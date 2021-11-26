КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ

КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ - ми­тро­по­лит Ки­ев­ский (1147-1149, 1151-1155, 1159 годы), пи­са­тель.

Происхождение Климента Смолятича дискуссионно. Традиционно он считается выходцем из Смоленского княжества, подвизавшимся в Успенском монастыре в городе Заруб, под Киевом. Однако польский исследователь А. Поппэ предложил толковать определение «смолятич» как отчество («сын или внук Смоляты»), а слово «заруб» - как затвор, в том смысле, что до поставления на митрополию Климент Смолятич подвизался в великой схиме и вёл жизнь затворника. Обширные познания Климента Смолятича в области богословия и церковного права, владение греческим языком, ссылки на сочинения Ари­сто­теля , Го­ме­ра, Пла­то­на по­зво­ля­ют пред­по­ло­жить, что он по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Ви­зан­тии.

Климент Смолятич был возведён на киевскую митрополичью кафедру 27.07.1147 года собором русских епископов по инициативе киевского князя Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча без согласования с патриархом Константинопольским. Решение Изяслава Мстиславича было продиктовано, с одной стороны, тем, что уехавший в 1145 году в Византию митрополит Киевский Михаил II так и не вернулся в Киев, а с другой - неурядицами в самом Константинопольском патриархате. Согласно Ипать­ев­ской ле­то­пи­си , на соборе 1147 года присутствовали 5 епископов (Онофрий Черниговский, Феодор Белгородский, Евфимий Переяславский, Дамиан Юрьевский, Феодор Владимиро-Волынский), по данным Лаврентьевской летописи, Рогожского летописца и ряда других летописей - 6 (к 5 названным в этом случае, вероятно, следует добавить либо Иоакима Туровского, либо Косму Полоцкого). Ряд иерархов Русской церкви (Нифонт Новгородский, Мануил Смоленский) выразили несогласие с поставлением Климента Смолятича без санкции патриарха Константинопольского.

Выступая против греческого влияния на Русскую церковь, Климент Смолятич рядом посланий светским и духовным владыкам пытался преодолеть наметившийся после его поставления церковный раскол и привлечь к себе новых сторонников. В период обострения борьбы между Изяславом Мстиславичем и ростово-суздальским князем Юрием Владимировичем Долгоруким, после занятия последним киевского стола Климент Смолятич находился в изгнании во Владимиро-Волынском княжестве (1149-1151 годы). В марте 1155 года, после того как князь Изяслав Давидович уступил киевский стол Юрию Долгорукому, Климент Смолятич бежал из Киева во Владимир-Волынский. Новый митрополит Киевский Константин I предал Климента Смолятича анафеме, признал недействительными его решения, сместил всех поставленных им епископов и запретил к служению рукоположенных им священников и диаконов.

Климент Смолятич вернулся к управлению Киевской митрополией в январе - марте 1159 года при князе Мстиславе Изяславиче. В марте 1159 года русские князья во избежание раскола в Русской церкви договорились не признавать ни Климента Смолятича, ни Константина I, а просить патриарха Константинопольского Луку Хрисоверга назначить нового митрополита. После смерти назначенного патриархом митрополита Феодора в 1163 году Климент Смолятич выдвигался кандидатом на митрополичью кафедру киевским князем Ростиславом Мстиславичем, но не получил поддержки в Константинополе.

По свидетельству летописцев, Климент Смолятич был «книжником и философом таким, какого на Русской земле не бывало». Он является автором «Послания... Фоме прозвитеру». Снимая с себя упрёки в честолюбии, желании славы и нарушении традиций, в которых обвинял его смоленский священник Фома, Климент Смолятич в этом послании демонстрирует блестящее владение аллегорическим методом толкования библейского текста.

Его творчество свидетельствует о том, что древнерусская литература восприняла традиции византийской книжности. Считается, что Клименту Смолятичу принадлежит авторство ответов на ряд вопросов (21, 30, 38, 43, 101-й) древнерусского книжника Кирика Новгородца. Высказывалось предположение, что Климент Смолятич был автором поучений «Слово о любви Климово» и «В субботу сыропустную память творим святых отец».

Сочинения:

По­сла­ние ми­тро­по­ли­та Кли­мен­та к Смо­лен­ско­му пре­сви­те­ру Фо­ме: Не­из­дан­ный па­мят­ник ли­те­ра­ту­ры XII в. / Сост. X. М. Ло­па­рев. СПб., 1892

Па­мят­ни­ки ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. XII в. М., 1980. С. 283–289

Би­бли­о­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 1997. Т. 4. С. 118–141.

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