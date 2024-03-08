ТИУН

Тиýн — княжеский, архиерейский или боярский слуга, занимавшийся управлением хозяйством и имевший судебные полномочия. Т. упоминается уже в Русской Правде . Согласно Судебнику Ивана III, Т. был холопом. В XV–XVI вв. Т. наместников выступали в качестве судей по земельным и уголовным делам. Чаще всего они проводили первоначальное судебное разбирательство, передавая затем дело для принятия решения по нему в Москву на доклад великому князю, его боярину, казначею или дворецкому.

Лит. : Колычева Е. И. Холопство и крепостничество (конец XV–XVI вв.). М., 1971. А. А. Калашникова.