ТОХТАМЫШ

Тохтамыш ( тюрк. Токтамыш) (ум. 1406) — хан Золотой Орды в 1380–1395. Т. происходил из младшей ветви потомков Джучи . С начала 1370-х участвовал в борьбе за власть. При поддержке Тимура в 1379 стал ханом Синей Орды . В 1380 Т. утвердился ханом Золотой Орды. Объединил владения потомков Джучи. Нанес решающее поражение Мамаю . Восстановил власть Золотой Орды над Крымом (1380), Хорезмом (1381) и Ширваном (1386). В 1382 захватил и сжег Москву, восстановил выплату «ордынского выхода» с княжеств Руси. Проводил активную внешнюю политику, поддерживая отношения с мамлюкским Египтом, Османской империей , Моголистаном , Польшей. В противостоянии с Тимуром потерпел поражения при Кондурче (1391) и на Тереке (1395). Потерял власть в Сарае и отступил в Литву (1398). После поражения в союзе с литовскими вой­сками в битве на Ворскле (1399) Т. бежал в Зап. Сибирь во владения Шибанидов . Погиб в вой­не с ханом Шадибеком , в районе Тюмени.

Лит. : Миргалеев И. М. Политическая история Золотой Орды периода правления Токтамыш-хана. Казань, 2003; История татар. Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII — середина XV в. Казань, 2009; Vásáry I. The Jochid Realm: the Western Steppe and Eastern Europe // The Cambridge History of Inner Asia: the Chinggisid Age. Cambridge, 2009. P. 67–88; Почекаев Р. Ю. Цари ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой Орды. 2-е, испр. и доп. СПб., 2012. В. В. Тишин .