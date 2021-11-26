КОШКА ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ

Кошка, Фёдор Андреевич (сер. XIV в. — до 07.06.1407) — русский боярин, служивший московским великим князьям Дмитрию Ивановичу Донскому и Василию I Дмитриевичу.

Младший (5-й) сын боярина Андрея Кобылы . Занимал ключевые должности в московской боярской думе, ведал великокняжеской казной, сбором налогов, выплатами даней в Орду. Обладая незаурядными способностями, выполнял дипломатические миссии. В источниках К. впервые фигурирует в 1375 — в первой духовной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича (имя К. стоит на 4-м месте среди свидетелей). Под 1380 в летописях упоминается боярин Федор Андреевич, которому великий князь Дмитрий Иванович, отправлявшийся на битву с Мамаем , поручил Москву. Однако некоторые исследователи считают, что в данном случае речь идет о Федоре Андреевиче Свибле. В 1389 К. выступал свидетелем (послухом) второй духовной грамоты Дмитрия Донского, где его имя стоит раньше боярина Свиблы. Высочайший статус К. среди московских бояр подтверждается также тем, что в 1391 великий князь Тверской Михаил Александрович женил своего сына Федора на дочери К. — Анне. В 1393 К. ездил в Новгород договариваться о мире и сборе «черного бора» (чрезвычайной дани Орде). Выступал проводником лояльной политики по отношению к Орде и в вопросе о выплате ордынского выхода, о чем свидетельствует письмо ордынского темника Едигея к великому князю Василию I (1408).

К. является предком многих боярских родов, самым известным из которых являются Романовы.

Ист.: Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей / Ред. Черепнин Л. В., Бахрушин С. В. М., 1950; Полное собрание русских летописей. Т. 4. Ч. 1. Новгородская четвертая летопись. М., 2000; Полное собрание русских летописей. Т. 11. Никоновская летопись. М., 2000; Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. М., 1787.

Лит.: Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969; Горский А. А. Москва и Орда. М., 2001; Трутовский В. К. Федор Кошка. М., 1915.