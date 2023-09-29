О́трок

О́трок — в социальном значении в средневековой Руси: лицо, занимавшее подчиненное положение и исполнявшее те или иные служебные функции. Социальное значение выросло из первоначального обозначения младшего возраста. В XI–XII вв. О. упоминаются в качестве слуг князей и бояр с разными задачами — военными, судебно-­административными, хозяйственными. Княжеские отроки назывались также «гридями». В XII–XIII вв. слова «слуга», «детский» и «дворянин» вытесняют слово «О.» в его социальном значении, и оно постепенно выходит из употребления.

Лит. : Стефанович П. С. Бояре, отроки, дружины: военно-­политическая элита Руси в X–XI вв. М., 2012. С. 307–311, 336–337, 472–479; Горский А. А. Русское средневековое общество: историко-­терминологический справочник. СПб., 2019. С. 238. П. С. Стефанович.