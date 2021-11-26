МАМАЙ
МАМАЙ (Мамак) - военный и государственный деятель Золотой Орды.
Гурген (зять) хана Бердибека (1357-1359 годы) (был женат на его дочери Ханум), в годы его правления занимал должность беклербека. Родовым владением (улусом) Мамая являлся Крым.
После гибели Бердибека Мамай откочевал в свой родовой улус и, по-видимому, сохранял лояльность по отношению к золотоордынским ханам Кульпе (ноябрь 1359 - апрель 1360 годов), Наурусу (апрель 1360 - весна 1361 годов) и Хызру (весна - лето 1361 года). После гибели Хызра Мамай провозгласил золотоордынским ханом малолетнего Абдуллаха (до 1370 года), форсировал Волгу и попытался закрепиться в столице Золотой Орды городе Сарай. Однако ему это не удалось, и он был вынужден переправиться на правый берег Волги, где создал так называемую Мамаеву Орду с центром в Крыму. Летом - осенью 1362 года распространил свою власть на междуречье Дона и Волги, в 1367-1374 годы контролировал Сарай (с 1372 года чеканил монеты на Северном Кавказе, к лету 1380 года - в Астрахани).
В 1363 году Мамай от имени марионеточного хана Абдуллаха выдал ярлык на великое княжение владимирское московскому князю Дмитрию Ивановичу. В 1370 году провозгласил ханом Мухаммед-Булака (Мамат- Салтана, Тюляка). Зимой - весной 1371 года года передал ярлык на великое княжение владимирское великому князю тверскому Михаилу Александровичу, чем вызвал междоусобицу на Руси. В ноябре 1371 года наладил дипломатические отношения с Египтом.
Летом 1373 года войска Мамая совершили набег на Рязанское великое княжество, великий князь владимирский Дмитрий Иванович выдвинул свою рать к Оке и «татар не пустиша». Уже в следующем году между великим князем владимирским Дмитрием Ивановичем и Мамаем возникло «розмирие», в результате чего Мамай вторично передал ярлык на великое княжение владимирское великому князю тверскому Михаилу Александровичу (который, однако, не смог реализовать свои права на него). В ходе начавшегося военного конфликта между Мамаем и Дмитрием Ивановичем, поддержанным его союзниками, войска Мамая разорили земли Нижегородского княжества (летом 1375, в августе 1377 и в июле 1378 годов), Новосильского княжества (летом 1375 года), одержали победу в битве на реке Пьяна 2 августа 1377 года. 11 августа 1378 года силы Мамая во главе с эмиром Бегичем потерпели поражение от войск московского князя Дмитрия Ивановича в битве на реке Вожа.
В сентябре 1378 года войска Мамая совершили набег на Рязанское великое княжество.
В 1379 году хан Мухаммед-Булак при активном участии Мамая выдал ярлык на митрополию Митяю, московскому претенденту на митрополичью кафедру.
Летом 1380 года Мамай возглавил большой поход на русские княжества, завершившийся поражением ордынских войск в Куликовской битве 1388 года. Для нового похода на Русь Мамаю удалось в кратчайшие сроки собрать новые войска. Однако вскоре он потерпел неудачу в столкновении на реке Калка с претендентом на ханский престол Тохтамышем (эмиры отказались вступить в бой с представителем династии Чингисидов) и бежал в Каффу, где погиб.