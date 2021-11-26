МОСКОВСКИЙ «ВЕЧНЫЙ» МИР 1508 ГОДА

МОСКО́ВСКИЙ «ВЕ́ЧНЫЙ» МИР 1508 ГОДА - мир­ный до­го­вор ме­ж­ду Русским государством и Великим княжеством Ли­тов­ским (ВКЛ).

За­клю­чён 8 октября ли­товским по­соль­ством во гла­ве с по­лоц­ким вое­во­дой Ста­ни­сла­вом Гле­бо­ви­чем и мар­шал­ком гос­по­дар­ским, сек­ре­та­рём и пи­са­рем, на­ме­ст­ни­ком ви­теб­ским и бра­слав­ским И.С. Са­пе­гой.

С русской сто­ро­ны пе­ре­го­во­ры ве­ли боя­рин И.А. Че­ляд­нин, каз­на­чей Д.В. Хов­рин Ов­ца, околь­ни­чий М.С. Кля­пик Ероп­кин.

Ра­ти­фи­ци­ро­ван великим княжеством ли­тов­ским и польским ко­ро­лём Си­гиз­мун­дом I в Виль­но 14 января 1509 года в при­сут­ст­вии по­слов великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча - Г.Ф. Мо­ро­зо­ва-Да­вы­до­ва, Че­ляд­ни­на, Кля­пи­ка Ероп­ки­на и дья­ка Н.С. Гу­бы Мок­ло­ко­ва.

До­го­вор за­вер­шил русско-ли­товскую вой­ну 1507-1508 годов (см. Рус­ско-ли­тов­ские вой­ны), на по­след­нем эта­пе ко­то­рой со­юз­ни­ком русского го­су­да­ря вы­сту­пил ли­товский маг­нат князь М.Л. Глин­ский , под­няв­ший мя­теж про­тив сво­его пра­ви­тель­ст­ва.

Ос­но­вой мир­но­го со­гла­ше­ния ста­ло при­зна­ние Си­гиз­мун­дом I тер­ри­то­ри­аль­ных по­терь, ко­то­рые его пред­ше­ст­вен­ни­ки Ка­зи­мир IV и Алек­сандр по­нес­ли в вой­нах с Ива­ном III: Си­гиз­мунд I обя­зал­ся «не всту­пать­ся» в То­ро­пец, Вязь­му, До­ро­го­буж, го­ро­да Вер­хов­ских кня­жеств (Мо­сальск, Во­ро­тынск, Мценск и др.) и Се­вер­ской зем­ли (Пу­тивль, Брянск, Рыльск, Нов­го­род-Се­вер­ский, Ра­до­гощ, Ста­ро­дуб, Го­мель и др.), во­шед­шие в со­став Русского государства на ру­бе­же XV-XVI веков.

Осо­бо ого­ва­ри­вал­ся сю­зе­ре­ни­тет Ва­си­лия III над Ря­зан­ским кня­же­ст­вом. В свою оче­редь, Ва­си­лий III под­твер­дил при­над­леж­ность к ВКЛ го­ро­дов, вхо­див­ших до первой трети XII века в Древне-русское государство (Кие­ва, По­лоц­ка, Ви­теб­ска, Смо­лен­ска и др.), и обе­щал в них «не всту­пать­ся».

Лишь в двух мес­тах гра­ни­ца ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми пре­тер­пе­ла из­ме­не­ния по ус­ло­ви­ям Московского «вечного» мира 1508 года: г. Лю­беч (близ Чер­ни­го­ва), за­ня­тый в хо­де вой­ны 1507-1508 годы ли­товскими вой­ска­ми, ото­шёл к ВКЛ; оно так­же су­ме­ло вер­нуть се­бе две смо­лен­ские во­лос­ти - Вер­жавск и Буй­го­ро­док.

Московский «вечный» мир пре­ду­смат­ри­вал ус­та­нов­ле­ние доб­ро­со­сед­ских от­но­ше­ний и во­енного сою­за про­тив об­щих вра­гов - та­тар­ских ханств; ого­вор­ка бы­ла сде­ла­на в от­но­ше­нии крым­ско­го ха­на Менг­ли-Ги­рея I, на дей­ст­вия про­тив ко­то­ро­го со­юз­ни­че­ские обя­за­тель­ст­ва не рас­про­стра­ня­лись.

Московский «вечный» мир дей­ст­во­вал до на­ча­ла русско-ли­товской вой­ны 1512-1522 годы.

Исторические источники:

Ак­ты, от­но­ся­щие­ся к ис­то­рии За­пад­ной Рос­сии. СПб., 1848. Т. 2.

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