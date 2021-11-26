КИЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1068 ГОДА

КИЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1068 ГОДА - мас­со­вое вы­сту­п­ле­ние на­се­ле­ния Кие­ва.

На­ча­лось по­сле по­ра­же­ния русских вой­ска под ко­мандованием ки­ев­ско­го князя Изя­сла­ва Яро­сла­ви­ча , чер­ни­гов­ско­го князя Свя­то­сла­ва Яро­сла­ви­ча и пе­ре­яс­лав­ско­го князя Все­во­ло­да Яро­сла­ви­ча в сра­же­нии с по­лов­ца­ми на реке Аль­та.

После сражения Святослав Ярославич уехал в Чернигов, а Изяслав и Всеволод отправились в Киев. Киевляне собрали вече на рыночной площади на Подоле и потребовали от Изяслава Ярославича выдать им оружие и коней для продолжения борьбы с половцами, опустошавшими территорию Древнерусского государства. .

Отказ князя стал поводом к Киевскому восстанию. Прямо с веча толпа киевлян в поисках воеводы Коснячка (очевидно, для расправы с ним) двинулась на Старокиевскую гору (политический центр Киева) и, не найдя его, остановилась у двора некоего Брячислава (некоторые исследователи полагают, что это был двор бывшего полоцкого князя Брячислава Изяславича). Там толпа разделилась на две части: одна отправилась на княжеский двор, вторая двинулась к тюрьме («погребу»), чтобы освободить заточённую там «дружину» (очевидно, каких-то киевлян, посаженных туда Изяславом Ярославичем).

В это время на княжеском дворе Изяслав Ярославич совещался со своей дружиной, которая советовала ему убить находившегося в заключении полоцкого князя Всеслава Брячиславича, опасаясь его освобождения. Киевский князь отказался пойти на убийство и бежал из Киева в Польшу (его жена Гертруда была дочерью польского короля Мешко II). Его брат Всеволод Ярославич также покинул Киев и уехал в Переяславль. Восставшие разграбили княжеский двор и освободили из заключения Всеслава Брячиславича, которого 15.9.1068 провозгласили киевским князем на княжеском дворе.

В 1069 году, при воз­вра­ще­нии на ки­ев­ский стол Изя­сла­ва Яро­сла­ви­ча, во­шед­ший в Ки­ев во гла­ве пе­ре­до­во­го от­ря­да его сын Мсти­слав Изя­сла­вич учинил жестокую бессудную расправу над участниками восстания: 70 человек были казнены, другие подверглись суровым наказаниям (в частности, ослеплению). Вероятно, именно в это время произошёл пожар на киевском Подоле. 02.05.1069 года Изяслав Ярославич вновь вокняжился в Киеве и вскоре перенёс торг с Подола на Старокиевскую гору (видимо, для уничтожения неподконтрольной князю вечевой площади) и изгнал из Полоцка Всеслава Брячиславича (вместо которого посадил на княжение своего сына Мстислава Изяславича).

Сведения о Киевском восстании содержатся в начальном летописании, отразившемся в Новгородской 1-й летописи младшего извода, «По­вес­ти вре­мен­ных лет» , а так­же Нов­го­род­ской 1-й ле­то­пи­си стар­ше­го из­во­да, «Сло­ве о пол­ку Иго­ре­ве» и хро­ни­ке Гал­ла Ано­ни­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)