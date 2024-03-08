СВЯТОСЛАВ ВСЕВОЛОДИЧ

Святослáв Всéволодич (в крещении Михаил) (ок. 1125 — 25.07.1194, Киев) — князь туровский, владимиро-волынский, новгород-северский, черниговский, киевский, сын Всеволода Ольговича и дочери киевского князя Мстислава Владимировича Марии. В 1143 женился на дочери полоцкого князя Василько Святославича (Марии?), отец Всеволода Чермного . В 1142 после неудачной попытки вокняжиться в Новгороде получил стол в Турове, затем переведен отцом во Владимир-Волынский. Участник польских походов в поддержку Владислава II Изгнанника (1142, 1145) и походов на Галич (1144, 1146). Вместе с дядей по отцу Игорем Ольговичем потерпел поражение от войск дяди по матери князя Изяслава Мстиславича в сражении под Киевом (13 августа 1146), которому присягнул и получил 5 городов в Киевском княжестве с центром в г. Божский. До 1151 поддерживал Юрия Долгорукого в его притязаниях на Киев, но после его поражения в Рутской битве перешел на сторону Изяслава Мстиславича. Участник походов на Городец-Остерский (1151, 1152) и Новгород-Северский (1153), обороны Чернигова (осень 1152). В конце 1154 пленен половцами у Чернигова, но выкуплен Изяславом Давидовичем , от которого получил Новгород-Северское княжество (1157). В 1164 после смерти Святослава Ольговича вопреки желанию его дружины занял Чернигов, передав Новгород-Северский старшему сыну Святослава Олегу. В 1174 ненадолго овладел Киевом, который оставил, чтобы отразить атаку новгород-северского князя Олега Святославича на Стародуб. Вновь занял киевский стол после ухода из Киева князя Романа Ростиславича 20 июля 1176. В 1180 передал Чернигов брату Ярославу Всеволодовичу . В 1180 Киевом завладел белгородский и овручский князь Рюрик Ростиславич , но в 1181 вернул его С. В., сохранив за собой всю территорию Киевского княжества на правом берегу Днепра. В 1180–1190-х С. В. организовал несколько походов на половцев. Заложил церковь Архангела Михаила (1173) и Благовещения Пресвятой Богородицы (освящена в 1186) в Чернигове, церковь Св. Василия в Киеве (освящена в 1185). Весной 1194 заболел, за день до смерти принял монашеский постриг. Похоронен в Кирилловском монастыре в Киеве.

Лит .: Грушевський М. С. Історія Украïни-Руси. Киïв, 1992. Т. 2; Dimnik M. The Dynasty of Chernigov. 1146–1246. Cambridge–New York, 2003; Зайцев А. К. Черниговское княжество X–XIII веков. Избранные труды. М., 2009. Л. В. Столярова .