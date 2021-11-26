МАМАЙ

МАМАЙ (Ма­мак) - военный и государственный дея­тель Зо­ло­той Ор­ды.

Гур­ген (зять) ха­на Бер­ди­бе­ка (1357-1359 годы) (был же­нат на его до­че­ри Ха­нум), в го­ды его прав­ле­ния за­ни­мал долж­ность бек­лер­бе­ка. Ро­до­вым вла­де­ни­ем (улу­сом) Мамая яв­лял­ся Крым.

По­сле ги­бе­ли Бер­ди­бе­ка Мамай от­ко­че­вал в свой ро­до­вой улус и, по-ви­ди­мо­му, со­хра­нял ло­яль­ность по от­но­ше­нию к зо­ло­то­ор­дын­ским ха­нам Куль­пе (но­ябрь 1359 - апрель 1360 годов), Нау­ру­су (апрель 1360 - вес­на 1361 годов) и Хыз­ру (вес­на - ле­то 1361 года). По­сле ги­бе­ли Хы­з­ра Ма­май про­воз­гла­сил зо­ло­то­ор­дын­ским ха­ном ма­ло­лет­не­го Аб­дул­ла­ха (до 1370 года), фор­си­ро­вал Вол­гу и по­пы­тал­ся за­кре­пить­ся в сто­ли­це Зо­ло­той Ор­ды городе Са­рай. Од­на­ко ему это не уда­лось, и он был вы­ну­ж­ден пе­ре­пра­вить­ся на пра­вый бе­рег Вол­ги, где соз­дал так называемую Ма­мае­ву Ор­ду с цен­тром в Кры­му. Ле­том - осе­нью 1362 года рас­про­стра­нил свою власть на ме­ж­ду­ре­чье До­на и Вол­ги, в 1367-1374 годы кон­тро­ли­ро­вал Са­рай (с 1372 года че­ка­нил мо­не­ты на Северном Кав­ка­зе, к ле­ту 1380 года - в Ас­т­ра­ха­ни).

В 1363 году Мамай от име­ни ма­рио­не­точ­но­го ха­на Аб­дул­ла­ха вы­дал яр­лык на великое кня­же­ние вла­ди­мир­ское мо­с­ков­ско­му князю Дмит­рию Ива­но­ви­чу. В 1370 году про­воз­гла­сил ха­ном Му­хам­мед-Бу­ла­ка (Ма­мат- Сал­та­на, Тю­ля­ка). Зи­мой - вес­ной 1371 года года пе­ре­дал яр­лык на великое кня­же­ние вла­ди­мир­ское великому князю твер­ско­му Ми­хаи­лу Алек­сан­д­ро­ви­чу, чем вы­звал меж­до­усо­би­цу на Ру­си . В но­ябре 1371 года на­ла­дил ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Егип­том.

Ле­том 1373 года вой­ска Мамая со­вер­ши­ли на­бег на Ря­зан­ское великое княжество, великий князь вла­ди­мир­ский Дмит­рий Ива­но­вич вы­дви­нул свою рать к Оке и «та­тар не пус­ти­ша». Уже в сле­дую­щем го­ду ме­ж­ду великим кня­зем вла­ди­мир­ским Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем и Мамаем воз­ник­ло «роз­ми­рие», в ре­зуль­тате че­го Мамай вто­рич­но пе­ре­дал яр­лык на великое кня­же­ние вла­ди­мир­ское великому князю твер­ско­му Ми­хаи­лу Алек­сан­д­ро­ви­чу (ко­то­рый, од­на­ко, не смог реа­ли­зо­вать свои пра­ва на не­го). В хо­де на­чав­ше­го­ся во­енного конф­лик­та меж­ду Мамаем и Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем, под­дер­жан­ным его со­юз­ни­ка­ми, вой­ска Мамая ра­зо­ри­ли зем­ли Ни­же­город­ско­го княжества (ле­том 1375, в августе 1377 и в ию­ле 1378 годов), Но­во­силь­ско­го княжества (ле­том 1375 года), одер­жа­ли по­бе­ду в бит­ве на реке Пья­на 2 августа 1377 года. 11 августа 1378 года си­лы Мамая во гла­ве с эми­ром Бе­ги­чем по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от войск московского князя Дмит­рия Ива­но­ви­ча в бит­ве на реке Во­жа.

В сентябре 1378 года вой­ска Мамая со­вер­ши­ли на­бег на Ря­зан­ское великое княжество.

В 1379 году хан Му­хам­мед-Бу­лак при ак­тив­ном уча­стии Мамая вы­дал яр­лык на ми­тро­по­лию Ми­тяю, московскому пре­тен­ден­ту на ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру.

Ле­том 1380 года Мамай воз­гла­вил боль­шой по­ход на русские кня­же­ст­ва, за­вер­шив­ший­ся по­ра­же­ни­ем ор­дын­ских войск в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1388 года . Для но­во­го по­хо­да на Русь Мамаю уда­лось в крат­чай­шие сро­ки со­брать но­вые вой­ска. Од­на­ко вско­ре он по­тер­пел не­уда­чу в столк­но­ве­нии на реке Кал­ка с пре­тен­ден­том на хан­ский пре­стол Тох­та­мы­шем (эми­ры от­ка­за­лись всту­пить в бой с пред­ста­ви­те­лем ди­на­стии Чин­ги­си­дов) и бе­жал в Каф­фу, где по­гиб.