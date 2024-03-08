СМОЛЕНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Смолéнское кня́жество — княжество средневековой Руси в исторических землях кривичей с центром в Смоленске , в состав которого входили земли по Днепру, Зап. Двине и верхнему течению Волги. Начало формирования С. к. относится к середине XI в., среди поселений на его территории выделяются три основные группы: в междуречье верховьев Сожа, Днепра и Каспли, в верховьях Зап. Двины и Торопы, а также на юге княжества. Основное население — кривичи, но также встречаются поселения вятичей , голяди, потомков радимичей . На севере пограничьем с Новгородской землей считаются земли в районе оз. Селигер и в верховьях Волги, кроме того С. к. имело границы с Черниговской, Турово-Пинской и Ростовской землями . В западной части проходил Путь из варяг в греки , волоки которого находились на водоразделе Днепра и Зап. Двины. В IX–X вв. здесь развивается крупный центр торговли и ремесла — Гнёздово. Центром княжества был Смоленск — один из наиболее значительных городов средневековой Руси, служивший резиденцией влиятельных князей из линии Ростиславичей. Во 2-й половине XII в. в составе С. к. выделяются отдельные земли, например Торопецкое княжество было отдано в 1168 Мстиславу Ростиславичу Храброму . Основой экономического благополучия С. к. была торговля, здесь сложилась особая смоленская архитектурная школа, школа живописи и литературная традиция. В Смоленске и Мстиславле найдены берестяные грамоты.

Лит. : Голубовский П. В . История Смоленской земли до начала XV в. Киев, 1985; Смоленские грамоты ΧΙΙΙ–XIV веков / Подг. Т. А. Сумникова, В. В. Лопатин. М., 1963; Седов В. В. Смоленская земля // Древнерусские княжества. 1975. М. Л. Лавренченко.