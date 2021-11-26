КАЛКСКАЯ БИТВА 1223 ГОДА
КАЛКСКАЯ БИТВА 1223 ГОДА - сражение сил коалиции русских князей с монгольским войском.
Вторгшиеся в степи Северного Причерноморья монгольские войска (около 30 тыс. человек) в декабре 1222 года - январе 1223 года разбили половцев, после чего их хан Котян обратился за помощью к своему зятю галицкому князю Мстиславу Мстиславичу Удатному. По просьбе князя в начале 1223 года (по мнению А. Береснева, в марте) в Киеве был созван княжеский съезд. В нём приняли участие киевский князь Мстислав Романович Старый и его сын Всеволод Мстиславич, черниговский князь Мстислав Святославич и его племянник Михаил Всеволодович, галицкий князь Мстислав Мстиславич Удатный, владимиро-волынский князь Даниил Романович. На этом съезде было решено не ждать подхода монгольских войск, а самим выступить против них и сражаться на чужой территории. Выступление русских войск было приурочено к концу апреля, после праздника Пасхи (23 апреля).
Участниками похода стали многие князья Южной Руси, а также князья Туровского и Смоленского княжеств: Ростиславичи (потомки киевского князя Ростислава Мстиславича) - Мстислав Романович, смоленский князь Владимир Рюрикович, Мстислав Мстиславич Удатный; Изяславичи (потомки киевского князя Изяслава Мстиславича) - Даниил Романович, луцкий князь Мстислав Ярославич Немый, князь Изяслав Ингваревич, шумский князь Святослав; черниговские Ольговичи - Мстислав Святославич с сыном Дмитрием, курский князь Олег Игоревич, а также князья путивльский и трубчевский (возможно, Святослав); Изяславичи (потомки туровского князя Юрия Ярославича) - несвижский князь Юрий, дубровицкий князь Александр; а также два князя неизвестного происхождения - зять киевского князя Мстислава Романовича Андрей и яневский (или каневский) князь Святослав. Из князей Северо-Восточной и Северо-Западной Руси на помощь южно-русским князьям направился ростовский князь Василько Константинович, который не успел принять участие в Калкской битве, дойдя только до Чернигова.
Численность русского войска, вероятно, не превышала 20 тыс. человек, к нему присоединились также половцы. Русские дружины отправились вниз по Днепру, двигаясь по правому берегу и на ладьях. Через 17 дней они перешли на левобережье Днепра и 8 дней двигались на восток от Днепра, постоянно отбивая вместе с половцами нападения монгольских отрядов. Субэдей и Джебе всё глубже заманивали русское войско в степь. Основным недостатком организации русского войска было отсутствие единоначалия, т. к. на главенство претендовали Мстислав Романович Старый, Мстислав Мстиславич Удатный и в какой-то степени Мстислав Святославич.
28 мая русские и половецкие дружины перешли Калку, и Мстислав Удатный завязал бой с небольшим монгольским отрядом, тем самым начав решающую битву. Тяжело вооружённые галицкие и волынские всадники опрокинули противника, а половцы и отряд Даниила Романовича начали его преследование. Тем временем дружина Мстислава Святославича только переходила Калку, а Мстислав Романович Старый начал обустраивать укреплённый лагерь на холме, на правом берегу реки Калка. Внезапно перед преследовавшими монгольский отряд половецкими и русскими дружинами появились основные силы монголов.
В короткое время были уничтожены отряды половцев и Даниила Романовича, а затем последовательно разбиты дружины Мстислава Удатного и Мстислава Святославича. Оставшиеся войска русских князей и половцев бежали, а их противники окружили укреплённый лагерь Мстислава Старого, где вместе с ним оборонялись его зять Андрей и дубровицкий князь Александр. 31 мая, поддавшись на уверения воеводы бродников Плоскини, обещавшего, что в случае сдачи все князья и дружина будут отпущены на Русь, князья вышли из лагеря. В результате все их войска были перебиты, а трое князей раздавлены досками помоста, на котором пировали победители.
В ходе Калкской битвы погибло не менее 9 русских князей: черниговский князь Мстислав Святославич с сыном, яневский (или каневский) князь Святослав, князь Изяслав Ингваревич, шумский князь Святослав, несвижский князь Юрий, киевский князь Мстислав Романович Старый, его зять князь Андрей, князь дубровицкий Александр. Монгольские войска преследовали бежавшие русские отряды до города Новгород-Святополч на Днепре. Единственным из князей, сумевшим организовать им отпор, оказался смоленский князь Владимир Рюрикович. От Днепра отряды монголов неожиданно повернули обратно и направились в сторону города Болгар.
Калкская битва, ставшая первым военным столкновением русских войск с монголами, показала уязвимость сил отдельных русских княжеств перед лицом внешней опасности, высокий уровень военного искусства монгольских полководцев. Наряду с этим она обозначила реальность угрозы монгольского нападения на русские княжества, резко ослабила военный потенциал Южной Руси (в первую очередь Киевского и Черниговского княжеств), который не восстановился полностью до монголо-татарского нашествия. Кроме того, события 1222-1223 годов серьёзно осложнили политическое положение половцев в Дешт-и-Кипчаке.