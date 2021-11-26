ГЛИНСКИЕ

ГЛИНСКИЕ - русско-литовский княжеский род, представители которого находились на службе в Великом княжестве Литовском и в России в XV-XVII веках.

Ро­до­на­чаль­ник - князь Иван, за­пи­сан­ный для по­ми­на­ния в т. н. Лю­бец­кий си­но­дик начала XV века. Бла­го­да­ря это­му мож­но пред­по­ла­гать, что Глинские яв­ля­лись по­том­ка­ми Оль­го­ви­чей (ветвь ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей) - пра­ви­те­лей Чер­ни­гов­ско­го кня­же­ст­ва в XI-XIV веках. На­след­ст­вен­ные вла­де­ния Глинских - Гли­неск, Гли­ни­ца и Пол­та­ва, рас­по­ло­жен­ные на реке Вор­ск­ла, на­хо­ди­лись на южных гра­ни­цах бывшего Пе­ре­яс­лав­ско­го кня­же­ст­ва. Со­глас­но од­ной из вер­сий ро­до­слов­ной ле­ген­ды, пре­док Глинских, отец князя Ива­на Алек­са, кре­стив­ший­ся в Кие­ве в пра­во­сла­вие под име­нем Алек­сандр, за пе­ре­ход с «вот­чи­ною» на служ­бу к великому князю ли­тов­ско­му Ви­тов­ту по­лу­чил от не­го в вот­чи­ну во­лость Стан­ко, а так­же го­ро­да Хо­зо­ров, Се­ре­ков и Глад­ко­ви­чи. В ро­до­слов­ной вер­сии, со­став­лен­ной в 1-й тре­ти XVI века и по­лу­чив­шей в Рос­сии название «Под­лин­ный ро­до­слов Глин­ских кня­зей», ут­вер­жда­лось, что на служ­бу к Ви­тов­ту вы­ехал не толь­ко Алек­сандр, но и его сын Иван. Ро­до­слов­цы ут­вер­жда­ют, что Ви­товт же­нил Ива­на Алек­сан­д­ро­ви­ча на Ана­ста­сии, до­че­ри князя Д.Ф. Ост­рож­ско­го. Позд­нее Алек­сандр и его сын Иван при­ня­ли уча­стие в бит­ве на реке Вор­ск­ла (12.8.1399 года), в ко­то­рой бла­го­да­ря их дей­ст­ви­ям Ви­товт из­бе­жал пле­на и смер­ти и вер­нул­ся в ВКЛ. Опи­са­ние по­хо­да и боя, за ис­клю­че­ни­ем со­ве­тов Алек­сан­д­ра и Ива­на Глинских, пол­но­стью сов­па­да­ет с тек­ста­ми древнерусских ле­то­пи­сей, что рас­кры­ва­ет его ли­те­ра­тур­ную ос­но­ву. Ро­до­слов­ная ле­ген­да, ут­вер­ждав­шая, что от­цом Алек­сан­д­ра яв­лял­ся ор­дын­ский бек­лер­бек Ма­май (? - 1380), со­хра­ни­лась лишь в ча­ст­ных ро­до­слов­цах. Оче­вид­но, от­но­ше­ние к этой ис­кусственной вер­сии о про­ис­хо­ж­де­нии Глинских бы­ло на­столь­ко кри­ти­че­ским, что её, не­смот­ря на бли­жай­шее род­ст­во Глинских с ца­рём Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем Гроз­ным, не вклю­чи­ли в со­став «Го­су­да­ре­ва ро­до­слов­ца» (середина 1550-х годов).

Из­вест­ны сы­но­вья И.А. Глин­ско­го: Бо­рис Ива­но­вич (? - по­сле 1446 года), ро­до­на­чаль­ник стар­шей вет­ви ро­да, в 1430-1440-е годы из­вес­тен сво­ей служ­бой при дво­ре великих кня­зей ли­тов­ских Свид­ри­гай­ло и Си­гиз­мун­да, вхо­дил в ра­ду пер­во­го из них, позд­нее примк­нул к великому князю Ка­зи­ми­ру Ягел­лон­чи­ку, по­лу­чил ряд зе­мель­ных по­жа­ло­ва­ний, был же­нат на вдо­ве князя Ива­на Ко­ри­бу­то­ви­ча, про­ис­хо­див­шей из ро­да кня­зей Во­ро­тын­ских; Фё­дор Ива­но­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), его по­том­ст­во пре­сек­лось на без­дет­ном сы­не Ми­хаи­ле, к ко­то­ро­му в русских ро­до­слов­цах XVI-XVII веков по ошиб­ке при­пи­са­ны по­том­ки Бо­гда­на Фёдо­ро­ви­ча Пу­тим­ско­го; Се­мён Ива­но­вич (? - по­сле 1481/1482 годов), ро­до­на­чаль­ник млад­шей (чер­кас­ско-смо­лен­ской) вет­ви ро­да Глин­ских.

Из стар­шей вет­ви ро­да из­вест­ны сы­но­вья Б.И. Глин­ско­го: Лев Бо­ри­со­вич (? - по­сле 1496 года), слу­жил в удель­ном дво­ре мсти­слав­ско­го князя Ива­на Юрь­е­ви­ча, вну­ка Се­мё­на-Луг­ве­ня Оль­гер­до­ви­ча; Иван Бо­ри­со­вич Ве­ли­кой (? - до 1496 года), в 1474, 1479-1480, 1492 и 1496 годах ез­дил с ди­пло­ма­тическими мис­сия­ми в Крым­ское хан­ст­во, на­ме­ст­ник в Чер­ни­го­ве (1492-1496 годы); Гри­го­рий Бо­ри­со­вич (? - осень 1503 года), на­ме­ст­ник в Ов­ру­че (1496-1503 годы), по­гиб в бит­ве с крым­ски­ми та­та­ра­ми; Даш­ко Бо­ри­со­вич (? - до 1496 года). Из­вест­ны сы­но­вья Л.Б. Глин­ско­го: Иван Льво­вич Ма­май (около 1460 - ме­ж­ду 1511 и 1522), на­ме­ст­ник ож­ский и пе­релом­ский (1495), мар­ша­лок гос­по­дар­ский (1501-1507 годы), хо­рун­жий зем­ский (с 1501 года), вое­во­да ки­ев­ский (1505) и но­во­груд­ский (1507-1508 годы); Ва­си­лий Льво­вич Сле­пой (около 1465-1515 годов), на­ме­ст­ник ва­си­лиж­ский (1501-1505 годы), сло­ним­ский (1505-1506 годы), ста­рос­та бе­ре­стей­ский (1506-1507 годы), под­сто­лий ли­тов­ский (1501-1507 годы), был же­нат на до­че­ри сербского вое­во­ды Ан­не Як­шич (? - 1553); М.Л. Глин­ский (До­род­ный). Их се­ст­ра Фед­ка вы­шла за­муж за Мар­ти­на Хреб­то­ви­ча, род­но­го бра­та вы­даю­ще­го­ся государственного дея­те­ля ВКЛ - па­на Ива­на (Яна) Ли­та­во­ра Бо­гда­но­ви­ча Хреб­то­ви­ча. Бла­го­да­ря это­му род­ст­ву Глинским уда­лось вер­нуть се­бе вид­ное по­ло­же­ние при ли­товском ве­ли­ко­кня­же­ском дво­ре. Од­на­ко по­сле смер­ти великого князя ли­тов­ско­го и польского ко­ро­ля Алек­сан­д­ра (1506) по­ло­же­ние из­ме­ни­лось. В 1508 году Глинские во гла­ве с М.Л. Глин­ским под­ня­ли вос­ста­ние и по­сле его не­уда­чи пе­ре­шли на служ­бу к великому князю Ва­си­лию III Ива­но­ви­чу. За этот вы­езд Иван Ма­май и Ва­си­лий Сле­пой по­лу­чи­ли в вот­чи­ну Ме­дынь, а их двою­род­ные бра­тья Дмит­рий Ива­но­вич и Иван Ива­но­вич Мень­шой - по­ме­стья и корм­ле­ния. В Мо­ск­ве они по­лу­чи­ли ста­тус слу­жи­лых кня­зей. Сы­но­вья Д.Б. Глин­ско­го: Иван Даш­ко­вич (? - по­сле 1499 года), по-ви­ди­мо­му, был за­ме­шан в за­го­во­ре 1481 года кня­зей М. Слуц­ко­го-Олель­ко­ви­ча, Ф.И. Бель­ско­го и И.Ю. Голь­шан­ско­го-Дуб­ро­виц­ко­го, со­би­рав­ших­ся убить великого князя ли­тов­ско­го и польского ко­ро­ля Ка­зи­ми­ра IV и отъ­е­хать из ВКЛ со свои­ми вот­чи­на­ми на служ­бу к великому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу; в 1482 году бе­жал в Русское государство (пер­вый слу­чай отъ­ез­да Глинских на служ­бу в Мо­ск­ву), но к 1486 году вер­нул­ся в ВКЛ, в 1495 году по­лу­чил ко­ро­лев­ский при­ви­лей на город Гос­томль, в 1496 году до­бил­ся пе­ре­да­чи сво­ей ма­те­ри на­стоя­тель­ст­ва в Ов­руч­ском монастыре во имя Свя­тых Ио­а­ки­ма и Ан­ны, а в 1499 году - под­твер­жде­ния сво­их прав на Гос­томль, Став­ки и другие име­ния в Ки­ев­ском вое­вод­ст­ве; Ва­си­лий Даш­ко­вич (? - 1506), на­ме­ст­ник в Чер­кас­сах (1504-1506 годы), пе­ре­шед­шие к не­му в на­след­ст­во име­ния бра­та Ива­на по­сле смер­ти Ва­си­лия ото­шли к сы­новь­ям Л.Б. Глин­ско­го.

Из­вест­ны де­ти В.Л. Глин­ско­го: Юрий Ва­силь­е­вич (? - 26.6.1547), боя­рин (начало 1547 года), убит в хо­де Мо­с­ков­ско­го вос­ста­ния 1547 года; Ми­ха­ил Ва­силь­е­вич (? - 1559), боя­рин (начало 1547 года), 1-й вое­во­да в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1542-1543 годы), 2-й вое­во­да в Ту­ле (1544), на­ме­ст­ник в Рже­ве Пус­той (1547), 1-й вое­во­да в Ва­силь­го­ро­де (1548), в Прон­ске (1550), уча­ст­ник по­хо­да и взя­тия Ка­за­ни (1552), 1-й вое­во­да в Ка­за­ни (1554-1555 годы), на­ме­ст­ник в Нов­го­ро­де (1556), 2-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка (1558); Е.В. Глин­ская. Сын М.Л. Глин­ско­го - Ва­си­лий Ми­хай­ло­вич (? - 1564), боя­рин (конец 1561 или начало 1562 годов), 1-й вое­во­да в Де­ди­ло­ве (1559), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов: 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в по­хо­де из Юрье­ва Ли­вон­ско­го к Тар­ва­су (1562), уча­ст­ник По­лоц­ко­го по­хо­да 1563-1564 годов; 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Ка­лу­ге на бе­ре­го­вой служ­бе (1564). Сын М.В. Глин­ско­го - Иван Ми­хай­ло­вич [? - 12(22).4.1601], боя­рин (1585). Был же­нат на Ека­те­ри­не Гри­горь­ев­не, до­че­ри Г.Л. Ску­ра­то­ва-Бель­ско­го, бла­го­да­ря это­му бра­ку он по­род­нил­ся с Бо­ри­сом Фё­до­ро­ви­чем Го­ду­но­вым и князем Д.И. Шуй­ским, же­на­ты­ми на сё­ст­рах его же­ны, за­ни­мал важ­ное ме­сто в «осо­бом дво­ре» ца­ря Ива­на IV Гроз­но­го и в Бо­яр­ской ду­ме, од­на­ко са­мо­сто­ятельной ро­ли не иг­рал, яв­ля­ясь сто­рон­ни­ком Бо­ри­са Го­ду­но­ва. Уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, 1-й вое­во­да «с го­су­да­рем» в по­хо­де на Ли­во­нию (1578), в 1587 году боя­рин при ца­ре во вре­мя его по­хо­да с вой­ска­ми в Мо­жайск про­тив уг­ро­зы со сто­ро­ны ВКЛ, 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка (ле­то - осень 1587 года), уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1590-1592 годов: 8-й боя­рин при оса­дах Ру­го­ди­ва и Иван­го­ро­да; 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Сер­пу­хо­ве на бе­ре­го­вой служ­бе (1592). С его смертью пре­сек­лась стар­шая ветвь Глинских, слу­жив­ших в Русском го­су­дар­ст­ве.

Из млад­шей вет­ви ро­да из­вест­ны сы­но­вья С.И. Глин­ско­го: Фё­дор Се­мёно­вич (? - по­сле 1503 года), в середине XV века слу­жил ки­ев­ским князь­ям Алек­сан­д­ру-Олель­ку Вла­ди­ми­ро­ви­чу и Ива­ну Вла­ди­ми­ро­ви­чу, по по­лу­чен­но­му вла­де­нию (село Бо­ро­вое) его по­том­ки час­то упо­ми­на­ют­ся в ис­точ­ни­ках как Бо­ров­ские-Глин­ские. По­том­ки сы­на Ф.С. Глин­ско­го, Ва­си­лия Фё­до­ро­ви­ча - Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич и его сын Се­мён Ми­хай­ло­вич по­сле 1654 года пе­ре­шли на русскую служ­бу. 4(14).3.1686 года они по­да­ли рос­пись Глинских в Раз­ряд­ный при­каз, где бы­ла от­ме­че­на ле­ген­да об их ор­дын­ском про­ис­хо­ж­де­нии, но уже не го­во­ри­лось о пред­по­ла­гае­мом пред­ке - Ма­мае. Млад­ший брат В.Ф. Глин­ско­го - Бо­гдан Фё­до­ро­вич Пу­тим­ский (? - по­сле 1522 года), на­ме­ст­ник в Пу­тив­ле (1495-1500 годы; от­сю­да про­зви­ще), не­од­но­крат­но по­па­дал в русский плен. На русско-ли­товских пе­ре­го­во­рах 1512 года бы­ло за­яв­ле­но, что он пе­ре­шёл на служ­бу к великому князю Ва­си­лию III Ива­но­ви­чу , од­на­ко пред­ста­ви­те­ли ли­товской сто­ро­ны не по­ве­ри­ли в дос­то­вер­ность этих све­де­ний и в 1522 году вновь под­ни­ма­ли во­прос о его об­ме­не на плен­ных.

Дополнительная литература:

Boniecki A. Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku. Warsz., 1887;

Лю­бав­ский М. К. Об­ла­ст­ное де­ле­ние и ме­ст­ное управ­ле­ние Ли­тов­ско-Рус­ско­го го­су­дар­ст­ва ко вре­ме­ни из­да­ния 1-го Ли­тов­ско­го ста­ту­та. М., 1892;

Wolff J. Knia­ziowie litewsko-ruscy od końca czternaśtego wieku. Warsz., 1895. Warsz., 1994;

Kuc­zyń­sky S. M. Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy. Warsz., 1936.

Иллюстрации:

Герб ро­да Глин­ских. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)