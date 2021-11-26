МУХАММЕД-ГИРЕЙ I
Крымский хан (1515–23).
Из династии Гиреев, старший сын Менгли- Гирея I. С 1490-х гг. калга, участвовал в многочисл. воен. походах против соседних стран, которые неоднократно с нач. 16 в. возглавлял лично. Унаследовал престол с согласия Османской империи и без явного противодействия крымской знати.
Способствовал консолидации дома Гиреев. Первоначально калгой стал следующий по старшинству его брат Ахмед-Гирей, однако в 1519 между ним и М.-Г. I произошёл конфликт, Ахмед-Гирей был убит, а его сын Геммет-Гирей бежал в Константинополь (Стамбул). В дальнейшем М.-Г. I опирался на сыновей – Бахадур-Гирея (калга с 1519), Гази-Гирея и Бахт-Гирея, а также брата – Сагиб- Гирея (в 1532–51 крымский хан Сагиб- Гирей I).
После кризиса 1519 М.-Г. I столкнулся со стремлением ограничить ханскую власть со стороны крымской знати, которая впервые стала апеллировать к тур. султанам с обвинением хана в нелояльности султану (М.-Г. I вменялись в вину тайные связи с Персией). Первоначально он находился в сложных отношениях с султаном Селимом I (1512–20), которого, будучи калгой, не поддержал в борьбе за престол. После вступления на тур. престол его сына Сулеймана I Кануни (Великолепного; 1520–66) отношения с Османской империей улучшились, но вскоре в Стамбуле стали проявлять недовольство внешнеполитич. активностью хана.
Правление М.-Г. I ознаменовалось усилением внешнеполитич. амбиций Крымского ханства, которое, укрепив свои позиции на Кавказе, вынашивало планы захвата Астраханского ханства, вовлечения в сферу крымского влияния Казанского ханства и Ногайской Орды. При этом М.-Г. I успешно использовал конфликт между Рус. гос-вом и Вел. кн-вом Литовским (ВКЛ). В мае 1517 хан заключил союзный договор с ВКЛ. Однако уже в авг. 1517 состоялся крымский набег на Волынь, положивший начало открытой конфронтации между Крымским ханством и ВКЛ: её кульминацией стал набег калги Бахадур-Гирея на земли ВКЛ, в ходе которого 2.8.1519 он разгромил литов. войско у м. Сокаль. В 1518–19 М.-Г. I возобновил союз с Рус. гос-вом (установлен в 1508), рассчитывая на поддержку своих планов в отношении Хаджи-Тархана. В 1520 М.-Г. I просил и, по некоторым сведениям, получил «силу судовую» для похода на Хаджи-Тархан (не состоялся). В окт. 1520 хан утвердил союзный договор с ВКЛ и Польшей. В 1521 брат М.-Г. I Сагиб-Гирей стал казанским ханом, что вызвало резкое обострение рус.-крымских отношений. В 1521 М.-Г. I предпринял успешный набег на Москву (см. в ст. Крымских ханов набеги), однако в августе спешно вернулся в Крым, который подвергся нападению астраханцев (возможно, оно было вызвано действиями рус. дипломатии).
М.-Г. I продолжил курс на тесный союз с ВКЛ и Польшей, заключив 9.8.1522 в Бахчисарае очередной союзный договор, который рассматривал как меру для дипломатич. обеспечения захвата Хаджи-Тархана. Во 2-й пол. 1522 М.-Г. I в сопровождении сыновей совершил победоносный поход на Хаджи-Тархан, по существу покончив с независимостью Астраханского ханства, на престол которого в самом нач. 1523 был посажен Бахадур-Гирей.
Однако в Хаджи-Тархане против М.-Г. I созрел заговор, инициаторами которого стали ногайские мурзы. Согласно наиболее распространённой версии, М.-Г. I, стремясь укрепить положение Бахадур-Гирея на астраханском престоле, оказывал предпочтение оставшимся в Хаджи-Тархане ногайским мурзам перед крымскими эмирами. После очередного конфликта между ногаями и крымскими эмирами сыновья М.-Г. I Гази- Гирей и Бахт-Гирей и б. ч. крымской знати и войск в нач. 1523 покинули Хаджи-Тархан. Ногайские мурзы предложили хану нагнать и наказать непослушных. М.-Г. I вместе с Бахадур-Гиреем во главе верных им крымских улусных людей (ок. 3 тыс. чел.) вместе с ногаями выступил из Хаджи-Тархана. На первой же ночёвке хан и калга были убиты ногаями, которые после этого стали преследовать «царевичей», разбили крымцев под Перекопом и подвергли Крым страшному опустошению.
Катастрофа 1523 на время снизила внешнеполитич. активность крымских ханов и усилила тур. господство над Крымским ханством.