ОСЛЯБЯ

ОСЛЯБЯ (Крестильное имя неизвестно, в монашестве "Андрей") - русский во­енный, цер­ков­ный и государственный дея­тель.

Из бо­яр города Лю­бутск. Со­глас­но « За­дон­щи­не », род­ной брат Алек­сан­д­ра Пе­ре­све­та. В 1369-1370 годах уча­ст­во­вал в вос­ста­нии в Брян­ском кня­же­ст­ве про­тив вла­сти ли­товского князя Оль­гер­да . В 1370 году пе­ре­шёл на служ­бу к великому князю вла­ди­мир­ско­му Дмит­рию Ива­но­ви­чу (Дон­ско­му), до 1372 года по­лу­чил вот­чи­ны в Ко­ло­мен­ском (в ча­ст­но­сти, село Ос­ле­бя­тев­ское, ко­то­рое ме­ж­ду 1389 и 1407 годами бы­ло ку­п­ле­но великой княгиней Ев­до­ки­ей Дмит­ри­ев­ной) и Га­лиц­ком (деревня Ос­лябь­е­во) уез­дах. Уча­ст­ник Ку­ли­ков­ской бит­вы 1380 года. По све­де­ни­ям Рус­ско­го хро­но­гра­фа (ре­дак­ция из 208 глав), со­став­лен­но­го в 1516-1522 годах в Ио­си­фо-Во­лоц­ком монастыре его по­стри­жен­ни­ком До­си­фе­ем (То­пор­ко­вым), в этом сра­же­нии Ослябя был пер­вым по­един­щи­ком. В позд­ней­ших па­мят­ни­ках Ку­ли­ков­ско­го цик­ла этот сю­жет раз­ви­тия не по­лу­чил, а в чис­ле по­един­щи­ков стал упо­ми­нать­ся лишь Алек­сандр Пе­ре­свет. В 1380-е года Ослябя по­стриг­ся в мо­на­хи (по-ви­ди­мо­му, в од­ном из московских мо­на­сты­рей). С 1390 года Ослябя - боя­рин митрополита Ки­ев­ско­го и всея Ру­си Ки­приа­на. Воз­глав­лял спи­сок ми­тро­по­личь­их бо­яр - сви­де­те­лей в ме­нов­ной гра­мо­те (1390-1392 годы) великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия I Дмит­рие­ви­ча и Ки­приа­на.

Упо­ми­на­ние о мо­на­ше­ст­ве и мо­на­ше­ском име­ни Осляби ис­поль­зо­ва­лось ав­то­ром «Ска­за­ния о Ма­мае­вом по­бои­ще», из не­го по­па­ло в про­стран­ную ре­дак­цию «За­дон­щи­ны» (в крат­кой ре­дак­ции это­го па­мят­ни­ка дан­ная ин­фор­ма­ция от­сут­ст­ву­ет) и Си­ноп­сис Ин­но­кен­тия (Ги­зе­ля). В поздних ре­дак­ци­ях «Ска­за­ния о Ма­мае­вом по­бои­ще» Ослябя пред­став­лен мо­на­хом Трои­це-Сер­гие­ва монастыря. В не­ко­то­рых спи­сках да­же оши­боч­но ут­вер­жда­ет­ся, что Ослябя по­гиб в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380 года. В начале XVIII века сфор­ми­ро­ва­лось пре­да­ние о том, что Ослябя при­нял по­стриг в Бо­го­ро­ди­це-Ро­ж­де­ст­вен­ском монастыре на Ста­ром Си­мо­но­ве, где бы­ли об­на­ру­же­ны ка­мен­ные сар­ко­фа­ги, при­пи­сан­ные Ослябе и Александру Пересве­ту. В свя­зи с этим в пер­во­на­чаль­ный текст спи­ска си­но­ди­ка (1662) оби­те­ли бы­ла вне­се­на встав­ка об Ослябе и Алек­сан­д­ре Пе­ре­све­те, в ко­то­рой они упо­ми­на­лись как схи­мо­на­хи. В воз­ник­шей в 1-й половине XVIII века «Дмит­ров­ской па­ни­хи­де» (в па­мять о по­гиб­ших на Ку­ли­ко­вом по­ле) Ослябя так­же оши­боч­но на­зван «черъ­нцомъ». Ка­но­ни­зи­ро­ван РПЦ.

Из­вест­ны трое сы­но­вей Осляби (не­ко­то­ры­ми ис­сле­до­ва­те­ля­ми Ро­ди­он оши­боч­но рас­смат­ри­ва­ет­ся как мо­на­ше­ское имя Осляби, при этом Ан­д­рей - как его мир­ское имя): Яков Ос­ле­бя­тев (? -8.9.1380 года), со­глас­но «За­дон­щи­не», по­гиб в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380 года; Акинф Ос­ле­бя­тев (? - не ра­нее 1425 года), ми­тро­по­ли­чий боя­рин (ве­ро­ят­но, не позд­нее 1410 года), с 1390 годана­хо­дил­ся на служ­бе у ми­тро­по­ли­тов Ки­ев­ских и всея Ру­си, в 1391 года по по­ру­че­нию ми­тро­по­ли­та Ки­приа­на для кон­суль­та­ций по во­про­су о сбо­ре на­ло­гов с кре­сть­ян ез­дил к бывшему игу­ме­ну Ца­рёво-Кон­стан­ти­нов­ско­го монастыря во Вла­ди­ми­ре, в 1425 году, в на­ча­ле Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов, по­сол ми­тро­по­ли­та Фо­тия к га­лиц­ко-зве­ни­го­род­ско­му князю Юрию Дмит­рие­ви­чу; Ро­ди­он Ос­ле­бя­тев (? - не ра­нее 1398 года), «бо­ля­рич» города Лю­бутск, за­тем мо­нах од­но­го из московских крем­лёв­ских мо­на­сты­рей. В 1398 годуРо­ди­он воз­глав­лял по­соль­ст­во в Кон­стан­ти­но­поль, вёз фи­нан­со­вые сред­ст­ва, со­б­ран­ные великим князем мо­с­ков­ским Ва­си­ли­ем I Дмит­рие­ви­чем, митрополитом Ки­приа­ном и на­се­ле­ни­ем Московского великого княжества, для по­мо­щи гре­кам в борь­бе про­тив ту­рок-ос­ма­нов. Ве­ро­ят­но, со смер­тью Акин­фа Ос­ле­бя­те­ва род Осляби пре­сёк­ся, так как позд­нее в ис­точ­ни­ках его пред­ста­ви­те­ли не упо­ми­на­ют­ся.

В честь Осляби был на­зван эс­кад­рен­ный бро­не­но­сец росссийского ВМФ (по­стро­ен в 1895-1898 годах, в строю с 1903 года), по­гиб­ший в Цу­сим­ском сра­же­нии 1905 года во вре­мя русско- японской вой­ны 1904-1905 годов, а так­же в 2006 году Боль­шой де­са­нт­ный ко­рабль в со­ста­ве Ти­хо­оке­ан­ско­го фло­та ВМФ РФ (всту­пил в строй в 1981 году).