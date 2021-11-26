КОНЧАК

КОНЧАК - половецкий хан.

Сын ха­на Ат­ра­ка (От­ро­ка), внук ха­на Ша­ру­ка­на. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си при опи­са­нии борь­бы за Ки­ев в 1170 году, ко­гда вы­сту­пил со­юз­ни­ком из­гнан­но­го из Кие­ва кн. Гле­ба Юрь­е­ви­ча и был им на­прав­лен вме­сте «с ро­дом сво­им» к выш­го­род­ско­му кн. Да­ви­ду Рос­ти­сла­ви­чу для ока­за­ния по­мо­щи в от­ра­же­нии на­па­де­ния на Выш­го­род ки­ев­ско­го кн. Мсти­сла­ва Изя­сла­ви­ча.

На­чи­ная с 1172 года один из главных ор­га­ни­за­то­ров по­ло­вец­ких на­бе­гов на русские кня­же­ст­ва. В 1172 году Кончак в сою­зе с ха­ном Ко­бя­ком раз­гра­бил сё­ла во­круг Пе­ре­яс­лав­ля, од­на­ко 20 ию­ля по­лов­цы бы­ли на­стиг­ну­ты и раз­би­ты кур­ским и пу­тивль­ским кн. Иго­рем Свя­то­сла­ви­чем. Во вре­мя по­хо­да Кончака к Пе­ре­яс­лав­лю в 1179 году по­лов­цы уби­ли зна­чительое чис­ло мир­ных жи­те­лей, а мно­гих уг­на­ли в плен, су­мев уй­ти от пре­следо­ва­ния русских кня­зей.

В 1181 году Кончак вме­сте с Ко­бя­ком был со­юз­ни­ком Иго­ря Свя­то­сла­ви­ча, вы­сту­пав­ше­го на сто­ро­не кн. Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча в его борь­бе за Ки­ев с кн. Рю­ри­ком Рос­ти­сла­ви­чем. Вой­ско Кончака и Иго­ря Свя­то­сла­ви­ча бы­ло раз­гром­ле­но пол­ком Рю­ри­ка Рос­ти­сла­ви­ча близ До­лоб­ско­го оз., а са­ми они бе­жа­ли в Го­ро­дец-Ос­тер­ский. В сра­же­нии по­гиб брат Кончакв - Ел­то­ут, а двое сы­но­вей Кончака по­па­ли в плен.

В феврале 1184 года Кончак и кре­щёный поло­вец­кий хан Глеб Ти­рие­вич хо­ди­ли по­хо­дом к г. Дмит­ров в Пе­ре­яс­лав­ском княжестве, но не при­чи­ни­ли ему серь­ёз­но­го вре­да. В начале 1185 года Кончак вновь по­пы­тал­ся ор­га­ни­зо­вать на­па­де­ние на русские зем­ли, ис­поль­зуя за­им­ст­во­ван­ную на Вос­то­ке осад­ную тех­ни­ку с за­жи­гательными сна­ря­да­ми. В фев­ра­ле вой­ско Кончака по­до­шло к р. Хо­рол, а 1 марта 1185 года русское вой­ско во гла­ве с ки­ев­ским кн. Свя­то­сла­вом Все­во­ло­до­ви­чем раз­би­ло по­лов­цев, сам Кочак бе­жал. По всей ви­ди­мо­сти, он при­нял уча­стие в раз­гро­ме вой­ска кн. Иго­ря Свя­то­сла­ви­ча 12 мая 1185 года (эти со­бы­тия на­шли от­ра­же­ние в «Сло­ве о пол­ку Иго­ре­ве»).

Раз­ви­вая свой ус­пех, Кончак оса­дил Пе­ре­яс­лавль (но взять го­род не смог), а за­тем ра­зо­рил г. Ри­мов. По­сле бег­ст­ва из пле­на Иго­ря Свя­то­сла­ви­ча Кончак же­нил ос­тав­ше­го­ся в по­ло­вец­ком пле­ну сы­на Иго­ря - Вла­ди­ми­ра Иго­ре­ви­ча на сво­ей до­че­ри.

По­след­ний раз Кончак упо­мя­нут в ле­то­пи­сях в 1187 году, ко­гда ра­зо­рил По­ро­сье.

В по­ло­вец­ком и русских эпо­сах Кончак вы­сту­па­ет как эпический ге­рой. В по­ло­вец­ком ска­за­нии, во­шед­шем в со­став Га­лиц­ко-Во­лын­ской ле­то­пи­си, го­во­рит­ся о том, что Кончак «сне­се Су­лу» (т. е. вы­чер­пал р. Су­ла или, по др. вер­сии, пе­ре­дви­нул про­хо­див­шую ра­нее по р. Су­ла гра­ни­цу ме­ж­ду по­ло­вец­кой сте­пью и рус. кня­же­ст­ва­ми), «пешь хо­дя, ко­тел но­ся на пле­че­ву» (ко­тёл сим­во­ли­зиро­вал мо­гу­ще­ст­во ха­на).

В русском эпо­се со­хра­ни­лось транс­фор­ми­ро­ван­ное имя Кончака - Конь­шик, Кыр­шак (ар­хан­гель­ские бы­ли­ны в за­пи­сях XIX века), а так­же Лон­шек (сб. Кир­ши Да­ни­ло­ва).