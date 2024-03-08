РЯЗАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Рязáнское кня́жество (с XIII в. — Великое княжество Рязанское) — политическое образование XII–XVI вв. с территориальным ядром в среднем течении р. Оки. Выделилось из состава Муромского княжества и закрепилось за потомками князя Ростислава Ярославича. В ходе монгольского завоевания подверглось значительному разорению, что привело к перемещению главного политического центра из Старой Рязани в Переяславль-Рязанский . Для дальнейшей истории Р. к. характерны периоды интенсивного соперничества рязанских и пронских князей, а также балансирование между Ордой, Великим княжеством Литовским и Великим княжеством Московским . После эпохи расцвета при великом князе Олеге Ивановиче стала усиливаться политическая зависимость Р. к. от Москвы, скрепленная династическими браками. Во 2-й половине XV — начале XVI в. части территории Р. к. перешли к московским князьям, а представители рязанской элиты стали отъезжать на московскую службу. На фоне крымского набега летом 1521 великий князь Иван Иванович, ранее задержанный в Москве, освободился из заточения и попытался восстановить власть над Р. к., однако потерпел неудачу и бежал в Литву. В результате Р. к. вошло в состав Русского государства.

Лит .: Великое княжество Рязанское: Историко-археологические исследования и материалы. М., 2005 ; Дедук А. В. Московско-Рязанское порубежье XIV — начала XVI в.: Методика локализации. Диссертация... канд. ист. наук. М., 2018; Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. М., 1858; Флоря Б. Н. Лекции по русской истории. М., 2021. И. А. Кирпичников.