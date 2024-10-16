ЯРЛ

Ярл ( древнесканд . jarl — «высокородный муж», «воин») — у скандинавов свободный родовитый человек, представитель племенной знати. Понятие родственно древнеангл . eorl (см. Эрлы ), сближение значений произошло благодаря англо-скандинавским контактам в IX–X вв. (в области Денло). В Дании и Норвегии (до середины XI в.), в Швеции (до середины XIII в.) Я. — независимый наследственный территориальный князь или магнат. После подчинения королевской власти Я. по соглашению с королем (конунгом) фактически самостоятельно управлял частью страны, обязуясь пребывать в союзе с правителем и выплачивать дань. В 1258–1268 титул Я. носил наместник короля Норвегии в Исландии. Дольше всего наследственными ярлами были властители Оркнейских о-вов (до 1470). В Дании и Швеции (до середины XIII в.) Я. также являлся регентом государства и главой королевского вой­ска. Самым известным обладателем титула Я. был Биргер ярл (около 1210 — 1266), фактический правитель Швеции с 1247/1248. В латинских текстах титул Я. обычно переводился лат . dux, с XIII в. в скандинавских языках его сменяет заимствованный из Германии титул «герцог» ( нем . hertig, hertug, hertog).

Лит .: Сванидзе А. А. Викинги — люди саги. Жизнь и нравы. М., 2014; Bratrein H. D. Høvding, jarl og konge: Nord-Norges politiske historie i vikingtid: ei annerledes fortelling. Stamsund, 2018. С. Г. Мереминский .