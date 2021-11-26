ПСКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
ПСКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА - принятое в историографии название политико-государственного образования в Северо-Западной Руси (первая половина XIV века - 1510 год).
Столица - Псков. Включала территории в бассейне реки Великая и на восточном побережье Чудско-Псковского озера Крупнейшие населённые пункты - псковские пригороды: Изборск, Воронич (основан в XI-XII веках на городище Савкина Горка, в первой половине XIV века перенесён на современное место, впервые упоминается в 1349 году), Гдов, Врев (основан в XIV веке, впервые упоминается в «Списке городов ближних и дальних», 1380-1390-е годы), Остров, Велье (основан в середине XIV века, впервые упоминается в 1368 году), Опочка, Выбор (1431 год), Володимерец (Володимирец) и Кобылье (оба 1462 года), Красный (1464 год), Вышгородок (1476 год). По сути, Псковская республика обрела независимость от Новгородской республики в конце XIII - начале XIV века, когда псковичи получили право выбирать посадников и проводить самостоятельную внешнюю политику. Документально суверенитет Псковская республика был оформлен Болотовским договором (1329 год, по другим данным, 1341 года; ранее датировался также 1348 годом). В 1341 году Псковская республика заключила военно-политический союз с Великим княжеством Литовским (ВКЛ).
По своему государственному устройству Псковская республика представляла собой город-государство, сельское население которого не обладало политическими правами. Вечевой строй в Пскове возник под влиянием Новгорода, но отличался своеобразием. Псковское вече известно по источникам с начала XIV века, оно принимало законы и вносило в них поправки, объявляло войну и заключало мир, принимало и изгоняло князей. По составу вече не было постоянным; его активную основу составляли представители посадничьих семей и «бояре» - должностные лица органов боярского управления и суда. В периоды острых социальных конфликтов (например, «брань о смердах» 1483-1486 годы) вече могло включать множество лиц из состава непривилегированного («чёрного») городского населения, а регламент вечевых собраний нарушался самосудом и даже убийством посадников.
Система республиканского управления была представлена посадниками и сотскими. Первоначально посадник осуществлял полномочия единолично и избирался пожизненно, на эту должность выбирались представители узкого круга семей крупных землевладельцев. С середины XIV века посадничество становится коллективным, на должности посадников выдвигались представители от территориальных групп, проживавших в городских районах (концах); число посадников и способ их ротации недостаточно изучены. Посадники руководили внешней и внутренней политикой Псковской республики, входили в состав посольств, заключали договоры, выносили судебные решения в составе высшей коллегии судей - «госпо́ды». Вопросы судоустройства и судопроизводства в Псковской республике регулировались Псковской судной грамотой. Сотские являлись администраторами и судьями, представляли городские и сельские общины (сотни и губы). Княжеская власть действовала в Псковская республика в форме представительства: в 1341-1399 годах - правителя ВКЛ, в 1399-1510 годах - великих князей московских. Псковским князем, как правило, становился находившийся на службе в Вильно или Москве представитель династии Гедиминовичей или Рюриковичей, проходивший процедуру интронизации в Троицком соборе Пскова в качестве наместника правителя ВКЛ или Московского великого княжества. Князья командовали войсками и входили в состав «господы», заседания которой проходили на княжеском дворе. Значение князя в Псковской республикн возросло в 1467 году, когда князья получили право держать своих наместников во всех 12 пригородах Пскова.
Местное управление Псковской республики осуществлялось через систему пригородов - укреплённых городков, строившихся вдоль границ. В пригородах действовал аппарат управления, состоявший из посадника (или старосты) и княжеского наместника (до 1467 года в 7 пригородах, затем во всех), их судебная компетенция ограничивалась незначительными гражданскими и уголовными делами.
Основой экономики Псковской республики являлись пашенное земледелие, рыболовство, ремёсла и торговля с Новгородской республикой, Полоцком и городами Прибалтики. В Пскове действовала постоянная торговая фактория купцов Ганзы, а товарообмен с ганзейскими городами регулировался договорами (впервые самостоятельно Псков упомянут в новгородско-ганзейском договоре 6 января 1342 года). Отношения в сфере землевладения определялись наличием права собственности на землю у корпораций и лиц: монастырей и приходских церквей, посадников и рядовых горожан, крестьян. Купля-продажа и наследование земли оформлялись актами (регистрировались приложением печатей), списки с которых («записи») хранились в архиве при Троицком соборе.
Элементы зависимости Псковской республики от Новгородской республики остались в церковной сфере, поскольку территория Псковской республики находилась в каноническом подчинении новгородскому архиепископу. В Псковской республике сложились литература (в том числе летописание) и оригинальная Псковская школа древне-русского искусства.
Основным внешнеполитическим противником Псковской республики выступал Ливонский орден, для успешного ведения войн (1458-1463, 1480-1481, 1501-1503 годы) с которым потребовалось заключение военно-политического союза с великими князьями московскими. Постепенно их влияние в Псковской республике возрастало, с 1468/1469 годах на псковских печатях появилась надпись, свидетельствовавшая о принадлежности города к «вотчине великого князя московского». Часть элиты Псковской республики, в том числе и посадники, опиралась в борьбе за власть на авторитет великовго князя московского. В январе 1510 года, воспользовавшись конфликтом среди руководства Псковская республика, находившийся с двором и войском в Новгороде великий князь московский Василий III Иванович вызвал туда на суд псковских посадников и сотских, которые были арестованы. В Псков был направлен дьяк Т. Долматов с ультимативным требованием вечу: согласиться на управление Псковской землёй исключительно наместниками. 13 января 1510 года символическим снятием вечевого колокола республиканские институты (вече, посадники, «господа») были упразднены. В целях ликвидации почвы для местного сепаратизма не менее 300 семей посадников и купцов Пскова были выселены в северо-восточного города Русского государства, а их земли и дворы перешли в руки помещиков и гостей, переведённых в Псков из Новгорода и других городов. Уже в 1510 году осуществлено первое описание Псковской земли великокняжескими писцами, зафиксировавшими земельные права новых владельцев.