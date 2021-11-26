ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - князь тверской, великий князь владимирский.

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей, стар­ший сын Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча , брат Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча, Кон­стан­ти­на Ми­хай­ло­ви­ча и Ва­си­лия Ми­хай­ло­ви­ча. В 1311 году Дмитрий Михайлович, уже счи­тав­ший­ся взрос­лым по средневековым по­ня­ти­ям, воз­гла­вил в от­сут­ст­вие от­ца, на­хо­див­ше­го­ся в Зо­ло­той Ор­де, твер­ское вой­ско, на­ме­ре­ва­ясь ид­ти по­хо­дом на Ниж­ний Нов­го­род, ко­то­рый за­хва­тил Бо­рис Да­ни­ло­вич, сын московского князя Да­нии­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча. Вой­ско уже со­бра­лось во Вла­ди­ми­ре, ко­гда митрополит Пётр, кон­флик­то­вав­ший с твер­ски­ми князь­я­ми и опи­рав­ший­ся на под­держ­ку московских кня­зей, за­пре­тил этот по­ход. Про­сто­яв три не­де­ли во Вла­ди­ми­ре, Дмитрий Михайлович был вы­ну­ж­ден рас­пус­тить вой­ско. В 1318 году вме­сте с бра­том Алек­сан­дром пы­тал­ся от­го­во­рить от­ца от по­езд­ки в Ор­ду на суд ха­на Уз­бе­ка. По­сле каз­ни Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча в Ор­де по ду­хов­ной гра­мо­те от­ца стал князем твер­ским. По ини­циа­ти­ве Дмитрия Михайловича в 1319 году ос­тан­ки Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча бы­ли вы­ку­п­ле­ны у великого князя вла­ди­мир­ско­го Юрия Да­ни­ло­ви­ча и за­хо­ро­не­ны в Спас­ском со­бо­ре в Тве­ри. В начале 1321 года Дмитрий Михайлович же­нил­ся на до­че­ри ли­товского князя Ге­ди­ми­на , по­лу­чив­шей в кре­ще­нии имя Ма­рия. Вско­ре на­пря­жён­ные от­но­ше­ния ме­ж­ду Тве­рью и Мо­ск­вой при­ве­ли к то­му, что они ока­за­лись на гра­ни вой­ны. В 1321 году Юрий Да­ни­ло­вич со­брал вой­ско в Пе­ре­яс­лав­ле для по­хо­да на Тверь. Дмитрий Михайлович от­вёл на­па­де­ние, за­пла­тив великому князю вла­ди­мир­ско­му круп­ную сум­му в 2 тысячи рублей и от­ка­зав­шись от пре­тен­зий на великое кня­же­ние вла­ди­мир­ское. Од­на­ко 14.3.1322 года, вос­поль­зо­вав­шись тем, что Юрий Да­ни­ло­вич не уп­ла­тил ор­дын­ский выход, Дмитрий Михайлович от­пра­вил­ся к ха­ну Уз­бе­ку и, ве­ро­ят­но, су­мел ого­во­рить пе­ред ним Юрия. Осе­нью то­го же го­да Дмитрий Михайлович вер­нул­ся, по­лу­чив от ха­на яр­лык на великое кня­же­ние вла­ди­мир­ское. К Дмитрию Михайловичу пе­ре­шла власть и над Нов­го­ро­дом, од­на­ко ре­аль­но ус­та­но­вить над ним кон­троль он не су­мел, так как вес­ной 1323 года нов­го­род­цы при­гла­си­ли на кня­же­ние из Пско­ва Юрия Да­ни­ло­ви­ча. В 1325 году Дмитрий Михайлович был вы­ну­ж­ден по­ехать в Ор­ду, так как ту­да уже вес­ной то­го же го­да от­пра­вил­ся Юрий Да­ни­ло­вич. Кня­зья несколько ме­ся­цев жи­ли в Ор­де, ожи­дая хан­ско­го су­да. 21.11.1325 года, на­ка­ну­не дня па­мя­ти от­ца, Дмитрий Михайлович убил ви­нов­ни­ка его ги­бе­ли - Юрия Да­ни­ло­ви­ча, на­де­ясь на снис­хо­ж­де­ние ха­на Уз­бе­ка. Од­на­ко спус­тя поч­ти год Дмитрий Михайлович был каз­нён по при­го­во­ру ха­на.

Па­мять о Дмитрие Михайловиче как о че­ло­ве­ке ре­ши­тель­ном и бес­ком­про­мисс­ном от­ра­зи­лась в его про­зви­щах, со­хра­нён­ных позд­ни­ми ис­точ­ни­ка­ми: Зве­ри­ные Очи («Ска­за­ние о князь­ях Вла­ди­мир­ских») и Гроз­ные Очи (ро­до­слов­ные кни­ги).