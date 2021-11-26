МОСКОВСКИЙ «ВЕЧНЫЙ» МИР 1508 ГОДА
МОСКО́ВСКИЙ «ВЕ́ЧНЫЙ» МИР 1508 ГОДА - мирный договор между Русским государством и Великим княжеством Литовским (ВКЛ).
Заключён 8 октября литовским посольством во главе с полоцким воеводой Станиславом Глебовичем и маршалком господарским, секретарём и писарем, наместником витебским и браславским И.С. Сапегой.
С русской стороны переговоры вели боярин И.А. Челяднин, казначей Д.В. Ховрин Овца, окольничий М.С. Кляпик Еропкин.
Ратифицирован великим княжеством литовским и польским королём Сигизмундом I в Вильно 14 января 1509 года в присутствии послов великого князя московского Василия III Ивановича - Г.Ф. Морозова-Давыдова, Челяднина, Кляпика Еропкина и дьяка Н.С. Губы Моклокова.
Договор завершил русско-литовскую войну 1507-1508 годов (см. Русско-литовские войны), на последнем этапе которой союзником русского государя выступил литовский магнат князь М.Л. Глинский, поднявший мятеж против своего правительства.
Основой мирного соглашения стало признание Сигизмундом I территориальных потерь, которые его предшественники Казимир IV и Александр понесли в войнах с Иваном III: Сигизмунд I обязался «не вступаться» в Торопец, Вязьму, Дорогобуж, города Верховских княжеств (Мосальск, Воротынск, Мценск и др.) и Северской земли (Путивль, Брянск, Рыльск, Новгород-Северский, Радогощ, Стародуб, Гомель и др.), вошедшие в состав Русского государства на рубеже XV-XVI веков.
Особо оговаривался сюзеренитет Василия III над Рязанским княжеством. В свою очередь, Василий III подтвердил принадлежность к ВКЛ городов, входивших до первой трети XII века в Древне-русское государство (Киева, Полоцка, Витебска, Смоленска и др.), и обещал в них «не вступаться».
Лишь в двух местах граница между двумя государствами претерпела изменения по условиям Московского «вечного» мира 1508 года: г. Любеч (близ Чернигова), занятый в ходе войны 1507-1508 годы литовскими войсками, отошёл к ВКЛ; оно также сумело вернуть себе две смоленские волости - Вержавск и Буйгородок.
Московский «вечный» мир предусматривал установление добрососедских отношений и военного союза против общих врагов - татарских ханств; оговорка была сделана в отношении крымского хана Менгли-Гирея I, на действия против которого союзнические обязательства не распространялись.
Московский «вечный» мир действовал до начала русско-литовской войны 1512-1522 годы.
Исторические источники:
Акты, относящиеся к истории Западной России. СПб., 1848. Т. 2.