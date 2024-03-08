СВЯТОПОЛК ВЛАДИМИРОВИЧ

Святопóлк Влади́мирович (Яропóл­чич, в крещении Пётр) (предположительно конец 970-х —1019, район Карпат) — князь туровский и киевский. Летописец называет его отцом Ярополка Святославича, однако С. В. входит также в перечни детей Владимира Святославича . Под 988 в летописи говорится о том, что он начал править в Турове. Титмар Мерзебургский рассказывает о договоре Руси и Польши (1005/07–1015), который был скреплен браком С. В. с дочерью Болеслава Храброго . После смерти Владимира в 1015 С. В. становится киевским князем, но вскоре начинается конфликт между ним и другими сыновьями Владимира, в результате которого погибают князья Святослав, Борис и Глеб Владимировичи, в чем авторы «Повести временных лет», а также «Сказания о Борисе и Глебе» обвиняют С. В. и показывают последующее противостояние С. В. и Ярослава Владимировича как месть последнего за убийство братьев. В конце 1016 у Любеча произошла битва между С. В. и Ярославом Владимировичем, окончившаяся полным разгромом С. В., который бежал в Польшу. В 1018 С. В. вернулся с тестем Болеславом Храбрым и польской военной помощью и занял Киев, а Ярослав бежал в Новгород. Новая битва между противниками произошла в 1019 на р. Альте — она окончилась полной победой Ярослава, а С. В. бежал и умер на пути на запад.

Лит .: Михеев С. М. «Святополкъ сєде в Киевє по отци»: Усобица 1015–1019 годов в древнерусских и скандинавских источниках. М., 2009. М. Л. Лавренченко.