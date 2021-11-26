МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ

Монгольское нашествие на Русь – серия походов войск Монгольской империи во главе с ханом Батыем (Бату) на русские земли в 1237 – 1241 гг. с целью их покорения. Являлось составной частью монгольского похода на Европу 1236 – 1242 гг. и привело к началу установления на Руси ига Золотой Орды (зависимости Руси от Золотой Орды). Представляло собой:

– поход на Северо-Восточную Русь (декабрь 1237 – весна 1238 гг.);

– серию коротких походов на земли Южной и Северо-Восточной Руси (1239 г.) и

– поход на Южную и Юго-Западную Русь (осень 1240 – март 1241 г.), продолжившийся как поход на страны Центральной и Юго-Восточной Европы (1241 – 1242 гг.).

Военные действия в ходе нашествия свелись в основном к осаде монголами городов; полевых сражений было только три или четыре. Успех нашествия был обусловлен как эффективным применением монголами китайской осадной техники (более мощной, чем русская и западноевропейская), так и организационной немощью, продемонстрированной русскими князьями – не организовавшими общерусское или хотя бы общерегиональное сопротивление противнику, а в ряде случаев (Ярослав Всеволодович переяславль-залесский, Михаил Всеволодович черниговский, Даниил Галицкий) оборону даже и своего княжества.

Решение об общемонгольском походе на Восточную Европу было принято на курултае (съезде) Чингизидов (сыновей и внуков Чингисхана) в 1235 г. Для этого похода были выделены воинские контингенты 12 царевичей-Чингизидов, во главе которых был поставлен внук Чингисхана хан Бату (на Руси его звали Батыем).

Поход на Европу начался в 1236 г. Осенью этого года войска Батыя покорили Волжскую Булгарию, а весной – летом 1237 г. разгромили половцев и покорили мордву и буртасов. Осенью 1237 г. на курултае царевичей – участников похода было принято решение о начале войны с русскими. Общую численность войск Батыя на этот момент В.В. Каргалов определял в 120 – 140 тысяч человек (из них около половины собственно монголов), Д.Н. Чернышевский – в 55 – 65 тысяч человек (прочие оценки – превышающие указанные цифры – однозначно далеки от действительности).

Поход на Северо-Восточную Русь привел к разгрому Рязанской и Суздальской (Владимиро-Суздальской) земель и к разорению южной окраины Новгородской и восточной части Черниговской земель. Разбив (согласно «Повести о разорении Рязани Батыем») рязанские войска, выдвинувшиеся навстречу монголам к реке Воронеж, Батый вторгся в Рязанскую землю, разорил ее, взял 21 декабря 1237 г., после 5-дневной осады, Рязань и вторгся в Суздальскую землю. Выдвинутые навстречу ему суздальские войска были (вместе с остатками рязанских) разбиты в начале января 1238 г. под Коломной, и Батый, взяв по пути Коломну и Москву, осадил и 7 февраля 1238 г. взял Владимир. Далее его войско разделилось на несколько отрядов, которые подвергли разгрому все междуречье Клязьмы и Волги. Отряд темника Бурундая разбил 4 марта 1238 г. на реке Сить войско, собранное великим князем владимирским Юрием Всеволодовичем, отряд самого Батыя взял 5 марта пограничный новгородский город Торжок и двинулся на Новгород, но, не дойдя до него 100 верст, повернул назад. На обратном пути в половецкие степи монголы монголы разорили восточную часть Черниговской земли (земли по верхней Оке), где только после 49-дневной осады сумели взять Козельск.

В 1238 – 1239 гг. главные усилия Батый сосредоточил на покорении половцев между Волгой и Днепром и аланов на Северном Кавказе. Однако в начале 1239 г. один из его отрядов вторгся в Переяславскую землю и 3 марта взял Переяславль, другой в октябре 1239 г. нанес удар по западной части Черниговской земли и 18 октября взял Чернигов, а третий зимой 1239/40 гг. разорил восточные районы Рязанской земли (где был взят Муром) и прилегающую к ним часть Суздальской земли (земли по нижнему течению Клязьмы).

Осенью 1240 г. Батый начал поход на страны, лежавшие к западу от Руси, – в начале которого им были разгромлены Киевская, Волынская и Галицкая земли Руси. В сентябре был осажден и 19 ноября (по другим источникам, 6 декабря) взят Киев. Оттуда войска Батыя широким фронтом двинулись на Волынь и в ноябре – декабре 1240 г. разорили Киевскую и Волынскую земли (взяв в том числе Владимир-Волынский). С Волыни Батый повернул на юг и в январе – феврале 1241 г. разорил Галицкую землю (и в том числе Галич). Оттуда в марте 1241 г. его главные силы двинулись в Венгрию, а часть сил – в Польшу.

Итогом нашествия стало жесточайшее военное разорение Руси. Из 74 известных археологам древнерусских городов (т.е. центров культуры) Батый разорил 49 – из которых 14 прекратили свое существование, а 15 деградировали до уровня сел. Русь понесла огромные людские потери – приведшие к утрате (из-за гибели носителей) ряда технологий и отсутствию возможности противостоять в 1240-х гг. попаданию в зависимость от Золотой Орды.