ГЛИНСКИЕ
ГЛИНСКИЕ - русско-литовский княжеский род, представители которого находились на службе в Великом княжестве Литовском и в России в XV-XVII веках.
Родоначальник - князь Иван, записанный для поминания в т. н. Любецкий синодик начала XV века. Благодаря этому можно предполагать, что Глинские являлись потомками Ольговичей (ветвь династии Рюриковичей) - правителей Черниговского княжества в XI-XIV веках. Наследственные владения Глинских - Глинеск, Глиница и Полтава, расположенные на реке Ворскла, находились на южных границах бывшего Переяславского княжества. Согласно одной из версий родословной легенды, предок Глинских, отец князя Ивана Алекса, крестившийся в Киеве в православие под именем Александр, за переход с «вотчиною» на службу к великому князю литовскому Витовту получил от него в вотчину волость Станко, а также города Хозоров, Сереков и Гладковичи. В родословной версии, составленной в 1-й трети XVI века и получившей в России название «Подлинный родослов Глинских князей», утверждалось, что на службу к Витовту выехал не только Александр, но и его сын Иван. Родословцы утверждают, что Витовт женил Ивана Александровича на Анастасии, дочери князя Д.Ф. Острожского. Позднее Александр и его сын Иван приняли участие в битве на реке Ворскла (12.8.1399 года), в которой благодаря их действиям Витовт избежал плена и смерти и вернулся в ВКЛ. Описание похода и боя, за исключением советов Александра и Ивана Глинских, полностью совпадает с текстами древнерусских летописей, что раскрывает его литературную основу. Родословная легенда, утверждавшая, что отцом Александра являлся ордынский беклербек Мамай (? - 1380), сохранилась лишь в частных родословцах. Очевидно, отношение к этой искусственной версии о происхождении Глинских было настолько критическим, что её, несмотря на ближайшее родство Глинских с царём Иваном IV Васильевичем Грозным, не включили в состав «Государева родословца» (середина 1550-х годов).
Известны сыновья И.А. Глинского: Борис Иванович (? - после 1446 года), родоначальник старшей ветви рода, в 1430-1440-е годы известен своей службой при дворе великих князей литовских Свидригайло и Сигизмунда, входил в раду первого из них, позднее примкнул к великому князю Казимиру Ягеллончику, получил ряд земельных пожалований, был женат на вдове князя Ивана Корибутовича, происходившей из рода князей Воротынских; Фёдор Иванович (годы рождения и смерти неизвестны), его потомство пресеклось на бездетном сыне Михаиле, к которому в русских родословцах XVI-XVII веков по ошибке приписаны потомки Богдана Фёдоровича Путимского; Семён Иванович (? - после 1481/1482 годов), родоначальник младшей (черкасско-смоленской) ветви рода Глинских.
Из старшей ветви рода известны сыновья Б.И. Глинского: Лев Борисович (? - после 1496 года), служил в удельном дворе мстиславского князя Ивана Юрьевича, внука Семёна-Лугвеня Ольгердовича; Иван Борисович Великой (? - до 1496 года), в 1474, 1479-1480, 1492 и 1496 годах ездил с дипломатическими миссиями в Крымское ханство, наместник в Чернигове (1492-1496 годы); Григорий Борисович (? - осень 1503 года), наместник в Овруче (1496-1503 годы), погиб в битве с крымскими татарами; Дашко Борисович (? - до 1496 года). Известны сыновья Л.Б. Глинского: Иван Львович Мамай (около 1460 - между 1511 и 1522), наместник ожский и переломский (1495), маршалок господарский (1501-1507 годы), хорунжий земский (с 1501 года), воевода киевский (1505) и новогрудский (1507-1508 годы); Василий Львович Слепой (около 1465-1515 годов), наместник василижский (1501-1505 годы), слонимский (1505-1506 годы), староста берестейский (1506-1507 годы), подстолий литовский (1501-1507 годы), был женат на дочери сербского воеводы Анне Якшич (? - 1553); М.Л. Глинский (Дородный). Их сестра Федка вышла замуж за Мартина Хребтовича, родного брата выдающегося государственного деятеля ВКЛ - пана Ивана (Яна) Литавора Богдановича Хребтовича. Благодаря этому родству Глинским удалось вернуть себе видное положение при литовском великокняжеском дворе. Однако после смерти великого князя литовского и польского короля Александра (1506) положение изменилось. В 1508 году Глинские во главе с М.Л. Глинским подняли восстание и после его неудачи перешли на службу к великому князю Василию III Ивановичу. За этот выезд Иван Мамай и Василий Слепой получили в вотчину Медынь, а их двоюродные братья Дмитрий Иванович и Иван Иванович Меньшой - поместья и кормления. В Москве они получили статус служилых князей. Сыновья Д.Б. Глинского: Иван Дашкович (? - после 1499 года), по-видимому, был замешан в заговоре 1481 года князей М. Слуцкого-Олельковича, Ф.И. Бельского и И.Ю. Гольшанского-Дубровицкого, собиравшихся убить великого князя литовского и польского короля Казимира IV и отъехать из ВКЛ со своими вотчинами на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу; в 1482 году бежал в Русское государство (первый случай отъезда Глинских на службу в Москву), но к 1486 году вернулся в ВКЛ, в 1495 году получил королевский привилей на город Гостомль, в 1496 году добился передачи своей матери настоятельства в Овручском монастыре во имя Святых Иоакима и Анны, а в 1499 году - подтверждения своих прав на Гостомль, Ставки и другие имения в Киевском воеводстве; Василий Дашкович (? - 1506), наместник в Черкассах (1504-1506 годы), перешедшие к нему в наследство имения брата Ивана после смерти Василия отошли к сыновьям Л.Б. Глинского.
Известны дети В.Л. Глинского: Юрий Васильевич (? - 26.6.1547), боярин (начало 1547 года), убит в ходе Московского восстания 1547 года; Михаил Васильевич (? - 1559), боярин (начало 1547 года), 1-й воевода в Нижнем Новгороде (1542-1543 годы), 2-й воевода в Туле (1544), наместник в Ржеве Пустой (1547), 1-й воевода в Васильгороде (1548), в Пронске (1550), участник похода и взятия Казани (1552), 1-й воевода в Казани (1554-1555 годы), наместник в Новгороде (1556), 2-й воевода большого полка (1558); Е.В. Глинская. Сын М.Л. Глинского - Василий Михайлович (? - 1564), боярин (конец 1561 или начало 1562 годов), 1-й воевода в Дедилове (1559), участник Ливонской войны 1558-1583 годов: 1-й воевода большого полка в походе из Юрьева Ливонского к Тарвасу (1562), участник Полоцкого похода 1563-1564 годов; 1-й воевода большого полка в Калуге на береговой службе (1564). Сын М.В. Глинского - Иван Михайлович [? - 12(22).4.1601], боярин (1585). Был женат на Екатерине Григорьевне, дочери Г.Л. Скуратова-Бельского, благодаря этому браку он породнился с Борисом Фёдоровичем Годуновым и князем Д.И. Шуйским, женатыми на сёстрах его жены, занимал важное место в «особом дворе» царя Ивана IV Грозного и в Боярской думе, однако самостоятельной роли не играл, являясь сторонником Бориса Годунова. Участник Ливонской войны 1558-1583 годов, 1-й воевода «с государем» в походе на Ливонию (1578), в 1587 году боярин при царе во время его похода с войсками в Можайск против угрозы со стороны ВКЛ, 1-й воевода большого полка (лето - осень 1587 года), участник русско-шведской войны 1590-1592 годов: 8-й боярин при осадах Ругодива и Ивангорода; 1-й воевода большого полка в Серпухове на береговой службе (1592). С его смертью пресеклась старшая ветвь Глинских, служивших в Русском государстве.
Из младшей ветви рода известны сыновья С.И. Глинского: Фёдор Семёнович (? - после 1503 года), в середине XV века служил киевским князьям Александру-Олельку Владимировичу и Ивану Владимировичу, по полученному владению (село Боровое) его потомки часто упоминаются в источниках как Боровские-Глинские. Потомки сына Ф.С. Глинского, Василия Фёдоровича - Михаил Александрович и его сын Семён Михайлович после 1654 года перешли на русскую службу. 4(14).3.1686 года они подали роспись Глинских в Разрядный приказ, где была отмечена легенда об их ордынском происхождении, но уже не говорилось о предполагаемом предке - Мамае. Младший брат В.Ф. Глинского - Богдан Фёдорович Путимский (? - после 1522 года), наместник в Путивле (1495-1500 годы; отсюда прозвище), неоднократно попадал в русский плен. На русско-литовских переговорах 1512 года было заявлено, что он перешёл на службу к великому князю Василию III Ивановичу, однако представители литовской стороны не поверили в достоверность этих сведений и в 1522 году вновь поднимали вопрос о его обмене на пленных.
Дополнительная литература:
Boniecki A. Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku. Warsz., 1887;
Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания 1-го Литовского статута. М., 1892;
Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternaśtego wieku. Warsz., 1895. Warsz., 1994;
Kuczyńsky S. M. Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy. Warsz., 1936.
Иллюстрации:
Герб рода Глинских. Архив БРЭ.