дел».
Конюшие - главы Конюшего пути, позднее ведомства, которое обеспечивало воспроизводство и увеличение великокняжеского (царского) поголовья лошадей различного назначения (выездных, военных, рабочих); в его ведении находилась территория со специальными слободами, поселениями, конюшнями и подведомственным населением; не позднее 1510-х годов конюшими назначались бояре из нетитулованной старомосковской знати.
Ясельничие - первоначально помощники конюшего; известны с конца XV века, вторая по значению должность в Конюшенном ведомстве. В XVI веке ясельничих было обычно двое; начиная с 1606 года (после ликвидации должности конюших) ясельничие возглавляли Конюшенный приказ. Оружничий отвечал за «доспех» (вооружение), ему подчинялись мастера-оружейники (ведомство и должность возникли не позднее 1509 года), в середине XVI века глава ведомства обычно имел Думный чин окольничего.
Ловчие и сокольничие - главы особых дворцово-путных ведомств, связанных с «государевой потехой» - охотой; документально известны не позднее 1509 года, в 1-й половине XVI века в рамках особого двора Тверского великого княжества известны также тверские ловчие; в учётной документации XVII века ловчие обычно фигурируют как «московские». В обязанности кравчего (2-я треть XVI века) входила подача блюд царю на придворных приёмах, наблюдение за стольниками; в XVI веке кравчими «с путём» были обычно близкие к монарху молодые аристократы, причём эта должность являлась ближайшей ступенью к получению боярства, реже окольничества. Стряпчий с ключом - глава государевой мастерской палаты (не позднее 1588/1589 годов); в XVII веке получал нередко чин окольничего. Кроме названных, в конце XVI - начале XVII веков к Думным чинам, скорее всего, причислялись первые судьи ряда приказов с преимущественно судебными функциями в тех случаях, когда они не имели собственно Думные чины (судьи так называемых Судных приказов - Владимирского судного приказа, Московского судного приказа, Дмитровского, Рязанского, а также Земского приказа.
В конце XVII - начале XVIII веков зафиксированы единичные случаи появления новых Думных чинов: думного генерала (1682), думного советника (1701, из думных дьяков), обер-комиссара (1709, из думных дьяков), тайного советника (1711, из постельничих), канцлера и кавалера (1711). Известна также должность, которая называлась президент генеральный, судья Сибирских провинций и комендант московский (1709).