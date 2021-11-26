ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - князь тверской, великий князь владимирский.
Из династии Рюриковичей, старший сын Михаила Ярославича, брат Александра Михайловича, Константина Михайловича и Василия Михайловича. В 1311 году Дмитрий Михайлович, уже считавшийся взрослым по средневековым понятиям, возглавил в отсутствие отца, находившегося в Золотой Орде, тверское войско, намереваясь идти походом на Нижний Новгород, который захватил Борис Данилович, сын московского князя Даниила Александровича. Войско уже собралось во Владимире, когда митрополит Пётр, конфликтовавший с тверскими князьями и опиравшийся на поддержку московских князей, запретил этот поход. Простояв три недели во Владимире, Дмитрий Михайлович был вынужден распустить войско. В 1318 году вместе с братом Александром пытался отговорить отца от поездки в Орду на суд хана Узбека. После казни Михаила Ярославича в Орде по духовной грамоте отца стал князем тверским. По инициативе Дмитрия Михайловича в 1319 году останки Михаила Ярославича были выкуплены у великого князя владимирского Юрия Даниловича и захоронены в Спасском соборе в Твери. В начале 1321 года Дмитрий Михайлович женился на дочери литовского князя Гедимина, получившей в крещении имя Мария. Вскоре напряжённые отношения между Тверью и Москвой привели к тому, что они оказались на грани войны. В 1321 году Юрий Данилович собрал войско в Переяславле для похода на Тверь. Дмитрий Михайлович отвёл нападение, заплатив великому князю владимирскому крупную сумму в 2 тысячи рублей и отказавшись от претензий на великое княжение владимирское. Однако 14.3.1322 года, воспользовавшись тем, что Юрий Данилович не уплатил ордынский выход, Дмитрий Михайлович отправился к хану Узбеку и, вероятно, сумел оговорить перед ним Юрия. Осенью того же года Дмитрий Михайлович вернулся, получив от хана ярлык на великое княжение владимирское. К Дмитрию Михайловичу перешла власть и над Новгородом, однако реально установить над ним контроль он не сумел, так как весной 1323 года новгородцы пригласили на княжение из Пскова Юрия Даниловича. В 1325 году Дмитрий Михайлович был вынужден поехать в Орду, так как туда уже весной того же года отправился Юрий Данилович. Князья несколько месяцев жили в Орде, ожидая ханского суда. 21.11.1325 года, накануне дня памяти отца, Дмитрий Михайлович убил виновника его гибели - Юрия Даниловича, надеясь на снисхождение хана Узбека. Однако спустя почти год Дмитрий Михайлович был казнён по приговору хана.
Память о Дмитрие Михайловиче как о человеке решительном и бескомпромиссном отразилась в его прозвищах, сохранённых поздними источниками: Звериные Очи («Сказание о князьях Владимирских») и Грозные Очи (родословные книги).