О́льговичи

О́льговичи — княжеская ветвь черниговских Рюриковичей , родоначальником которой считается Олег Святославич («Гориславич») — сын черниговского князя Святослава Ярославича, внук киевского великого князя Ярослава Мудрого . О. имели столы в Черниговском (выделилось в 1054) и Новгород-­Северском княжествах (выделилось в 1097), а также с перерывами правили в княжествах Галицком, Волынском, Переяславском и в Новгородской земле. О. образовали две династические ветви — Всеволодовичей (потомков Всеволода Ольговича) и Святославичей (потомков Святослава Ольговича). В XII в. черниговские князья Всеволод II Ольгович, Изяслав Давыдович, Святослав Всеволодович, Михаил Всеволодович занимали киевский стол и оказали существенное влияние на политическую жизнь Киевской Руси. С 1160‑х в результате угасания династической ветви Давыдовичей (потомков черниговского князя Давыда Святославича) О. стали единственной правящей династией черниговских князей. На протяжении 1130–1230‑х О. противостояли притязаниям Мономашичей (потомков великого киевского князя Владимира Всеволодовича Мономаха ) в борьбе за Киев, Переяславль и Новгород, а также активно участвовали в вой­нах конца XII — первой половины XIII в. за галицко-­волынское наследство. Попытка последнего черниговского князя из О. Михаила Всеволодовича , сына Всеволода Святославича Чермного (Рыжего) объединить южнорусские земли и Новгород под своей властью была остановлена нашествием монголо-­татар. В 1239 Чернигов был сожжен монголо-­татарами, а вскоре после этого Черниговское княжество как единое государственное образование под властью О. прекратило свое существование.

Лит.: Голубовский П. В. История Северской земли до половины XIV столетия. Киев, 1881; Багалей Д. И. История Северской земли до половины XIV столетия. Киев, 1882; Зотов Р. В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. СПб., 1892; Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси: Очерки по истории X–XII столетий. СПб., 1909; Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-­Волынской Руси. М., 1950; Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства, М., 1951; Феннел Дж. Кризис средневековой Руси, 1200–1304. М., 1989; Dimnik M. The dynasty of Chernigov, 1146–1246. Cambridge, 2003; Гущин А. Г. Ольговичи // Древняя Русь в средневековом мире. Энциклопедия / Под общ. ред. Е. А. Мельниковой и В. Я. Петрухина. М., 2014. С. 576–577; Зайцев А. К. Черниговское княжество: Х–ХIII вв. М., 2017. Л. В. Столярова .