АЛЕКСИЙ

Митрополит Киевский и всея России, святитель, государственный деятель, дипломат. Из семьи черниговских бояр: отец — Федор Бяконт, родоначальник фамилии Плещеевых; мать — Мария.

После разорения Чернигова татарами переехал в Москву, где Федор занимал высокие посты при князе Данииле. Крестным отцом А. стал княжич Иван Данилович (Калита) . В 20 лет постригся в иноки в Богоявленском монастыре в Москве, приняв имя А. К 40 годам митрополит Феогност сделал его своим наместником и поручил управление всеми церковными делами и судами. 6 декабря 1352 стал еп. Владимирским. Летом 1353 был вызван в Константинополь, где 30 июня 1354 в виде исключения (как не грек) поставлен патриархом Филофеем на митрополичью кафедру; его помощником был назначен экзарх Георгий Пердика. Одновременно А. было официально разрешено временно перенести митрополичью кафедру во Владимир. В то же время, по настоянию великого князя Литовского Ольгерда, патриарх поставил митрополитом Литовским некоего Романа. В 1356 соборным решением в Константинополе сферы юрисдикции обоих митрополитов были разделены. После смерти Романа (1361) митрополии воссоединились. В 1357 А. удалось излечить от слепоты жену хана Джанибека Тайдулу. После убийства Джанибека его сыном Бердибеком А. вновь отправился в Орду, где с помощью жены Тайдулы ему удалось предотвратить военный поход на Русь и получить новый ярлык, подтвердивший права и преимущества Русской церкви и духовенства . Сыграл решающую роль в борьбе малолетнего Дмитрия Ивановича за великокняжеский престол. Был посредником при заключении договора великого князя с двоюродным братом Владимиром Андреевичем Серпуховским (1364); дипломатические усилия, предпринятые А. в 1360-х гг., способствовали укреплению позиций великого князя Дмитрия Ивановича и расширению его владений. Ок. 1360 А. вместе с учеником Сергия Радонежского Андроником основал в Москве Спасо-Андроников монастырь. В Константинополь приходили многочисленные жалобы великого князя Литовского Ольгерда и польского короля Казимира на то, что А. пренебрегает своей паствой в западно-русских землях. В мае 1371 была выделена Галицкая митрополия. В 1373 в Киев был направлен патриарший посол Киприан, подтвердивший справедливость обвинений противников А. 2. 12. 1375 Киприан был рукоположен в сан митрополита Киевского и Литовского с правом на всю Русскую землю после А. Сам А. хотел передать свою власть Сергию Радонежскому, но тот отказался. Когда здоровье А. резко ухудшилось, он дал формальное согласие (но не благословил) на занятие митрополичьего престола великокняжеским ставленником Митяем-Михаилом. Кончина А. 12 февр. 1378 стала прологом к самому смутному периоду истории Русской церкви. Погребен в Благовещенском приделе Архангельской церкви Чудова монастыря. Канонизирован как общерусский святой в 1448.

Автор статьи: И. Н. Данилевский.