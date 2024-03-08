ТУРОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Тýровское (Турово-Пинское) кня­жество — средневековое княжество в Южн. Руси, сформировавшееся на территории расселения дреговичей в Полесье по среднему и нижнему течению Припяти. Центр — город Туров (ныне в Гомельской обл. Беларуси) впервые упоминается в летописи в 980. В последующие века появляются другие города: Пинск, Клецк, Слуцк, Гродно, Мозырь и др. На севере Т. к. граничило с Полоцким княжеством , на юге — с Киевским княжеством , а на западе — с землями ятвягов и Польшей . Через Т. к. проходил торговый путь из Балтийского моря в Киев , Чернигов и далее. Туров сохраняет тесные связи с Киевом на протяжении большей части домонгольского периода. В 980 в Т. к. сел князь Святополк Владимирович; Ярослав Мудрый отдал это княжество Изяславу, оно сохранилось за ним и после получения киевского княжения. В 1078 Изяслав отдал Т. к. Ярополку Изяславичу, после смерти которого в 1086 там вокняжился его брат, Святополк Изяславич. Получив Киев, он снова сохранил Туров за собой, очевидно, Т. к. закрепилось за линией Изяславичей. В начале XII в. Т. к. вошло во владение Владимира Мономаха и его семьи. Здесь правил Вячеслав Владимирович, затем из Т. к. выделилось Клецкое княжество. С 1162 в Т. к. правили потомки Юрия Ярославича. В XII–ΧΙΙΙ вв. продолжился процесс дробления: выделились Пинское и Слуцкое княжества. В начале XIII в. Т. к. — предмет интереса Литвы и Галицко-Волынского княжества . В 1250 принадлежало Даниилу Галицкому . В XIV в. Т. к. вошло в состав владений Гедимина и стало частью Великого княжества Литовского .

Лит. : Побыль Л. Д. Древности Туровшины. Минск, 1969; Лысенко П. Ф. Древний Туров. Минск, 2004. М. Л. Лавренченко .