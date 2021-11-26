МИХАИЛ ВСЕВОЛОДОВИЧ

Михаил Всеволодович (не ранее 1180, Чернигов (?) — 20.09.1246, Орда) — князь Переяславский (1206), Новгородский (1224, 1229), Черниговский (1223—1235, 1245—1246), Галицкий (1235—1239), великий князь Киевский (1238—1239, 1241—1243), сын Киевского и Черниговского князя Всеволода (Даниила) Святославича Чермного . Упоминается в качестве сына княгини Марии, дочери Краковского и Сандомирского великого князя Казимира II Справедливого , однако в Любечском синодике женой князя Всеволода Святославича названа не Мария Казимировна, а княгиня Анастасия. Отец Черниговского и Брянского великого князя Романа Михайловича Старого, преподобной Евфросинии (Феодулии) Суздальской и ростовской княгини Марии Михайловны. Впервые упоминается в 1206 в связи с посажением его на княжение в Переяславле Русском, отобранном у князя Ярослава (Федора) Всеволодовича . В 1223 в числе «молодших князей» М. В. участвовал в княжеском съезде в Киеве. В том же году принял участие в совместном русско-половецком походе в Нижнее Поднепровье против монголов. В битве на р. Калке избежал пленения и гибели. Воспользовавшись поддержкой своего шурина великого Владимирского князя Юрия (Георгия) Всеволодовича, изгнал курского князя Олега Игоревича с черниговского стола, занимавшего его по праву старейшинства среди Ольговичей, и, нарушив принцип «одиначества», сам сел на Черниговское княжение. В 1224 принял участие в военном походе на Торжок. В 1225—1226 боролся с переяславским князем Ярославом Всеволодовичем за новгородский княжеский стол. В 1227 выдал дочь Марию за князя Василька Константиновича Ростовского. В 1228 участвовал в военном походе русских князей и половецкого хана Котяна на Владимир Волынский. Поддержав князя Ярослава Всеволодовича в его конфликте с новгородцами, весной-осенью 1229 М. В. вновь сел на Черниговском столе, поставив наместником в Новгороде своего малолетнего сына Ростислава. В конце 1230 лишился Новгородского стола, который опять занял князь Ярослав Всеволодович. Участвовал в княжеском съезде 1231 в Киеве, приуроченном к поставлению на кафедру нового епископа Ростовского Кирилла II. Вскоре после этого разорвал союз с владимирским и киевским князьями. С зимы 1232/33 соперничал из-за Киева с Владимиром Рюриковичем, одно­временно претендуя на Галицкое княжение. В 1234 в союзе со смоленским князем Изяславом Мстиславичем и половцами попытался захватить Киев, однако потерпел неудачу: военную помощь князю Владимиру Рюриковичу оказал владимиро-волынский князь Даниил Романович . В 1235 совместно с половцами М. В. захватил Киев и посадил на княжеский стол Изяслава Мстиславича. При поддержке местных бояр сел на Галицкое княжение. В 1236 он утратил контроль над Киевом, в котором вокняжил Ярослав Всеволодович. Вплоть до 1239 М. В. сохранял за собой власть в Галицкой земле, продолжая воевать против Даниила Романовича и его младшего брата Василька за другие княжеские столы. Осенью 1239 уступил Черниговский стол князю Мстиславу Глебовичу, безуспешно пытавшемуся сдержать предпринятую монголами осаду Чернигова. Воспользовавшись отъездом князя Ярослава Всеволодовича, весной 1238 вновь захватил власть в Киеве, посадив на Галицкое княжение своего сына Ростислава Михайловича. В 1239 по распоряжению М. В. были убиты прибывшие в Киев послы монгольского царевича Мункэ (двоюродного брата Батыя). После падения Чернигова безуспешно пытался получить военную помощь против монголо-татар у венгерского короля Белы IV Арпада. Тогда же Каменец, находившийся в юрисдикции М. В., был захвачен князем Ярославом Всеволодовичем. Последний вывез княжескую казну и взял в плен жену М. В. — дочь галицкого князя Романа Мстиславича и многих бояр. Их освобождению способствовало вмешательство князя Даниила Романовича, стремившегося к миру с М. В. В 1239—1240 отъехал к мазовецкому князю Конраду, выступившему посредником при примирении М. В. и князя Даниила Романовича. В 1240 Даниил Романович посадил своего посадника Дмитрия в Киеве. В 1241 князья Даниил и Василько Романовичи обещали М. В. поддержку в его борьбе с великим Владимирским князем Ярославом Всеволодовичем за киевское княжение, однако, опасаясь монголов, он отказался от Киевского стола и бежал в Силезию. Сын М. В. Ростислав Михайлович получил от князя Даниила Романовича Луцкое княжество. После ухода монголов на Волгу М. В. вернулся в Киев, однако затем вновь отъехал в Венгрию. После гибели в Орде князя Андрея Мстиславича Черниговского в 1245, как старший из Ольговичей, вернулся на Черниговский стол. Осенью 1246, воспользовавшись посредничеством своего внука, ростовского князя Бориса Васильковича, отправился с ним в Орду за получением ярлыка на Черниговское княжение. В Орде М. В. вместе с боярином Феодором отказался совершить обряд очищения огнем — пройти между кострами и поклониться изваянию Чингисхана, за что оба были обезглавлены. Похоронен в Чернигове. Канонизирован РПЦ в чине благоверного князя и мученика (дни памяти: 20 сентября старого стиля, перенесение мощей — 14 февраля старого стиля). С 1774 мощи М. В. находятся в Архангельском соборе Московского Кремля.

Лит .: Иванчин-Писарев Н. Д. Михаил, великий князь Киево-Черниговский, и боярин его Феодор. М., 1839; Голубовский П. В . История Северской земли до половины XIV столетия. Киев, 1881; Феннел Д. Кризис средневековой Руси, 1200—1304. М., 1989; Горский А. А. Гибель Михаила Черниговского в контексте первых контактов русских князей с Ордой // Средневековая Русь. Вып. 6. М., 2006. С. 138—154; Толочко П. П. Михаил Черниговский — новгородский князь // Великий Новгород. СПб., 2009. С. 236—244. Л. В. Столярова.