ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ЖИЛКА

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ЖИЛКА - удельный князь угличский (не позд­нее января - февраля 1504-1521 годов).

Из ди­на­стии московских Рю­ри­кови­чей, 3-й сын великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча от 2-го бра­ка с Зо­ей (Со­фьей Фо­ми­нич­ной) Па­лео­лог, брат великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча. Впер­вые в ис­точ­ни­ках на­зван по име­ни в мае 1492 года. Ле­том 1502 года, в хо­де русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов, по при­ка­зу от­ца воз­гла­вил боль­шое со­еди­нён­ное вой­ско, на­прав­лен­ное под Смо­ленск, ру­ко­во­дил оса­дой го­ро­да (1-я половина августа - около 14-17 сентября). Русским вой­скам не уда­лось взять Смо­ленск, од­на­ко ра­зо­ре­нию под­верг­лись зна­чительные тер­ри­то­рии Великого княжества Ли­тов­ско­го . В кон­це августа - сентябре 1503 года Дмитрий Иванович уча­ст­во­вал в цер­ков­ном со­бо­ре, на ко­то­ром под­дер­жал не при­ня­тую со­бо­ром по­зи­цию от­ца и стар­ше­го бра­та, пре­ду­смат­ри­вав­шую ог­ра­ни­че­ние цер­ков­но­го зем­ле­вла­де­ния и, ви­ди­мо, про­вер­ку прав соб­ст­вен­но­сти мо­на­сты­рей, ка­федр и со­бо­ров на их вот­чи­ны.

По за­ве­ща­нию от­ца Дмитрий Иванович по­лу­чил город Уг­лич с уез­дом и город Мо­ло­га с во­лос­тя­ми и со зна­ме­ни­тым, све­дён­ным из Хо­лопь­е­го го­род­ка тор­гом, бывшие твер­ские зем­ли (город Зуб­цов с уез­дом и го­род­ки-кре­по­сти Хле­пень, Ро­га­чёв, Опо­ки с во­лос­тя­ми), а так­же по­ло­ви­ну Рже­вы (дру­гая вхо­ди­ла в удел во­лоц­ко­го князя Фё­до­ра Бо­ри­со­ви­ча), тер­ри­то­рии на юго-западном по­гра­ни­чье стра­ны - Ме­щовск (бывшее ро­до­вое вла­де­ние слу­жи­лых кня­зей Ме­зец­ких) и со­сед­ний с ним Опа­ков с во­лос­тя­ми в среднем те­че­нии реки Уг­ра, московское се­ло На­пруд­ское и под­мос­ков­ные сё­ла Озе­рец­кие. Со­глас­но ду­хов­ной, Дмитрий Иванович не имел пра­ва пре­тен­до­вать на рас­ши­ре­ние уде­ла ни при ка­ких ус­ло­ви­ях и был ог­ра­ни­чен в соб­ст­вен­ни­че­ских пра­вах: кон­чи­на без на­след­ни­ка муж­ско­го по­ла оз­на­ча­ла пе­ре­да­чу его вла­де­ний великому кня­зю Дмитрию Ивановичу, как и ос­таль­ные млад­шие сы­но­вья великого кня­зя, был ли­шён пра­ва че­ка­нить мо­не­ту, по­лу­чать та­мо­жен­ные и боль­шин­ст­во других до­хо­дов с Мо­ск­вы. По­лу­чив часть ве­ли­ко­кня­же­ской каз­ны, Дмитрий Иванович не мог пре­тен­до­вать на вы­де­ле­ние иных государственных средств. Он был от­пу­щен на удел, ско­рее все­го, в январе 1504 года. Ве­ро­ят­но, в ию­не ме­ж­ду ним и Ва­си­ли­ем III Ива­но­ви­чем бы­ло за­клю­че­но «до­кон­ча­ние» (до­го­вор), а в 1504-1505 годы со­став­ле­ны «разъ­ез­жие спи­ски» гра­ниц уде­ла Дмитрия Ивановича 6 (или 7).12.1505 года он уча­ст­во­вал в за­се­да­нии Бо­яр­ской ду­мы в при­сут­ст­вии великого кня­зя, на ко­то­ром ре­шал­ся во­прос о ха­рак­те­ре от­но­ше­ний с Крым­ским хан­ст­вом. В хо­де ка­зан­ско-русской вой­ны 1505-1507 годов воз­глав­лял на­прав­лен­ную под Ка­зань в апреле 1506 года мно­го­численную со­еди­нён­ную рать (су­до­вую и кон­ную), но два­ж­ды по­тер­пел по­ра­же­ния от ка­зан­ских войск. В 1512-1513 годы, во вре­мя русско-­ли­товской вой­ны 1512-1522 годов, в по­хо­де под Смо­ленск фор­маль­но ко­ман­до­вал пол­ком ле­вой ру­ки, ле­том 1513 года на­хо­дил­ся при великом кня­зе в Бо­ров­ске, а 11.9.1513 года на­прав­лен в Сер­пу­хов (или Ка­ши­ру) для ох­ра­ны южных гра­ниц (ана­ло­гич­ное на­зна­че­ние по­лу­чил и ле­том 1514 года). От­ря­ды де­тей бо­яр­ских из уде­ла Дмитрия Ивановича ре­гу­ляр­но на­прав­ля­лись на во­енную служ­бу великого кня­зя под на­ча­лом удель­ных вое­вод (1506-1508, 1512, 1515, 1519 и другие).

Оче­вид­но, Дмитрий Иванович был свя­зан с преподобным Мак­си­мом Гре­ком , в пе­ре­во­де Тол­ко­вой Псал­ти­ри (1-я половина XVI века) ко­то­ро­го со­дер­жит­ся по­свя­ще­ние Дмитрия Ивановича. В со­став кня­же­ско­го дво­ра Дмитрия Ивановича вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли многих из­вест­ных фа­ми­лий (кня­зья Хо­ван­ские, пред­ста­ви­те­ли 2 ли­ний рос­тов­ских Рю­ри­ко­ви­чей, 3 ли­ний Мо­ро­зо­вых, Вель­я­ми­но­вых, 2 ли­ний Во­лын­ских, По­ле­вых и другие). Дмитрий Иванович твёр­до за­щи­щал со­ци­аль­ные и ма­те­ри­аль­ные ин­те­ре­сы сво­их вас­са­лов, что вы­зва­ло около 1519-1520 годов рез­кую ре­ак­цию Ва­си­лия III, счи­тав­ше­го эти дей­ст­вия Дмитрия Ивановича на­ру­ше­ни­ем за­ве­ща­ния от­ца.

В сво­ём уде­ле Дмитрий Иванович был ра­чи­тель­ным хо­зяи­ном: в пер­вые го­ды кня­же­ния ос­но­вал несколько княжьих сло­бо­док с льгот­ным ста­ту­сом, к двор­цо­вым сё­лам при­ку­пал зем­ли у ме­ст­ных вот­чин­ни­ков. В его уде­ле ак­тив­но раз­ви­ва­лось по­ме­ст­ное зем­ле­вла­де­ние (осо­бен­но в Уг­лич­ском, Ржев­ском и от­час­ти Зуб­цов­ском уез­дах). В ду­хов­ной Дмитрия Ивановича от­сут­ст­ву­ют за­пи­си о дол­гах (хо­тя для них, воз­мож­но, су­ще­ст­во­ва­ла отдельная гра­мо­та), за­то пе­ре­чень его иму­ще­ст­ва за­ни­ма­ет около 75% все­го тек­ста до­ку­мен­тов. Опи­са­ны юве­лир­ные ук­ра­ше­ния и пред­ме­ты, це­ре­мо­ни­аль­ная оде­ж­да, обувь и гар­де­роб из до­ро­гих ев­ропейских и восточных тка­ней и русских ме­хов (все­го около 70 по­зи­ций, не счи­тая боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва жем­чу­га), по­су­да и сто­ло­вые при­бо­ры из се­реб­ра, в том числе по­зо­ло­чен­но­го (в «ка­зён­ном» спи­ске свыше 250 пред­ме­тов, в «по­ход­ном» - около 240). В каз­не хра­ни­лась 1 тысяча рублей, очень боль­шая для XVI века сум­ма сво­бод­ных де­нег. Ва­си­лия III за­ве­ща­ние Дмитрия Ивановича обя­зы­ва­ло сде­лать по­ми­наль­ные вкла­ды вот­чи­на­ми в 11 мо­на­сты­рей (в том числе 7 уг­лич­ских) и дать де­неж­ные вкла­ды в другие оби­те­ли и со­бо­ры (все­го около 30).

По­сле смер­ти Дмитрия Ивановича на­ме­ре­ние Ва­си­лия III со­вер­шить по­гре­бе­ние бра­та в Ар­хан­гель­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля ед­ва не при­ве­ло к си­ло­во­му столк­но­ве­нию, так как чле­ны дво­ра Дмитрия Ивановича и уг­ли­ча­не ре­ши­тель­но не хо­те­ли от­да­вать те­ло сво­его кня­зя. По­сле дол­гих спо­ров рас­по­ря­же­ние великого кня­зя бы­ло вы­пол­не­но. Про­во­ды те­ла Дмитрия Ивановича для по­гре­бе­ния в Мо­ск­ве бы­ли со­вер­ше­ны с не­ви­дан­ны­ми ра­нее це­ре­мо­ния­ми. Это­му со­бы­тию по­свя­ще­на по­весть, на­пи­сан­ная ар­химандритом Уг­лич­ско­го Вос­кре­сен­ско­го монастыря Еф­ре­мом и со­хра­нив­шая­ся в ле­то­пис­ной тра­ди­ции Трои­це-Сер­гие­ва монастыря (Си­но­даль­ный спи­сок Ти­по­граф­ской ле­то­пи­си), важ­ная для по­ни­ма­ния кру­га государственно-по­ли­тических идей ме­ст­ных элит.