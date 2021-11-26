БИТВА НА РЕКЕ ВОЖЕ

Битва на р. Во́же ( Во́жская битва ) – состоявшееся 11 августа 1378 г. сражение между русским войском (московским и суздальско-нижегородским) под командованием московского князя Дмитрия Ивановича ( будущего Дмитрия Донского) и золотоордынским войском, которое возглавлял темник i Беги́ч (Беги́ш, Беги́чка (летописное). Первое крупное сражение, в котором войска Северо-Восточной Руси одержали победу на монголо-татарами, в силу чего современные историки часто именуют её «генеральной репетицией Куликовской битвы ii » (1380).

Месторасположение битвы

Река Вожа – правый приток Оки, протекает в Рязанской области недалеко от границ с Московской областью. Точное место битвы не установлено, но историки высказывают мнение, что, скорее всего, она состоялась в пойме Вожи и её левого притока р. Мечи, рядом с находившимся в Рязанском княжестве древнерусским городом Глебовым (ныне село Глебово-Городище (Рыбновский р-н Рязанской обл.).

Одним из аргументов в пользу этой версии считается нахождение здесь старинной церкви Успения Пресвятой Богородицы . Известный специалист по истории средневековой Руси Н.С. Борисов полагает, что заложение в конце XIV в. целого ряда одноименных соборов в Московской и Рязанской землях было связано не только со значением культа Богородицы для русского национального сознания той эпохи, но и в честь победы русского воинства на Вожском поле, поскольку состоялась она за несколько дней до праздника Успения, отмечаемого 15 августа. Археологическая разведка показывает, что в районе Вожи присутствуют порядка 35 археологических объектов, но для окончательного решения вопроса о локализации битвы требуется продолжение исследовательских работ с использованием самых современных междисциплинарных (в том числе, естественнонаучных) методов.

Памятная стела защитникам Отечества, установленная на поле Вожской битвы (2003г.). На заднем плане - церковь Успения Пресвятой Богородицы (1696г.)

На трех пиках – три щита с гербами Московского, Пронского и Рязанского княжеств, каждый смотрит в сторону своей земли. Источник: pinterest.ru

Исторические источники по истории битвы

Интересен тот факт, что события битвы на р. Воже оказались на удивление полно отражены в русских письменных источниках, в сравнении, например, с информацией по Куликовской битве, считающейся историками самой крупной и значимой для Руси четырнадцатого века. Известны точная дата события, его основной ход, имена главных военачальников с обеих сторон, нанесенный ущерб и общий результат (включая потери сторон и полученные трофеи).

Основным источником по истории сражения является « Повесть о битве на реке Воже», первоначальный текст которой присутствовал в Летописце Рогожском и Летописи Симеоновской, и, судя по приведенным Н.М. Карамзиным цитатам, и в оригинале сгоревшей при московском пожаре 1812 года Троицкой летописи i . При этом, за исключением небольших деталей (имен военачальников и т. д.) почти все летописи дают тождественное описание события: разница в том, что московские - делают упор на полководческих талантах великого князя Дмитрия, а рязанские - печалятся о последовавшем после Вожской победы разорении своего княжества, которое совершил в качестве мести разъяренный поражением Мамай.

Предыстория битвы и ее предпосылки

В 1359 году, то есть за двадцать лет до событий битвы на Воже в Золотой Орде началась великая смута или, говоря языком древнерусских летописей, « Великая замятня (замятия)».

Восьмой по счету хан Золотой Орды Бердибек i был убит очередным претендентом на престол. За короткое время здесь сменился не один десяток слабых ханов, иногда правивших не более года.

В этих условиях реальную власть сконцентрировал в своих руках темник Мамай - второй человек в государстве при Бердибеке – глава его администрации, военачальник, к тому же, еще и зять убитого. При этом, вопреки сложившемуся мнению, сам он ханом не был, поскольку не принадлежал к роду Чингизидов и управлял Западной частью Орды через «ханов-марионеток», при этом конфликтуя с другими претендентами на власть. Фактически, в Золотой Орде развернулась междоусобная война, что неизбежно должно было отразиться на ее отношениях с Северо-Восточной Русью, где в том же 1359 году московским князем стал 9-летний Дмитрий Иванович , вошедший позже в историю как великий князь Дмитрий Донской .

Мужая и набираясь военно-управленческого опыта в непростых условиях, Дмитрий Иванович стремится разными способами, порой с переменным успехом, закрепить за собой право на «Великое княжение Владимирское». При этом он опирается на возросшее при Иване Калите военное и финансовое могущество Москвы, дипломатические таланты митрополита Алексия, и, конечно же, личные качества характера: смелость, волю, умение быстро делать выводы из своих верных и ошибочных действий.

Великий князь Дмитрий Иванович. Лицевой свод. XVIв. Источник: pinterest.ru

Возросшая самостоятельность московского князя (вплоть до отказа платить дань) не осталась незамеченной в Орде. В ход пошли неоднократные попытки передачи ярлыка (права) на «владимирский стол» в другие руки (тверскому князю Михаилу Александровичу), настойчивые требования о возобновлении уплаты дани и главный аргумент ордынцев - набеги на земли непокорных. Так началось «великое розмирие» (военный конфликт) между Мамаем и великим князем Дмитрием Ивановичем с союзниками. Три года войска монголов разоряли различные русские земли и радовались победам (как в битве на р. Пьяне 2 августа 1377 г .), порой русские совершали успешные рейды на территории, входящие в зону ордынского влияния (взятие столицы Волжской Булгарии в 1376г. зятем великого князя Дмитрия московским воеводой Дмитрием Боброк-Волынским с получением солидного откупа). Но в 1378г. ситуация принципиально осложнилась - раззадоренный и воодушевленный предыдущими успехами Мамай впервые серьезно нацелился именно на Москву.

Численность участвовавших в сражении войск

Во главе посланного Мамаем сильного войска стоял мурза (знатный феодал) Беги́ч (Бегичка ), но в источнике встречаются имена еще четырех ордынских князей, командовавших входящими в него воинскими подразделениями: нойоны i Хазибек, Коверга, Карабулук и Кострак. Точные данные о численности войск с обеих сторон в повести отсутствуют. Упоминаемые характеристики сводятся к далеким от числовой конкретности эпитетам: «многочисленное войско» поганого Мамая, Дмитрий Иванович пошел навстречу с «большим и грозным» войском.

В силу этого встречающиеся в научной и публицистической литературе оценки реальной численности войск находятся в большом цифровом диапазоне (что типично для средневековых сражений). В отсутствии письменных источников, подобных войсковым реестрам («росписи» участвовавших в битве русских полков), исследователям приходится ориентироваться на косвенные сведения, полученные из поздних источников, содержащих информацию об особенностях военного дела той эпохи (по Куликовской битве и т.д.), а также использовать археологические и палеогеографические данные (исследование корреляции между рельефно-пространственным потенциалом конкретной местности и возможным количеством вмещаемых ею воинов).

Важно помнить, что перед этим ряд русских земель потеряли много воинов в битве на Пьяне и объективно не могли быстро восполнить ряды профессионалов военного дела. В силу этого, по предположениям современных историков, в сражении на Воже, где собралось объединенное (из московских, суздальских, нижегородских, части рязанских земель) войско, вероятной верхней границей является численность в 4 тысячи конных воинов. Кроме того, к этому следует прибавить пехотные полки ополченцев и воинов-лучников (в диапазоне от 2 до 5 тысяч человек). Следовательно, общее число участников с русской стороны, вероятно, не превышало 6-9 тысяч человек .

В отношении сил, которыми командовал мурза Бегич, приводятся оценки до 20 тысяч конницы (иногда почти фантастические 50 тыс. i ), но, скорее всего, они серьезно завышены, а более вероятной, по мнению исследователей, выглядит цифра в 10 тысяч конников ii .

Ход битвы

Положение войск в ходе битвы на Воже. (Реконструкция В.И. Поляничева). Источник: pinterest.ru

Русские войска. 1. Движение полков после форсирования Оки в районе Коломны; 2. Боевая позиция Большого полка великого князя Дмитрия Ивановича на левобережье Вожи; 3. Боевая позиция полка правой руки окольничьего Тимофея Вельяминова; 4. Боевая позиция полка Левой руки князя Даниила Пронского.

«Войска Золотой Орды: Боевые позиции туменов на правобережье до боя. 5. Позиция тумена Хазибея; 6. Позиция тумена Коверги; 7. Позиция тумена Карабулука;8. Позиция тумена Кострока; 9. Позиция тумена Бегички. 10,11, 12, 13, 14. Положение туменов после переправы через Вожу: разгром и отступление;

15. Месторасположение военного совета князя Дмитрия Ивановича с воеводами перед началом сражения; 16. Ставка Бегича.

Получив разведывательные данные о надвигающейся на Московское княжество со стороны ордынцев опасности (а особую роль разведки в военных делах великий князь оценил в полной мере после поражения в битве на Пьяне, где разведка (вкупе с дисциплиной) оказались слабым звеном русской обороны), Дмитрий Иванович принял смелое и весьма нестандартное, по тем временам, решение – не ждать неприятеля внутри Москвы, а выехать ему навстречу и попытаться навязать неприятелю свой план боя. А ведь до этого, по сложившемуся у ордынцев мнению, русские боялись схватки в открытом поле. Впрочем, князь и не думал ждать врага в открытом поле, собираясь с пользой для себя использовать тактические свойства хорошо знакомой местности и блестящую работу русской разведки. Исследователи полагают, что перейдя Оку в районе Коломны, русские войска начали движение по старой дороге на столицу Рязанского княжества, но затем, по мере приближения к Воже, стали корректировать траекторию в зависимости от получаемых разведданных, которые позволили великому князю точно узнать место возможной переправы Бегича через Вожу и взять его под свой контроль. Значительную часть русского войска составляла конница, что сильно увеличивало его маневренность и позволило совершить марш-бросок к месту переправы. Появление сильного и отлично подготовленного войска на левом берегу реки Вожи стало для ордынцев неприятным сюрпризом.

К тому же, по замыслу великого князя, выбранное им расположение основных сил русских в пойме Вожи позволяло использовать в своих целях и рельеф местности (холмы, овраги, болотные топи), и речные преграды, и лесные заросли, которые ко всему прочему, еще и прекрасно подходили для маскировки войск и сокрытия их реальной численности. В результате в начале сражения русские рати выстроились плавной дугой на небольшом холме с выдвинутыми к реке флангами. В центре - великий князь Дмитрий Иванович , справа — воевода Тимофей Вельяминов , слева — князь Данила Пронский .

Ордынцы разместились на правом берегу реки. Противники никак не решались начать сражение, в течении нескольких дней занимаясь проведением своего рода средневековой «артподготовки», в ходе которой в обе стороны летел град острых стрел. Возможно, Бегич рассчитывал получить поддержку от рязанского князя, который время от времени вынужденно вступал в союз с Мамаем, но в этот раз тот предпочел остаться в стороне. Более того, Бегич не знал, что значительная часть рязанских войск уже выступила в составе сил под руководством князя Данилы Пронского на стороне объединенного русского войска.

Вероятно, между военачальниками воюющих сторон шла настоящая « война нервов », в ходе которой ордынцы хотели выманить русских с выгодной позиции, а русские, прекрасно понимая все преимущества мощной и маневренной конницы врага на открытой местности, не покидали подготовленных рубежей.

«Битва на Воже» (2004). Худ. И.Комов. Источник: pinterest.ru

В этой схватке выдержки и воинского интеллекта победил великий князь Дмитрий , блестяще использовав такой классический прием военной хитрости, как обманное отступление с целью выманить врага на невыгодные позиции. Заметив, что ордынцы не решаются переходить реку на виду у находящегося в полной боеготовности русского войска, он отвел часть войск от Вожи, и, возможно, спрятал свои фланговые части в лесной чаще. И Бегич, не сумев точно просчитать планы и численность русской рати, пошел в атаку.

К вечеру 11 августа 1378 года его конница форсировала Вожу. Теперь за спиной у ордынцев была водная преграда, которая мешала маневрированию и усложняла отступление. Используя традиционные приемы психологического запугивания противника - дикий свист, устрашающие крики, а также выпуская грады каленых стрел, ордынские конники бросились на русские полки.

Бегич задумал нанести мощный удар в центр русских позиций, сломать их строй, посеять панику и по частям уничтожить противостоящее войско. Но русские, защищенные щитами и доспехами, прикрытые длинными копьями, смогли выстоять под сильным натиском врага. Находившиеся на передовой линии ордынские конники стали разворачиваться, на них напирали задние отряды, в результате здесь тоже, как и в другом известном сражении, «смешались в кучу кони, люди». Однако это было только начало конца – строй русских с вытянутыми вперед длинными тяжелыми копьями двинулся на врага. А из засады, с флангов ударила конница под управлением воеводы Тимофея Вельяминова и князя Данилы Пронского . Контратака русских шла сразу с трех сторон. Произошел встречный конный бой на копьях, в результате которого, ордынцы бросили все и обратились в бегство.

При этом летописи отмечают, что русские не стали преследовать врага за рекой сразу. Возможно, Дмитрий заподозрил, что Бегич хочет использовать против него тот же прием – притворное бегство , чтобы заманить в ловушку и поставить под удар припрятанной засады. Следующее утро принесло с собой сильный туман, и только когда он рассеялся, русские окончательно оценив ситуацию, форсировали Вожу, но к этому времени, разрозненные остатки разбитых войск были уже далеко. Зато победителям достался весь брошенный ордынцами обоз с бесчисленным количеством «всякого добра», и стало окончательно ясно, что многие из лучших их воинов, включая всех вышеупомянутых военачальников и самого Бегича, погибли на поле боя или утонули при отступлении. Русские потери были относительно невелики, в частности, в источнике из потерь командного состава упомянуты имена лишь двух погибших воевод: Дмитрия Монастырева и Даниила Кускова .

Надпись на стеле на поле Вожской битвы. Источник: pinterest.ru

Историческое значение битвы

Неожиданное поражение в битве на Воже посланного Мамаем войска, сильно ударившее по его политическому престижу, считается первой серьезной победой русских войск над крупными силами Золотой Орды . В силу этого она имела огромное психологическое значение, которое невозможно переоценить. Русские поняли, что, объединившись, ордынцев можно успешно бить, бить даже в условиях их численного превосходства, если использовать преимущества местности, полководческий талант военачальников и смелость русских войск, способных на стойкую оборону и мощные контрудары. Историки не случайно называют битву на Воже – « матерью Куликовского сражения », особенно подчеркивая тот факт, что многое из опробованного впервые у Вожи, князь Дмитрий Иванович с еще большим успехом применил и на Куликовом поле.

Интересные факты

историк русского средневековья А. А. Горский высказал мнение, что важным политико-психологическим обстоятельством ситуации было то, что Мамай не был ханом (т.е. царем), поскольку не принадлежал к потомкам Чингисхана. По статусу он был равен русскому "князь", так как носил титул "эмира": русские летописцы именуют его «князем ордынским ». Таким образом, борьба с ним в силу его "не царского" положения не разрушала укоренившееся за век представление о законности власти хана Орды — царя — над Русью. Мамая считали узурпатором, при этом равным по статусу русским "князьям. Равному не обязательно подчиняться, и с ним вполне можно бороться. Поэтому, кстати, с такой легкостью летописцы награждают его нелестными эпитетами, вроде « поганый Мамай », каких не встретишь, например, при упоминании хана Тохтамыша;



удивительно, что битва на Воже – событие, так долго остававшееся в отечественном общественном сознании в тени Куликовской битвы – было неплохо известно в Западной Европе, о чем свидетельствует, в частности, замечание, казалось бы, весьма далекого от древнерусской истории Карла Маркса , который в своих хронологических заметках отмечал, что это сражение – первое правильное сражение с ордынцами, поэтому и было выиграно русскими.



известным историком В. А. Кучкиным выдвинута версия, согласно которой повествование о благословении Сергием Радонежским Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем относится, прежде всего, к Вожской битве, и увязано в житии святого с Куликовской битвой, как с более важным событием. Об этом свидетельствует то, что в житии святого упоминается обет князя Дмитрия в случае победы заложить соборы в честь Успения Пресвятой Богородицы , и он реализует этот обет в 1379 г. (т.е. за год до Куликовского сражения), закладывая одноименные соборы в Москве, Коломне и, вероятно, на поле у Вожи. Практика хронологического смещения деталей изложения бывает в летописях: например, в «Повести о битве на реке Воже» среди погибших упоминается [воевода] Дмитрий Монастырёв, а в поздних текстах это событие относят уже к Куликовской битве. i .

Источники и примечания:

i Те́мник- (от «тьма» - 10 тысяч в древнерусском счете) – подчинявшийся хану Золотой Орды военачальник, командовавший туменом (войсковая единица, численностью 10 тысяч).

ii См.: Материалы Межрегиональной научной конференции «Битва на Воже - предтеча возрождения средневековой Руси» (Рязань, 2003 г.)

i См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси: [2 выпуск.] / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачёв [и др.]. — Л.: Наука, 1989.

i За год до смерти сам Бердибек в борьбе за ханский престол убил отца, а также истребил еще около двух десятков родственников по мужской линии. В результате, после убийства самого Бердибека, пресеклась династическая ветвь монгольских ханов, идущая от хана Батыя.

i Нойоны – «представители знатных аристократических родов Монголии, являлись главами военно-административных единиц (тысяч, сотен) и их военных предводителями» (БРЭ).

i Цифра в 50 тысяч (присутствующая, например в российской «википедии») вполне вероятно, возникла в силу того обстоятельства, что на современных схемах битвы воинские подразделения ордынцев-участников битвы именуют туменами (в источниках, кстати, такого именования нет). Как известно, под «туменом» принято понимать войско в десять тысяч, если в битве участвовало 5 подразделений, значит, в итоге- 50 тысяч!

ii Селезнёв Ю.В. Битва на Воже: к вопросу о численности войск Бегича / Ю.В. Селезнёв // Битва на Воже — предтеча возрождения средневековой Руси. Рязань, 2004. С. 47—50.

i Подробнее см.: Кучкин В. А. Сергий Радонежский/ Вопросы истории, 1992, №10.

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