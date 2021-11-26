АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ НЕВСКИЙ

Князь Новгородский (1236-1252), великий князь киевский (1249-1263), великий князь Владимирский (1252-1263), русский полководец, Святой Русской Православной церкви.

Происхождение и семья

Второй сын переяславского князя (позже великого князя Киевского и Владимирского) Ярослава Всеволодовича и Ростиславы (Феодосии) Мстиславны, торопецкой княжны, дочери князя Новгородского и Галицкого Мстислава Удатного (Удалого). Внук великого князя Владимиро-Суздальского Всеволода Большое Гнездо, В 1239 году женился на полоцкой княгине Александре Брячиславне, в браке родились сыновья: Василий, Дмитрий, Андрей и Даниил, родоначальник московской княжеской династии, а также дочь Евдокия. Супруга и дочь Евдокия погребены в соборе Успения Богородицы Успенского Княгининого монастыря в городе Владимире.

Княжение в Новгороде

Еще в отрочестве, в 1228-1236 годах (с перерывами), Александр Невский (некоторое время вместе со старшим братом Феодором Ярославичем) был поставлен наместником отца в Новгороде, затем стал новгородским князем (с небольшим перерывом зимой 1240/1241 года).

Первые сведения об Александре относятся к 1228 году, когда Ярослав после размолвки с новгородцами уехал из города, оставив в Новгороде на попечении доверенных бояр двух своих малолетних сыновей Федора и Александра. В 1236 году Александр был посажен на новгородское княжение, поскольку его отец Ярослав отправился княжить в Киев (старший брат скончался в 1233 году).

Новгородское княжение Александра Невского пришлось на период заметных внешнеполитических осложнений на северо-западе Руси: на границах появилось сильное Литовское княжество во главе с энергичным князем Миндовгом , а также после фактического разгрома рыцарей-меченосцев был значительно усилен Ливонский орден. Поэтому в первые годы своего княжения Александр Невский построил несколько крепостей для обороны Новгорода. Главной из крепостей стал Городец на Шелони (Старый Порхов), у впадения в Шелонь речки Дубенки.

Борьба с угрозой с Запада

Одновременно наступление шведов в Финляндии вылилось летом 1240 года в поход на Новгородские земли, в ходе которого они стремились закрепиться в устье Невы и на Ладоге – ключевых пунктах восточно-балтийской торговли, а также отрезать Новгород от подвластной ему Карелии. Александр, узнав о десанте шведского флота во главе с Биргером от местных старейшин, без запроса помощи из Владимира и даже без полного сбора ополчения, со своей дружиной и успевшими собраться отрядами новгородцев и ладожан атаковал шведский лагерь у устья Ижоры и одержал блестящую победу (15 июля). Считается, что именно за эту победу князя стали называть Невским, хотя это прозвище появляется в источниках не ранее XIV века; поскольку сыновья Александра также носили его, возможно, прозвище было связано с княжескими владениями в этой местности. В то же время за ним закрепилось прозвище Александр Храбрый.

Вскоре после сражения на Неве из-за очередного конфликта с новгородцами Александр Невский уехал в Переславль-Залесский. Угроза со стороны Ливонского ордена , захватившего Изборск, землю вожан и Копорье поддержанного давними соперниками новгородцев, псковичами, новгородцы обратились к Ярославу за князем. Он попытался оставить старшего сына при себе, послав к ним Андрея с вооруженным отрядом, но они настояли на кандидатуре Александра. По возвращении из Переяславля-Залесского он освободил захваченные рыцарями Копорье и Водьскую землю, а затем выбил из Пскова небольшой немецкий гарнизон, находившийся там по договору с Ордой. Затем зимой 1241/1242 года Александр вместе с суздальской подмогой во главе с младшим братом Андреем Ярославичем вторгся на территорию, незадолго до того переданную Ордой дерптскому епископству и начал разорять поселения эстов, данников крестоносцев. Отряд дерптского епископства уничтожил передовой русский полк Домаша Твердиславича, вынудив Александра отвести свои отряды к границе русских земель, проходившей по Чудскому озеру. Здесь, у Вороньего камня 5 апреля 1242 года произошло сражение, которое вошло в историю как Ледовое побоище . Победа новгородско-суздальских дружин Александра Невского существенно изменила соотношение сил на северо-западных рубежах Русской земли. Власти Ордена вынуждены были обратиться к новгородскому князю с предложением о мире на самых выгодных для Новгорода условиях, а также передавали часть Латгалии. Сразу после этих событий отец Невского был вызван к Батыю.

Летом того же года Александр нанес поражение семи литовским отрядам, нападавшим на северо-западные русские земли. В 1245 году войско Великого Княжества Литовского, возглавляемое князем Миндовгом, напало на Торжок и Бежецк. Подошедший с новгородским войском Александр взял Торопец и убил больше восьми литовских князей, после чего отпустил новгородцев домой. Затем уже силами своей дружины окончательно разгромил остатки литовского войска у озера Жизца, затем на обратном пути разбил отряд литовского ополчения под Усвятом. Успешные военные действия Александра Невского значительно укрепили западные границы Руси.

В 1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали два кардинала с буллой, пытавшиеся склонить князя к принятию католической веры. По рассказу летописца, Невский, посоветовавшись с мудрыми людьми, изложил всю историю Руси и в заключение сказал: «си вся съведаем добре, а от вас учения не принимаем».

Позиции Руси на северо-западе настолько окрепли, что было заключено ряд соглашений, призванных обезопасить границы. Около 1251 года Александр Невский заключил договор с норвежским королём Хаконом IV Старым об урегулировании пограничных споров и разграничений в сборе дани с огромной территории, на которой проживали карелы и саамы. В 1254 году соглашения были подтверждены «Разграничительной грамотой».

В 1261 году был заключен союз между Великим княжеством Литовским и Новгородом, на следующий год новгородские, тверские, полоцкие и союзные литовские полки под номинальным началом 12-летнего новгородского князя предприняли поход в Ливонию и осадили город Юрьев, сожгли посад, им удалось захватить почти весь город - столицу Дерптского епископства; устояла лишь цитадель – внутренний замок.

Отношения с Золотой Ордой

В 1243 году хан Батый , правитель западного улуса Джучи Великой Монгольской империи, вручил ярлык великого князя владимирского на управление покоренными русскими землями отцу Александра Невского — Ярославу Всеволодовичу. Великий хан Гуюк призвал Ярослава в Каракорум, где 30 сентября 1246 года он был отравлен. После его смерти разгорелась борьба за великое княжение Владимирское, в ходе которой Александр Невский вслед за братом Андреем в 1247 году отправился в Орду к хану Батыю, а затем - в ставку великих ханов в Каракорум, откуда вернулся только в конце 1249 года, получив ярлык на «Кыев и всю Русьскую землю» (тогда как Андрей стал великим князем владимирским). Вернувшись на родину в 1249 году, Александр Невский сразу отправился в Новгород.

В 1252 году вспыхнула междоусобица в Орде, чем воспользовался князь, отправившийся в Сарай, где ему Батый вручил ярлык на великое княжение. Андрей Ярославич, поддержанный братом Ярославом, тверским князем, и Даниилом Романовичем Галицким, отказался подчиниться такому решению. Тогда Батый отправил на Владимирскую землю отряд под командованием Неврюя («Неврюеву рать»), вытеснившего из Владимира Андрея, в итоге бежавшего в Швецию, а в Новгороде посадил сына Василия. Ярослав закрепился во Пскове. Это была первая попытка открытого противодействия монголо-татарам в Северо-Восточной Руси.

С 1255 года новый ордынский хан Берке ввел на Руси общую для покоренных монгольских земель систему обложения данью, для чего была проведено «число» - перепись населения ханских чиновников с помощью княжеской власти. В 1257 году в Новгород и другие русские города были направлены «численники». Это вызвало выступление новгородцев, несмотря на личное присутствие Александра Невского. Недовольных даже поддержал князь Василий. Успеха в подавлении восстания с большим трудом военной силой удалось добиться только в 1259 году, когда были казнены лидеры волнения, после того как в предыдущем году Александр Невский вместе с другими русскими князьями ездил в Орду для объяснений. Новым новгородским наместником с 1259 года стал князь Дмитрий Александрович.

В 1262 году вспыхнули массовые восстания горожан в Ростове, Владимире, Суздале, Ярославле, перебивших ханских баскаков. Также хан Берке потребовал военной помощи от русских князей. Чтобы умилостивить хана Берке, Александр Невский отправился с дарами в Орду. Сама поездка великого князя владимирского затянулась фактически на год. В Орде Александр заболел, хотя ему удалось успокоить хана Берке. Уже будучи больным, он выехал на Русь, вернулся во Владимир, и 14 ноября 1263 года в Городце скончался, приняв перед кончиной монашеский постриг, и был погребен в Боголюбском Рождества Богородицы монастыре во Владимире 23 ноября 1263 года.

Почитание святого

Уже вскоре после смерти, при участии его сына Дмитрия Александровича и митрополита Кирилла была написана житийная «Повесть», легшая в основу канонического жития святого. В 1380 году произошло обретение его мощей. Общерусская канонизация святого состоялась на Соборе 1547 года.

После окончания Северной войны , 4 июля 1723 года, Петр I повелел перенести мощи Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, в честь него был основан монастырь, названный его именем (ныне Александро-Невская лавра ). Он же постановил отмечать память Александра Невского 30 августа, в день заключения победоносного Ништадского мира со Швецией. В 1790 году святые мощи Александра Невского были перенесены из Благовещенского храма в новый Свято-Троицкий собор лавры, где они находились до 1922 года, когда их отправили на хранение в фонд Музея истории религии и атеизма. 3 июня 1989 года мощи были торжественно возвращены в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры.