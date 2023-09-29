Ра́коворская би́тва

Ра́коворская би́тва — сражение объединенного вой­ска ряда русских земель против немецких и датских рыцарей, состоявшееся 18 февраля 1268 на р. Койла (Кегола) неподалеку от замка Везенберг ( эст. Rakvere, древнерус. Раковор). Замок был важным опорным пунктом, захват которого позволил бы укрепить позиции Руси в Прибалтике. Первая попытка завладеть Раковором, предпринятая Новгородом в 1267, закончилась неудачей. Поэтому новгородцы привлекли помощь из Владимиро-­Суздальской земли и Пскова , заготовили осадные орудия и в конце января 1268 выступили в новый поход. По пути к Раковору русское вой­ско смогло уничтожить в «пещере непроходной» отряд местных ополченцев («чуди»), однако результат основного сражения оказался неоднозначным. Если фланговые отряды во главе с князем Дмитрием Александровичем сумели обратить противника в бегство, то основной полк был разгромлен, находившийся при нем посадник Михаил Федорович убит, а князь Юрий Андреевич бежал. С учетом понесенного урона продолжать поход не имело смысла, и русские вой­ска вернулись в Новгород.

Ист. : Полное собрание русских летописей [Репринт. изд.]. Т. 3. М., 2000; Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь: конец XII в. — 1270 г.: Тексты. Перевод. Комментарий. М., 2002.

Лит .: Хрусталев Д. Г. Северные крестоносцы: Русь в борьбе за сферы влияния в восточной Прибалтике XII–XIII вв. СПб., 2009. Т. 2; Selart A. Livonia, Rus’ and the Baltic Crusades in the Thirteenth Century. Leiden–Boston, 2015. И. П. Смирнов.