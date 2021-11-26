ИЛAРИОH

ИЛAРИОH - митрополит Киевский, церковный деятель, духовный писатель, христианский святой.

В сане ие­ро­мо­на­ха слу­жил в кня­же­ской церкви Всех Апо­сто­лов в селе Бе­ре­сто­во (близ Кие­ва). Был ду­хов­ным от­цом и спод­виж­ни­ком князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го. Для мо­лит­вен­но­го уе­ди­не­ния ис­ко­пал пе­ще­ру, ко­то­рой вско­ре бы­ло по­ло­же­но ос­но­ва­ние Кие­во-Пе­чер­ско­му монастырю.

Ис­клю­чи­тель­ность фи­гу­ры Илариона на Ки­ев­ской ка­фед­ре бы­ла обу­слов­ле­на сле­дую­щи­ми об­стоя­тель­ст­ва­ми: он был сла­вя­нин; из­бран по же­ла­нию князя Яро­сла­ва; ру­ко­по­ло­же­ние впер­вые со­вер­ше­но со­бо­ром русских епи­ско­пов. Бу­ду­чи ми­тро­поли­том, Иларион ос­вя­тил цер­ковь кня­же­ско­го монастыря Святого Ге­ор­гия и уча­ст­во­вал в соз­да­нии цер­ков­но­го ус­та­ва князя Яро­сла­ва. По­сле смер­ти князя Яро­сла­ва имя Илариона в ис­точ­ни­ках не встре­ча­ет­ся, а в 1055 году в Ки­ев при­был но­вый ми­тро­по­лит, по про­ис­хо­ж­де­нию грек.

Уро­вень об­ра­зо­ван­но­сти Илариона го­во­рит о том, что он обу­чал­ся в Гре­ции; обы­чай от­шель­ни­че­ской мо­лит­вы в пе­ще­ре мог быть за­им­ст­во­ван им на Афо­не. Воз­мож­но уча­стие Илариона в од­ном из по­сольств в Ев­ро­пу, т. к. в его «По­хва­ле князю Вла­ди­ми­ру» со­дер­жит­ся ис­поль­зуе­мая толь­ко на За­па­де ли­тур­гическая фор­му­ла «Хри­стос по­бе­ди...».

Сочинение Илариона «Сло­во о За­коне и Бла­го­да­ти» (из­вест­но бо­лее чем в 50 спи­сках XV-XVI веков) сви­де­тель­ст­ву­ет об об­шир­ной бо­го­слов­ской эру­ди­ции ав­то­ра и его бле­стя­щем крас­но­ре­чии. Тор­же­ст­вен­ное «Сло­во...», в ко­то­ром Иларион дал бо­го­слов­ское ос­мыс­ле­ние мес­та Русской церк­ви в ис­то­рии Бо­же­ст­вен­но­го до­мо­строи­тель­ст­ва спа­се­ния, ве­ро­ят­но, бы­ло про­из­не­се­но в со­бо­ре Со­фии Ки­ев­ской в по­хва­лу святому князю Вла­ди­ми­ру. «Мо­лит­ва от всей Рус­ской зем­ли» Илариона име­ет по­ка­ян­ный ли­тур­гический ха­рак­тер, а «Ис­по­ве­да­ние ве­ры» по­строе­но по ти­пу ви­зантийских тол­ко­ва­ний Сим­во­ла ве­ры.

День па­мя­ти - 21 ок­тяб­ря (3 но­яб­ря).