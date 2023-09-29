Общéственно-­полити́ческий строй средневеко́вой Руси́

Общéственно-­полити́ческий строй средневеко́вой Руси́ — совокупность социальных и политических практик Руси — конфедерации земель на территории Вост. Европы. В ее основе — семейное правление династии Рюриковичей , распространявшееся на отдельные земли, которые также были объединены тем, что принадлежали к единой православной Киевской митрополии Константинопольского патриархата, их население использовало диалекты единого восточнославянского языка, а также схожие системы мер и весов. С VII–VIII вв. на равнинах Вост. Европы были расселены славянские племена полян , северян, ильменских словен , вятичей , кривичей , дреговичей , радимичей , балтских, финно-­угорских и других племен. С IX в. система речных торговых путей этой территории была освоена скандинавскими купцами и дружинами, которые устраивали на берегах рек свои поселения. В X в. эти торговые пути начинают контролировать представители династии Рюриковичей, согласно легенде — потомки приглашенного конфедерацией славянских и других племен Новгородской земли скандинава Рюрика . В X в. племенные вожди славянских племен отстраняются Рюриковичами от власти, земли отдельных племен входят в семейное владение Рюриковичей. Характер их правления рассматривался в рамках родовой теории С. М. Соловьева , семейной теории А. Е. Преснякова , феодальной теории Б. Д. Грекова , Л. В. Черепнина и других советских исследователей, теории родового сюзеренитета А. В. Назаренко , в работах А. А. Горского, А. П. Толочко и др. Большинство историков сходятся на том, что отношения между Рюриковичами были выстроены по семейному принципу, наследование переходило как к старшему сыну, так и к младшему брату. В XII в. активно развиваются договорные отношения, изученные В. И. Сергеевичем. Политическое устройство Руси этого периода характеризуется как средневековое государство — федерация земель под властью киевского князя, многие исследователи рассматривают этот период как удельный, подчеркивая движение центробежных сил и наращивание собственного политического потенциала княжествами (например, Пресняков). В советской историографии превалировала официальная теория: взаимодействие Рюриковичей строилось, как и в странах Зап. Европы, по принципам вассально-­ленных отношений; сейчас от этого тезиса постепенно отказываются, считая, что основа отношений Рюриковичей была скорее ориентирована горизонтально: князья обращались друг к другу как родственники и использовали один титул — князь. Основы жизни различных слоев общества в средневековой Руси регулировались нормами обычного права, зафиксированными в краткой и пространной редакциях Русской правды . В ней выделены различные категории населения: люди князя (в том числе дружинники, тиуны, огнищане), ремесленники, а также смерды, холопы и рабы. Суд вершился от имени князя, ему же шли судебные штрафы. Во многих городах существовало вече, объединявшее представителей знатных семей, в Новгороде в нем могли участвовать и другие категории населения. Вече решало вопросы политического взаимодействия города с Рюриковичами, а также с другими городами и землями, проблемы торговли и обороны. В XII–XIII вв. многие княжества проводили собственную внешнюю политику, которая подчас оказывалась в противоречии с действиями соседних земель Руси.

Лит. : Пресняков А. Е. Княжое право в древней Руси. Очерки по истории X–XII столетий. СПб., 1909; Петрухин В. Я. Древняя Русь: Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. Т. 1: Древняя Русь. М., 2000; Назаренко А. В. Братское со­владение, отчина, сеньорат: династический строй Рюриковичей Х–XII вв. в сравнительно-­историческом аспекте // Древнейшие государства Восточной Европы. М., 2008. С. 132–179. М. Л. Лавренченко.