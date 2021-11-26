ИЗЯСЛАВ ДАВИДОВИЧ
ИЗЯСЛАВ ДАВИДОВИЧ - князь черниговский (1151-1154, 1155-1157 годы), киевский (1154-1155, 1157-1158, 1161 годы).
Из династии Рюриковичей, сын Давида Святославича. В 1139 году направлен киевским князем Всеволодом Ольговичем против владимиро-волынского князя Изяслава Мстиславича и туровского князя Вячеслава Владимировича. В 1142 году вместе со старшим братом Владимиром Давидовичем и двоюродными братьями - Ольговичами находился в оппозиции Всеволоду Ольговичу, требуя от него увеличения владений. Отойдя от союза с Ольговичами, Изяслав получил от киевского князя в совместное владение с братом Владимиром Берестье, Дорогичин, Вщиж и Ормину.
Зимой 1142/1143 года направлен Всеволодом Ольговичем вместе с галицким князем Владимирком Володаревичем на помощь краковскому князю Владиславу II, в 1146 году участвовал в походе на Галицкое княжество, организованном киевским князем. В 1146-1147 году, при поддержке занявшего киевский стол Изяслава Мстиславича, Изяслав и Владимир Давидовичи вели борьбу против новгород-северского князя Святослава Ольговича. Эта борьба завершилась поражением Давидовичей и предательством ими Изяслава Мстиславича. Вероятно, с 1147 года Изяслав владел городом Стародуб. В 1147-1148 годах в составе коалиции черниговских Святославичей Изяслав боролся против киевского князя, в 1148 году примирился с ним.
В 1149 году поддержал Изяслава Мстиславича в противостоянии с ростово-суздальским князем Юрием Владимировичем Долгоруким, участвовал в проигранном киевским князем сражении у Переяславля 23.08.1149 года. Летом 1150 года выступал на стороне Юрия Долгорукого против вновь занявшего киевский стол Изяслава Мстиславича. После создания в Киеве «дуумвирата» Вячеслава Владимировича и Изяслава Мстиславича (апрель 1151 года) участвовал на их стороне в Рутской битве 1151 года и в результате гибели в ней брата Владимира занял черниговский стол.
Осенью 1152 года осаждён в Чернигове войсками Юрия Долгорукого и новгород-северского князя Святослава Ольговича, однако выдержал осаду, т. к. его поддержали пришедшие в Чернигов до начала осады смоленский князей Ростислав Мстиславич и стародубский князь Святослав Всеволодович, а затем подошли войска киевских «дуумвиров». В начале 1153 года совместно с Изяславом Мстиславичем и его племянником князем Романом Ростиславичем осаждал Новгород-Северский, вынудив Святослава Ольговича разорвать союз с Юрием Долгоруким. В начале 1154 года заключил соглашение со Святославом Ольговичем, окончательно урегулировав ситуацию внутри Черниговского княжества. Тогда же направил свой полк для участия в походе киевского князя на Галич.
После смерти Изяслава Мстиславича (в ночь с 13 на 14 ноября 1154 года) подошёл к Киеву, по всей видимости, рассчитывая занять его, но остававшийся в городе Вячеслав Владимирович и прибывший туда ранее владимиро-волынский князь Мстислав Изяславич не пустили Изяслава Давидовича в город. Заключил союз со Святославом Ольговичем, в декабре 1154 года под Черниговом при поддержке князя Глеба Юрьевича, возглавлявшего отряд половцев, разбил силы ставшего киевским князем Ростислава Мстиславича и занял киевский стол.
В благодарность за поддержку дал в княжение Глебу Юрьевичу Переяславское княжество. В марте 1155 года Изяслав без сопротивления уступил Киев Юрию Долгорукому. В результате наступления войск Юрия Долгорукого на Черниговское княжество Изяслав целовал ему крест, а затем на съезде в Лутаве получил от киевского князя (по всей видимости, в условное держание) город Корческ в Погорынье. В 1156 году вступил в конфликт с племянником Святославом Владимировичем, захватившим у него подесенские города. Сумел вернуть свои владения при поддержке половцев и, вероятно, Святослава Ольговича и Святослава Всеволодовича. В 1157 году люди Изяслава освободили отправленного Юрием Долгоруким в Суздаль Ивана Ростиславича Берладника.
19.05.1157 года Изяслав вторично занял киевский стол. Стремился удержать за собой Чернигов, однако согласился передать его Святославу Ольговичу в соответствии с заключённым ранее между ними договором. В 1157 году безуспешно пытался вернуть под свою власть Туровское княжество, захваченное Юрием Ярославичем. В 1158 году галицкий князь Ярослав Владимирович Осмомысл, опираясь на поддержку многих русских князей, а также поляков и венгров, потребовал от Изяслава выдать ему Ивана Берладника, но киевский князь ответил отказом. Изяслав организовал поход на Галич, но не продвинулся далее Белгорода, т. к. владимиро-волынскому князю Мстиславу Изяславичу удалось убедить чёрных клобуков, составлявших важную часть киевского войска, покинуть Изяслава Давидовича. После этого Изяслав бежал в Вышгород, а оттуда в Гомель.
В 1159 году собрал войска у города Вырь в Курском Посемье и вместе с половцами предпринял две неудачные попытки нападения на Чернигов. В 1160 году разорил окрестности городов Воробейна и Росуса и прибыл к племяннику Святославу Владимировичу во Вщиж. Заключил с владимирским князем Андреем Юрьевичем Боголюбским союз, который был скреплён женитьбой Святослава Владимировича на дочери владимирского князя. В том же году Изяслав предпринял неудачный поход на Киев вместе со Святославом Владимировичем, Святославом Всеволодовичем и старшим сыном Святослава Ольговича Олегом, а также половцами. В конце января 1161 года та же коалиция вновь выступила к Киеву. Воспользовавшись перевесом в силах, Изяслав 08.02.1161 года нанёс поражение войскам Ростислава Мстиславича, который был вынужден отступить в Белгород.
12.02.1161 года Изяслав Давидович в третий раз занял киевский стол. Затем сразу предпринял осаду Белгорода, но не сумел взять город. Отступил от него, узнав о подходе на помощь осаждённым войск владимиро-волынского князя Мстислава Изяславича, князя Рюрика Ростиславича, дорогобужского князя Владимира Андреевича и поросского князя Василька Юрьевича с чёрными клобуками. В последовавшем сражении у села Буличи под Киевом войско Изяслава Давидовича было разбито, а сам Изяслав Давидович погиб.
Иллюстрации:
«Приём Изяславом Давидовичем послов Юрия Владимировича Долгорукого и Святослава Всеволодовича в Киеве в 1155». Миниатюра Радзивилловской летописи. 15 в. Библиотека РАН (С.-Петербург). Архив БРЭ.
«Приход войск Изяслава Давидовича и половцев в Галицкое княжествов 1146». Миниатюра Радзивилловской летописи. 15 в. Библиотека РАН (С.-Петербург). Архив БРЭ.