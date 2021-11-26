КОНЧАК
КОНЧАК - половецкий хан.
Сын хана Атрака (Отрока), внук хана Шарукана. Впервые упоминается в Ипатьевской летописи при описании борьбы за Киев в 1170 году, когда выступил союзником изгнанного из Киева кн. Глеба Юрьевича и был им направлен вместе «с родом своим» к вышгородскому кн. Давиду Ростиславичу для оказания помощи в отражении нападения на Вышгород киевского кн. Мстислава Изяславича.
Начиная с 1172 года один из главных организаторов половецких набегов на русские княжества. В 1172 году Кончак в союзе с ханом Кобяком разграбил сёла вокруг Переяславля, однако 20 июля половцы были настигнуты и разбиты курским и путивльским кн. Игорем Святославичем. Во время похода Кончака к Переяславлю в 1179 году половцы убили значительое число мирных жителей, а многих угнали в плен, сумев уйти от преследования русских князей.
В 1181 году Кончак вместе с Кобяком был союзником Игоря Святославича, выступавшего на стороне кн. Святослава Всеволодовича в его борьбе за Киев с кн. Рюриком Ростиславичем. Войско Кончака и Игоря Святославича было разгромлено полком Рюрика Ростиславича близ Долобского оз., а сами они бежали в Городец-Остерский. В сражении погиб брат Кончакв - Елтоут, а двое сыновей Кончака попали в плен.
В феврале 1184 года Кончак и крещёный половецкий хан Глеб Тириевич ходили походом к г. Дмитров в Переяславском княжестве, но не причинили ему серьёзного вреда. В начале 1185 года Кончак вновь попытался организовать нападение на русские земли, используя заимствованную на Востоке осадную технику с зажигательными снарядами. В феврале войско Кончака подошло к р. Хорол, а 1 марта 1185 года русское войско во главе с киевским кн. Святославом Всеволодовичем разбило половцев, сам Кочак бежал. По всей видимости, он принял участие в разгроме войска кн. Игоря Святославича 12 мая 1185 года (эти события нашли отражение в «Слове о полку Игореве»).
Развивая свой успех, Кончак осадил Переяславль (но взять город не смог), а затем разорил г. Римов. После бегства из плена Игоря Святославича Кончак женил оставшегося в половецком плену сына Игоря - Владимира Игоревича на своей дочери.
Последний раз Кончак упомянут в летописях в 1187 году, когда разорил Поросье.
В половецком и русских эпосах Кончак выступает как эпический герой. В половецком сказании, вошедшем в состав Галицко-Волынской летописи, говорится о том, что Кончак «снесе Сулу» (т. е. вычерпал р. Сула или, по др. версии, передвинул проходившую ранее по р. Сула границу между половецкой степью и рус. княжествами), «пешь ходя, котел нося на плечеву» (котёл символизировал могущество хана).
В русском эпосе сохранилось трансформированное имя Кончака - Коньшик, Кыршак (архангельские былины в записях XIX века), а также Лоншек (сб. Кирши Данилова).