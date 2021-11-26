САБУРОВА СОЛОМОНИЯ ЮРЬЕВНА

Первая жена русского государя Василия III .

Биография

Принадлежала к роду бояр Сабуровых. Отец – воевода Юрий Константинович. Соломония с сестрой Марией, будущей женой северского князя Василия, практически не знали рано ушедшей из жизни матери. Воспитание девочек легло на плечи их тетки по отцовской линии.

В 1505 году при царском дворе был объявлен смотр невест для молодого великого князя Василия Ивановича, сменившего в 1503 году у власти почившего отца Ивана III . Сын византийской царевны Софьи Палеолог, Василий выбирал себе будущую жену по примеру того, как это делали императоры на родине матери. В смотринах участвовали пятьсот дочерей русской знати со всего государства. В итоге выбор государя остановился на Соломонии Сабуровой, в сентябре того же 1505 года пара была повенчана в московском Успенском соборе. Девушка была первой представительницей обычного боярства, ставшей супругой великого князя, в отличие от своих предшественниц из числа представительниц зарубежных правящих домов и русских княжеских родов.

Брак Соломонии и Василия III продлился двадцать лет, как пишет летопись, в согласии. Однако женщина не смогла подарить мужу наследника трона, что было крайне важно для государя, не желавшего, чтобы власть перешла к его братьям и их гипотетическому потомству (в связи с этим он не позволял им жениться). Тогда великий князь задумался о разводе. Свое согласие на это дала Боярская дума, но некоторые деятели церкви (среди них Максим Грек ) были против. Однако здесь Василий III поступил жестко, отправив в ссылку или заточение всех недовольных. Встречается мнение, что против развода был и московский митрополит Варлаам, после чего он был извергнут из сана, однако конфликт иерарха и государя и опала первого имели место раньше – в 1521 году.

В итоге митрополит Даниил после произведенного дела о «неплодии» великой княгини в 1525 году санкционировал процедуру развода, тогда как вселенские патриархи отказались это сделать. Уже на следующий год состоялась свадьба Василия с литовской княжной Еленой Глинской , родившей ему в 1530 году сына, будущего Ивана Грозного .

Соломония же была пострижена в монахини, приняв имя София, что произошло в Богородице-Рождественской обители Москвы. Существует несколько версий данного события. Сигизмунд фон Герберштейн , бывавший в Русском государстве во время правления Василия III, сообщал в своих записках, что Сабурова была пострижена против своей воли, под сильным принуждением, что нарушало церковные брачные каноны. О том же писал князь Андрей Курбский . Однако близкие к великому князю круги утверждали затем, что женщина сама уверяла мужа в необходимости своего ухода в монастырь.

Также в стране ходили упорные слухи, что оставленная супругом великая княгиня в ту пору была на сносях. В обители же она и произвела на свет сына Георгия, после чего спрятала его от всех, объявив о его смерти. С годами молва сделала из отпрыска Соломонии легендарного разбойника Кудеяра. Сам Иван IV пытался выявить правдивость или ложность слухов о существовании своего старшего брата, исследуя документы о деле бывшей государыни. Ранее его мать Елена Глинская, боявшаяся Соломонии и особенно ее вероятного отпрыска, во время своего регентства отправила женщину из суздальского Покровского монастыря, куда ее определил супруг, в Каргополь, где та и пребывала до смерти Глинской в 1538 году. Ничто из источников не подтверждает беременности Сабуровой, хотя некоторые историки, к примеру, граф С. Шереметев , поддерживают эту версию. Любопытным фактом является обнаруженная в Покровской обители в 1934 году в результате раскопок А. Варганова могила, которая находилась рядом с захоронением Соломонии и содержала не реальные останки, а куклу, облаченную в богатые детские одежды. Тайна данной ложной могилы ребенка XVI в. до сих пор не раскрыта.

Последние годы жизни инокиня София, вернувшись из Каргополя, провела в том же Покровском монастыре, которому, кстати, покровительствовала еще в пору своего замужества. Она скончалась в конце 1542 года.

Посмертная судьба

Святой Соломонию Сабурову стали считать очень скоро после смерти – еще в правление Ивана Грозного. Почитание продолжилось и при сыне царя Федоре I . Шла молва об исцелениях на ее могиле, ей приписывалась защита Суздаля во время Смуты . С 1650 года ведет отчет официальное местное, а с 2007 года - общецерковное почитание св. Софии Суздальской. В 1995 году состоялось обретение мощей праведной княгини, помещенных в Покровский собор ее родной обители.